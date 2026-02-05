Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 5.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 5.

Névnap

Ágota, Ingrid

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.58 Ft

CHF: 413.71 Ft

GBP: 438.3 Ft

USD: 322.02 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 4.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 14, 22, 26, 27, 30, 31



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 48 db

5-ös találat: 2221 db

4-es találat: 33609 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41650 Ft

MOL: 4110 Ft

RICHTER: 11490 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.06: Reggel felhős idő lesz, majd sok helyen csökken a felhőzet. Főként északkeleten marad sok felhő. Késő délután, este délnyugat felől újra beborul. Elszórtan várható eső, zápor, majd fokozatosan levonul északkelet felé a csapadék. Estétől nyugaton újra nő a csapadékhajlam. A délkeleti, déli szél északkeletire, északira fordul, és időnként megélénkül. Hajnalban -1, +5, délután többnyire 7, 12 fok várható, de északkeleten néhol 5 fok alatt, délen 12 fok felett alakul a hőmérséklet.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2026.02.07: Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű több helyen esővel, záporral. Jellemzően gyenge lesz a csapadék intenzitása. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -1, +6, délután 4, 10 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat. (2026.02.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!