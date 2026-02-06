A Pénzcentrum 2026. február 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb Kijevben: óriási a baj
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb - közölte csütörtökön Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán.
A városi hatóságok közzé tették a nap folyamán az érintett épületek listáját, amelyek mindegyike Kijev Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületeiben, a Dnyepr keleti partján található. Klicsko szerint a városrészeket ellátó hőerőmű olyan mérvű károkat szenvedett kedden orosz légicsapások következtében, hogy a javítási munkálatok legalább két hónapig elhúzódnak.
Hozzátette, hogy a vezetékekből az éritett háztömbökben leengedték a vizet, hogy ne fagyjanak be. A polgármester szerint lehetőség szerint igyekszenek biztosítani a háztömbök áramellátását. Közölte azt is, hogy a városrészekben kilenc további iskolát fognak mobil kazánokkal fűteni és további 64 melegedőt alakítanak ki.
Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak a január elején indult súlyos légicsapások nyomán miközben mélyen fagypont alatti a hőmérséklet , ami a következő héten az előrejelzések szerint mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyed.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
