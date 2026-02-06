2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
5 °C Budapest
Nagy látószögű felvétel a város feletti drámai égboltról zivatar előtt (Kijev)
Világ

Fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb Kijevben: óriási a baj

MTI
2026. február 6. 08:14

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb - közölte csütörtökön Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán.

A városi hatóságok közzé tették a nap folyamán az érintett épületek listáját, amelyek mindegyike Kijev Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületeiben, a Dnyepr keleti partján található. Klicsko szerint a városrészeket ellátó hőerőmű olyan mérvű károkat szenvedett kedden orosz légicsapások következtében, hogy a javítási munkálatok legalább két hónapig elhúzódnak.

Hozzátette, hogy a vezetékekből az éritett háztömbökben leengedték a vizet, hogy ne fagyjanak be. A polgármester szerint lehetőség szerint igyekszenek biztosítani a háztömbök áramellátását. Közölte azt is, hogy a városrészekben kilenc további iskolát fognak mobil kazánokkal fűteni és további 64 melegedőt alakítanak ki.

Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak a január elején indult súlyos légicsapások nyomán miközben mélyen fagypont alatti a hőmérséklet , ami a következő héten az előrejelzések szerint mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyed.

Címlapkép: Getty Images
#fűtés #időjárás #hőmérséklet #ukrajna #ivóvíz #hideg #áramellátás #világ #kijev #háború #orosz-ukrán háború

