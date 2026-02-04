2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Légi nézet utasszállító repülőgép sziluett és homokos strand kék tenger hullámokkal naplementében Nyári vakáció tenger utazás koncepciója
Utazás

Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek

Pénzcentrum
2026. február 4. 14:32

Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között: az ír diszkont légitársaság szerint túl enyhe az az olaszországi, 9 millió eurós bírság, amelyet az eDreams kapott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok miatt. A légitársaság most uniós szintű fellépést sürget, miközben egyre több kérdés merül fel az online jegyfoglaló oldalak árazási gyakorlata körül.

Újabb fronton éleződik ki a feszültség a Ryanair és az online utazási irodák egy része között: az ír diszkont légitársaság az Európai Unió fogyasztóvédelmi és versenyhatóságait szólította fel határozottabb fellépésre az eDreams ellen, miután az olasz hatóságok 9 millió eurós bírságot szabtak ki a vállalatra megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok miatt. A légitársaság szerint a büntetés túl enyhe, és nem védi meg kellően az európai fogyasztókat - áll friss közleményükben, 

Az eDreams egy nemzetközi online utazási iroda (OTA – Online Travel Agency), amely repülőjegyek, szállások és egyéb utazási szolgáltatások közvetítésével foglalkozik. Működési modellje hasonló más ismert szereplőkhöz, például a Kiwi.comhoz, a Booking.comhoz vagy a Lastminute.comhoz: a felhasználók egy felületen kereshetnek és foglalhatnak különböző légitársaságok járataira.

Az egyik kiemelt terméke a Prime előfizetés, amely éves díjért cserébe kedvezményes árakat és exkluzív ajánlatokat ígér a felhasználóknak. Éppen ez a konstrukció került most a hatóságok látókörébe.

Mit kifogásolt az olasz hatóság?

Az olasz fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint az eDreams Prime rendszere nem átlátható módon működik, és több ponton félrevezetheti a fogyasztókat. A hatóság megállapította, hogy a Prime előfizetők „szinte minden esetben magasabb árakat látnak”, mint a nem előfizető felhasználók, miközben a kedvezmények mértékét és valódi tartalmát félreérthetően kommunikálták.

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az árak attól függően változtak, hogy a felhasználók közvetlenül az eDreams oldaláról, metakeresőn keresztül vagy Prime előfizetéssel foglaltak, miközben ezek a különbségek nem voltak egyértelműen feltüntetve. Az olasz hatóság szerint az eDreams belső dokumentumaiban még az is szerepelt, hogy „fordított pszichológia” alkalmazásával lehetne növelni az előfizetések számát.

További probléma volt, hogy több fogyasztó állítása szerint akaratán kívül került be az előfizetők körébe, és nem kaptak megfelelő tájékoztatást arról sem, hogy az ingyenes próbaidő bizonyos esetekben nem érvényes.

 

A Ryanair régóta kritizálja azokat az online utazási irodákat, amelyek szerintük nem átlátható módon emelik meg a jegyárakat különféle közvetítői díjakkal. A légitársaság állítása szerint az eDreams a repülőjegyek és kiegészítő szolgáltatások árát saját, nem mindig egyértelműen jelzett díjakkal növeli meg, így a fogyasztók nem a valós légitársasági árakat látják.

A cég szerint az eDreams gyakorlata „egyértelműen megtévesztő”, „kétséget kizáróan manipulatív” és „félrevezető”, és ebben eltér több más nagy online utazási irodától, amelyek már elfogadták a társaság által elvárt ártranszparencia-szabályokat.

Mi a tét az utasok számára?

A vita túlmutat egyetlen cégen: az online jegyvásárlás ma már alapvető része az utazásszervezésnek, és a fogyasztók többsége ár-összehasonlító oldalakon, OTA-kon keresztül foglal. Ha az árak mögötti díjstruktúra nem átlátható, az torzíthatja a versenyt, és a felhasználók könnyen többet fizethetnek, mint amennyit eredetileg gondoltak. 

Bár Olaszország már bírságot szabott ki, a Ryanair szerint az ügynek itt nincs vége. A légitársaság arra számít, hogy más uniós országokban is hasonló vizsgálatok indulhatnak, ami újabb szabályozási lépéseket hozhat az online utazási irodák működésében. Ha ez bekövetkezik, az nemcsak az eDreamsre, hanem az egész OTA-piacra hatással lehet – és végső soron arra is, hogyan és mennyiért vásárolnak repülőjegyet az európai utazók.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bírság #piac #ryanair #légitársaság #európai unió #utazási iroda #fogyasztóvédelem #online vásárlás #fogyasztók

