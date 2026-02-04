A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 4.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. február 4., szerda.
Névnap
Ráhel, Csenge
Deviza árfolyam
EUR: 381.01 Ft
CHF: 415.45 Ft
GBP: 441.72 Ft
USD: 322 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40870 Ft
MOL: 3950 Ft
RICHTER: 11100 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.05: Alapvetően felhős idő várható, de átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Eső, záporeső szórványosan előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban -1, +6, délután nagyrészt 7, 12 fok valószínű, de északkeleten és nyugaton ennél hűvösebb, délkeleten enyhébb lehet az idő.
2026.02.06: A helyenkénti párásság és köd mellett kezdetben szakadozottabb lesz a felhőzet, majd délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőtakaró. Elszórtan várható eső, záporeső. Kevés helyen élénk lökések kísérhetik a jellemzően délkeleti, keleti szelet. Hajnalban -1, +5, délután döntőrészt 7, 12 fok közötti értékek valószínűek, de északkeleten ennél hűvösebb, délkeleten enyhébb lehet az idő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat. (2026.02.04)
Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol 10 ezer forint alatt megszállhatsz februárban.
Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul
Nem csak csúszós utakra kell számítani: a hatóság szerint egy rossz döntés órákra az autóba zárhatja az embert.
Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre
Több autópálya és főút késésekkel terhelt a havazás miatt, Budapesten és vidéken is dugókra kell számítani.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
A budapesti hotelárak szinte irreálisan alacsonyak, megnéztük, mi áll a különbségek mögött, és miért maradt le Budapest az európai árversenyben.
