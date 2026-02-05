A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 5.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 5.
Névnap
Ágota, Ingrid
Friss hírek
- Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
- Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
- Kajarendelés vagy főzés: ki nem találod, melyik az olcsóbb 2026-ban Magyarországon
- Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
- Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
- Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Deviza árfolyam
EUR: 379.58 Ft
CHF: 413.71 Ft
GBP: 438.3 Ft
USD: 322.02 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 4.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 14, 22, 26, 27, 30, 31
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 48 db
5-ös találat: 2221 db
4-es találat: 33609 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 41650 Ft
MOL: 4110 Ft
RICHTER: 11490 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.06: Reggel felhős idő lesz, majd sok helyen csökken a felhőzet. Főként északkeleten marad sok felhő. Késő délután, este délnyugat felől újra beborul. Elszórtan várható eső, zápor, majd fokozatosan levonul északkelet felé a csapadék. Estétől nyugaton újra nő a csapadékhajlam. A délkeleti, déli szél északkeletire, északira fordul, és időnként megélénkül. Hajnalban -1, +5, délután többnyire 7, 12 fok várható, de északkeleten néhol 5 fok alatt, délen 12 fok felett alakul a hőmérséklet.
2026.02.07: Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű több helyen esővel, záporral. Jellemzően gyenge lesz a csapadék intenzitása. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -1, +6, délután 4, 10 fokra számíthatunk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat. (2026.02.05)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
A Pénzcentrum 2026. február 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss hótérkép: hamarosan újabb hóréteg zúdul Magyarországra, mutatjuk, hol mennyi hó fog esni
Dél és délkelet felé haladva egyre inkább havas eső, eső lesz a jellemző, itt számottevő hótakaró nem várható.
Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol 10 ezer forint alatt megszállhatsz februárban.
Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul
Nem csak csúszós utakra kell számítani: a hatóság szerint egy rossz döntés órákra az autóba zárhatja az embert.
Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre
Több autópálya és főút késésekkel terhelt a havazás miatt, Budapesten és vidéken is dugókra kell számítani.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
A budapesti hotelárak szinte irreálisan alacsonyak, megnéztük, mi áll a különbségek mögött, és miért maradt le Budapest az európai árversenyben.
A Pénzcentrum 2026. február 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ma még többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot.
Az emberi tevékenység nemcsak üvegházhatású gázokat bocsát ki, hanem apró, szilárd vagy cseppfolyós légszennyező ún. aeroszol-részecskéket is.
Évente több, mint egymillió ember utazik Budapest és Pécs között az Intercity járatokon. Vajon mindenki elégedett?
A Pénzcentrum 2026. február 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható.
Brutál szélsőségek jönnek jövő héten: északon fagypont, délen tavaszias meleg – ezzel kevesen számoltak
A jövő hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
-
