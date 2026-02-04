Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 4.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. február 4., szerda.

Névnap

Ráhel, Csenge

Deviza árfolyam

EUR: 381.01 Ft

CHF: 415.45 Ft

GBP: 441.72 Ft

USD: 322 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40870 Ft

MOL: 3950 Ft

RICHTER: 11100 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.05: Alapvetően felhős idő várható, de átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Eső, záporeső szórványosan előfordulhat. A déli, délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban -1, +6, délután nagyrészt 7, 12 fok valószínű, de északkeleten és nyugaton ennél hűvösebb, délkeleten enyhébb lehet az idő.

2026.02.06: A helyenkénti párásság és köd mellett kezdetben szakadozottabb lesz a felhőzet, majd délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőtakaró. Elszórtan várható eső, záporeső. Kevés helyen élénk lökések kísérhetik a jellemzően délkeleti, keleti szelet. Hajnalban -1, +5, délután döntőrészt 7, 12 fok közötti értékek valószínűek, de északkeleten ennél hűvösebb, délkeleten enyhébb lehet az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez elsősorban fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot, ingerlékenységet, teljesítőképesség-csökkenést okozhat. (2026.02.04)

