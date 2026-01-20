Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz

A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába. A gépek kora reggel szállnak fel, így az utasok már az érkezés napján a dalmát parton kezdhetik a napot, a jegyek pedig 11 990 forintos induló áron elérhetők.

Újabb nyári úti céllal gazdagodik a Wizz Air budapesti kínálata: a légitársaság június 8-tól közvetlen járatot indít Horvátország egyik legnépszerűbb városába, Dubrovnikba. A dalmát tengerpart ikonikus helye évek óta a magyar utazók egyik kedvence, most pedig még könnyebben és gyorsabban elérhetővé válik.

A járatok hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken szállnak fel Budapestről, ráadásul már kora reggel. Ez azt jelenti, hogy a nyaralók akár már az érkezés napján csobbanhatnak a tengerben, vagy bejárhatják az óváros szűk utcáit.

A jegyek 11 990 forintos induló áron érhetők el, így a horvát tengerpart idén is a megfizethető nyári úti célok között maradhat.