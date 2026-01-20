Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz

Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
A Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba, Horvátország ikonikus tengerparti városába. A gépek kora reggel szállnak fel, így az utasok már az érkezés napján a dalmát parton kezdhetik a napot, a jegyek pedig 11 990 forintos induló áron elérhetők.
Újabb nyári úti céllal gazdagodik a Wizz Air budapesti kínálata: a légitársaság június 8-tól közvetlen járatot indít Horvátország egyik legnépszerűbb városába, Dubrovnikba. A dalmát tengerpart ikonikus helye évek óta a magyar utazók egyik kedvence, most pedig még könnyebben és gyorsabban elérhetővé válik.
A járatok hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken szállnak fel Budapestről, ráadásul már kora reggel. Ez azt jelenti, hogy a nyaralók akár már az érkezés napján csobbanhatnak a tengerben, vagy bejárhatják az óváros szűk utcáit.
A jegyek 11 990 forintos induló áron érhetők el, így a horvát tengerpart idén is a megfizethető nyári úti célok között maradhat.
A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
A Harry ciklon napok óta erős, helyenként viharos széllökésekkel és felkavart tengerrel borzolja a sziget mindennapjait.
Ahogy a nemzetközi turizmus újra rekordokat dönt, Európa legnépszerűbb úti céljai egyre nehezebben bírják a tömegeket: 2026-tól pénzt kérnek rengeteg látványosságnál.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.