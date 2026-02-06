Itt vannak a téli olimpia gigasztárjai: most két hétig nézhetjük őket

Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását. Íme néhány sztár és történet, amelyekre érdemes odafigyelni - írja összefoglalójában a BBC.

A 41 éves amerikai alpesi síző, Lindsey Vonn mindössze öt nappal a lesiklás előtt jelentette be, hogy elszakadt a bal térdében az elülső keresztszalagja. Ennek ellenére továbbra is reménykedik abban, hogy rajthoz állhat. A négyszeres összetett világkupa-győztes számára nem ismeretlenek a visszatérések: 2019-ben sérülés miatt vonult vissza, majd 2024-ben térdrészleges protézis beültetése után tért vissza a versenyzéshez.

Honfitársa, a 30 éves Mikaela Shiffrin minden idők egyik legjobb alpesi sízője: 108 világkupa-győzelemmel és ötszörös összetett világkupa-címmel érkezik negyedik olimpiájára. A kétszeres olimpiai bajnok a pekingi csalódások, valamint súlyos sérülése és mentális problémái után szeretne "megbékélni" az ötkarikás játékokkal.

A 24 éves amerikai műkorcsolyázó, Maxim Naumov számára különösen érzelmes lesz az olimpiai bemutatkozás: szülei tavaly a washingtoni repülőgép-szerencsétlenségben vesztették életüket. Édesapja és édesanyja egykor Oroszország színeiben korcsolyáztak, és 1994-ben páros világbajnoki címet nyertek.

A síalpinizmus (skimo) először szerepel az olimpiai programban, és a francia Emily Harrop az aranyérem egyik legnagyobb esélyese. A 28 éves versenyző angol szülőktől származik, de gyermekként a Francia-Alpokba költözött, így Franciaországot képviseli. A 2025-ös szezonban mind a hét világkupa-versenyét megnyerte.

A 28 éves holland gyorskorcsolyázó, Jutta Leerdam 1000 és 500 méteren indul Milánóban. A korábbi sprint-világbajnok 2022-ben ezüstérmet szerzett Pekingben 1000 méteren. Vőlegénye a YouTube-sztárból profi bokszolóvá lett Jake Paul, aki az oldalvonal mellől szurkol majd neki.

A 19 éves új-zélandi Finley Melville Ives a freestyle síelés egyik legizgalmasabb tehetsége. Szülei snowboardoktatók, ikertestvére az ő nyomdokaikba lépett, ő azonban a síelést választotta. Tavaly Calgaryban szerezte első világkupa-győzelmét, majd félcsőben világbajnok lett. A 22 éves, kaliforniai születésű Eileen Gu Kínát képviseli. Pekingben 18 évesen két aranyat és egy ezüstöt nyert. Kétszeres világbajnok, háromszoros téli X Games-győztes, emellett modellként dolgozik, és a Stanford Egyetemen kvantumfizikát tanul.

A 2014-es szocsi olimpia óta először engedélyezi az NHL, hogy játékosai részt vegyenek a téli játékokon. A 2018-as és 2022-es olimpiáról még távol maradtak pénzügyi viták és a járvány miatt. Az utóbbi két férfi aranyat így orosz és finn csapatok nyerték, az amerikai válogatott pedig érem nélkül maradt.

A 25 éves amerikai snowboardos, Chloe Kim harmadik egymást követő félcső-aranyára hajt. 2018-ban, 17 évesen győzött, Pekingben pedig megvédte címét, ám idei felkészülését vállficam hátráltatta. Ha nyer, ő lesz az első nő, aki háromszor egymás után olimpiát nyer ebben a számban.

A 35 éves német bobpilóta, Francesco Friedrich történelmet írhat: ő lehet az első, aki háromszor egymás után megnyeri a kettes és a négyes bob aranyérmét is. Tizenhatszoros világbajnok, világkupa-dobogós helyezéseinek száma pedig már meghaladja a százat.

A 35 éves olasz rövidpályás gyorskorcsolyázó, Arianna Fontana hatodik olimpiáján vesz részt. Tizenegy téli olimpiai érmével rendelkezik, eddigi mindegyik játékán dobogóra állt – először 15 évesen, Torinóban. A megnyitón Olaszország egyik zászlóvivője lesz.

A 25 éves, norvég születésű Lucas Pinheiro Braathen Brazíliát képviseli édesanyja hazája iránti tiszteletből. Történelmet írhat, ha dél-amerikai ország versenyzőjeként elsőként szerez téli olimpiai érmet. 2023-ban visszavonult, majd 2025-ben brazil színekben tért vissza, és megszerezte az ország első világkupa-győzelmét. Róla korábban már írtunk, itt olvashatod el:

A 18 éves orosz műkorcsolyázó, Adeliia Petrosian semleges zászló alatt versenyez, mintegy húsz orosz és fehérorosz sportolóval együtt. Az orosz sportolók eltiltása miatt csak az olimpiai selejtezőkön debütálhatott felnőtt szinten, amelyet meg is nyert. Edzője a sokat vitatott Eteri Tutberidze. A 21 éves amerikai Ilia Malinin a "négyes isten" becenévre hallgat, mert ő az egyetlen korcsolyázó, aki versenyen sikeresen végrehajtotta a négyszeres axelt. A világbajnok első olimpiáján a férfi egyéni arany legnagyobb esélyese – Pekingben vitatott módon kimaradt az amerikai csapatból.