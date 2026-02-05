Hatalmas dagály csapott le Horvátországra: tengerparti üzleteket és házakat öntött el a víz

Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg. A természeti katasztrófa számos üzleti létesítményt és vendéglátóhelyet is elöntött, Kastela térségében különösen súlyos a helyzet.

A spliti Tengeri-meteorológiai Központ csütörtöki jelentése szerint a ciklonhoz kapcsolódó rendkívüli dagály 95 centiméteres vízszintemelkedést okozott Horvátország dalmát partvidékén. A jelenség számos part menti, illetve szigeteken fekvő település kikötőit és partszakaszait árasztotta el - számolt be az Infostart.

A legnagyobb károk Kastela városában keletkeztek, ahol a tengervíz több ingatlanba is betört, jelentős pusztítást okozva vendéglátóipari egységekben és kereskedelmi létesítményekben egyaránt. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy kétszáz bejelentés érkezett az áradásokkal kapcsolatban a kastelai tűzoltósághoz. A mentési és kárelhárítási munkálatok csütörtökön is folyamatosan zajlottak.

A meteorológiai mérések rendkívüli időjárási körülményeket rögzítettek: Palagruza térségében nyolc méter magas hullámokat észleltek, Split környékén pedig a déli szél lökései elérték az óránkénti 130 kilométeres sebességet. A Tengeri-meteorológiai Központ előrejelzése szerint pénteken a déli szél további erősödésére kell számítani a térségben.