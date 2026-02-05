Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
Hatalmas dagály csapott le Horvátországra: tengerparti üzleteket és házakat öntött el a víz
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg. A természeti katasztrófa számos üzleti létesítményt és vendéglátóhelyet is elöntött, Kastela térségében különösen súlyos a helyzet.
A spliti Tengeri-meteorológiai Központ csütörtöki jelentése szerint a ciklonhoz kapcsolódó rendkívüli dagály 95 centiméteres vízszintemelkedést okozott Horvátország dalmát partvidékén. A jelenség számos part menti, illetve szigeteken fekvő település kikötőit és partszakaszait árasztotta el - számolt be az Infostart.
A legnagyobb károk Kastela városában keletkeztek, ahol a tengervíz több ingatlanba is betört, jelentős pusztítást okozva vendéglátóipari egységekben és kereskedelmi létesítményekben egyaránt. A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy kétszáz bejelentés érkezett az áradásokkal kapcsolatban a kastelai tűzoltósághoz. A mentési és kárelhárítási munkálatok csütörtökön is folyamatosan zajlottak.
A meteorológiai mérések rendkívüli időjárási körülményeket rögzítettek: Palagruza térségében nyolc méter magas hullámokat észleltek, Split környékén pedig a déli szél lökései elérték az óránkénti 130 kilométeres sebességet. A Tengeri-meteorológiai Központ előrejelzése szerint pénteken a déli szél további erősödésére kell számítani a térségben.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
A Pénzcentrum 2026. február 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss hótérkép: hamarosan újabb hóréteg zúdul Magyarországra, mutatjuk, hol mennyi hó fog esni
Dél és délkelet felé haladva egyre inkább havas eső, eső lesz a jellemző, itt számottevő hótakaró nem várható.
Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol 10 ezer forint alatt megszállhatsz februárban.
Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul
Nem csak csúszós utakra kell számítani: a hatóság szerint egy rossz döntés órákra az autóba zárhatja az embert.
Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre
Több autópálya és főút késésekkel terhelt a havazás miatt, Budapesten és vidéken is dugókra kell számítani.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
A budapesti hotelárak szinte irreálisan alacsonyak, megnéztük, mi áll a különbségek mögött, és miért maradt le Budapest az európai árversenyben.
A Pénzcentrum 2026. február 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ma még többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot.
Az emberi tevékenység nemcsak üvegházhatású gázokat bocsát ki, hanem apró, szilárd vagy cseppfolyós légszennyező ún. aeroszol-részecskéket is.
Évente több, mint egymillió ember utazik Budapest és Pécs között az Intercity járatokon. Vajon mindenki elégedett?
A Pénzcentrum 2026. február 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható.
Brutál szélsőségek jönnek jövő héten: északon fagypont, délen tavaszias meleg – ezzel kevesen számoltak
A jövő hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni.
Több hullámban érkezhet csapadék, a hőmérséklet sokfelé fagypont közelében marad, és a szél is élénkülhet.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
