2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hatalmas dagály csapott le Horvátországra: tengerparti üzleteket és házakat öntött el a víz
Utazás

Hatalmas dagály csapott le Horvátországra: tengerparti üzleteket és házakat öntött el a víz

Pénzcentrum
2026. február 5. 15:14

Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg. A természeti katasztrófa számos üzleti létesítményt és vendéglátóhelyet is elöntött, Kastela térségében különösen súlyos a helyzet.

A spliti Tengeri-meteorológiai Központ csütörtöki jelentése szerint a ciklonhoz kapcsolódó rendkívüli dagály 95 centiméteres vízszintemelkedést okozott Horvátország dalmát partvidékén. A jelenség számos part menti, illetve szigeteken fekvő település kikötőit és partszakaszait árasztotta el - számolt be az Infostart.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnagyobb károk Kastela városában keletkeztek, ahol a tengervíz több ingatlanba is betört, jelentős pusztítást okozva vendéglátóipari egységekben és kereskedelmi létesítményekben egyaránt. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy kétszáz bejelentés érkezett az áradásokkal kapcsolatban a kastelai tűzoltósághoz. A mentési és kárelhárítási munkálatok csütörtökön is folyamatosan zajlottak.

A meteorológiai mérések rendkívüli időjárási körülményeket rögzítettek: Palagruza térségében nyolc méter magas hullámokat észleltek, Split környékén pedig a déli szél lökései elérték az óránkénti 130 kilométeres sebességet. A Tengeri-meteorológiai Központ előrejelzése szerint pénteken a déli szél további erősödésére kell számítani a térségben.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #szélvihar #időjárás #horvátország #áradás #tengerpart #katasztrófavédelem #tenger #szélsőséges időjárás #természeti katasztrófa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:57
15:33
15:22
15:14
14:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
6 napja
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
1 hete
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
2 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
5
7 napja
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializáció
Az értékpapírok nem materiális formája, amikor pusztán elektronikus jelként élnek tovább. Vannak országok, ahol meg lehetett maradéktalanul valósítani (pl. Dánia), de sok helyen, még idegenkednek tőle a befektetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 15:57
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 14:01
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Agrárszektor  |  2026. február 5. 15:32
Óriási csavar jön az időjárásban: ennyi volt a tél?