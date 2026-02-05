2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
4 °C Budapest
Fotó: BKV Teljessé vált a BKV Zrt. budapesti igényekre szabott, klimatizált maximidi autóbusz flottája.
Utazás

Fontos bejelentést tett a BKV: óriási változás élesedik a tömegközlekedésben

Pénzcentrum
2026. február 5. 20:26

Teljessé vált a BKV Zrt. budapesti igényekre szabott, klimatizált maximidi autóbusz flottája. Február 5-től mind a 65 darab, teljesen alacsonypadlós Mercedes-Benz Citaro K jármű forgalomban közlekedik a fővárosban. Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.

A legújabb járművek már 29 vonalon megjelentek. Az utasok hétköznap többek között a 15, 27, 39, 65, 102, 117, 121, 128, 137, 165, 183, 185, 193E, 217 és 243-as járatokon találkozhatnak velük. Hétvégén további vonalakon is közlekednek, főként hegyvidéki és belvárosi útvonalakon, ahol a kisebb méret és a jó manőverezhetőség előnyt jelent.

A 2023-ban indult beszerzés célja az elöregedett, EURO 2 és EURO 3 környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. Az új járműveket tartós bérleti konstrukcióban szerezte be a társaság. Így a költségek tervezhetően, hosszabb idő alatt jelentkeznek, miközben a nagy értékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok a tulajdonost terhelik. A BKV szerződésben rögzített rendelkezésre állást és szervizszolgáltatást kap.

A műszaki paramétereket a BKV szakemberei a budapesti forgalom és az utasigények alapján határozták meg. Több jármű már tízezer kilométernél is többet futott. Az eddigi tapasztalatok szerint az új buszok kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, miközben üzembiztosan működnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A Mercedes-Benz Citaro K 10,63 méter hosszú, kétajtós, teljesen alacsonypadlós autóbusz. Mérete miatt jól használható szűk belvárosi és hegyvidéki utcákban, ugyanakkor befogadóképessége és komfortja meghaladja a hagyományos midi buszokét. A járművek EURO VI E besorolású, 7,7 literes dízelmotorral készülnek. LED-es világítással, klimatizált utastérrel, USB-töltőpontokkal, fedélzeti kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással rendelkeznek, amely a FUTÁR rendszerrel együttműködve működik.

A bérleti szerződés további 20 maximidi busz lehívását is lehetővé teszi. A BKV emellett újabb beszerzéseket készít elő annak érdekében, hogy tovább fiatalítsa az autóbusz flottát és kiváltsa a régi, nagy futásteljesítményű járműveket.

Címlapkép: BKV.hu
