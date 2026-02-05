2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
5 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 5.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 5.)

Pénzcentrum
2026. február 5. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 5.

Névnap

Ágota, Ingrid

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.58 Ft
CHF: 413.71 Ft
GBP: 438.3 Ft
USD: 322.02 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 4.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 14, 22, 26, 27, 30, 31

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 48 db
5-ös találat: 2221 db
4-es találat: 33609 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41650 Ft
MOL: 4110 Ft
RICHTER: 11490 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.06: Reggel felhős idő lesz, majd sok helyen csökken a felhőzet. Főként északkeleten marad sok felhő. Késő délután, este délnyugat felől újra beborul. Elszórtan várható eső, zápor, majd fokozatosan levonul északkelet felé a csapadék. Estétől nyugaton újra nő a csapadékhajlam. A délkeleti, déli szél északkeletire, északira fordul, és időnként megélénkül. Hajnalban -1, +5, délután többnyire 7, 12 fok várható, de északkeleten néhol 5 fok alatt, délen 12 fok felett alakul a hőmérséklet.

2026.02.07: Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű több helyen esővel, záporral. Jellemzően gyenge lesz a csapadék intenzitása. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -1, +6, délután 4, 10 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat. (2026.02.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
08:22
08:01
07:45
07:15
07:00
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 4.
Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
1
1 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
6 napja
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
7 napja
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
2 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
5
7 napja
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 06:31
Figyelem! Tűzveszélyes autókat hív vissza a Ford: Magyarországon is kedvelt modell érintett, azonnal lépni kell
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 05:22
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
Agrárszektor  |  2026. február 5. 07:02
Rengeteg élelmiszerben van ilyen anyag: a legtöbben nem is ismerik