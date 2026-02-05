Fontos bejelentést tett a BKV: óriási változás élesedik a tömegközlekedésben

Február közepén már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten.
Teljessé vált a BKV Zrt. budapesti igényekre szabott, klimatizált maximidi autóbusz flottája. Február 5-től mind a 65 darab, teljesen alacsonypadlós Mercedes-Benz Citaro K jármű forgalomban közlekedik a fővárosban. Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.
A legújabb járművek már 29 vonalon megjelentek. Az utasok hétköznap többek között a 15, 27, 39, 65, 102, 117, 121, 128, 137, 165, 183, 185, 193E, 217 és 243-as járatokon találkozhatnak velük. Hétvégén további vonalakon is közlekednek, főként hegyvidéki és belvárosi útvonalakon, ahol a kisebb méret és a jó manőverezhetőség előnyt jelent.
A 2023-ban indult beszerzés célja az elöregedett, EURO 2 és EURO 3 környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. Az új járműveket tartós bérleti konstrukcióban szerezte be a társaság. Így a költségek tervezhetően, hosszabb idő alatt jelentkeznek, miközben a nagy értékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok a tulajdonost terhelik. A BKV szerződésben rögzített rendelkezésre állást és szervizszolgáltatást kap.
A műszaki paramétereket a BKV szakemberei a budapesti forgalom és az utasigények alapján határozták meg. Több jármű már tízezer kilométernél is többet futott. Az eddigi tapasztalatok szerint az új buszok kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, miközben üzembiztosan működnek.
A Mercedes-Benz Citaro K 10,63 méter hosszú, kétajtós, teljesen alacsonypadlós autóbusz. Mérete miatt jól használható szűk belvárosi és hegyvidéki utcákban, ugyanakkor befogadóképessége és komfortja meghaladja a hagyományos midi buszokét. A járművek EURO VI E besorolású, 7,7 literes dízelmotorral készülnek. LED-es világítással, klimatizált utastérrel, USB-töltőpontokkal, fedélzeti kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással rendelkeznek, amely a FUTÁR rendszerrel együttműködve működik.
A bérleti szerződés további 20 maximidi busz lehívását is lehetővé teszi. A BKV emellett újabb beszerzéseket készít elő annak érdekében, hogy tovább fiatalítsa az autóbusz flottát és kiváltsa a régi, nagy futásteljesítményű járműveket.
