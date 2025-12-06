A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 6.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 6., szombat.
Névnap
Miklós
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 382.2 Ft
CHF: 408.15 Ft
GBP: 437.64 Ft
USD: 328.23 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. december 5.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 4, 18, 22, 24
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 20 db
4-es találat: 42 db
3+2 találat: 31 db
3+1 találat: 622 db
2+2 találat: 398 db
3-as találat: 1622 db
1+2 találat: 2164 db
2+1 találat: 8729 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34100 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 9620 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.07: Döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső. Délutánra gyengül, megszűnik a csapadék, nyugat felől a felhőzet is átmenetileg nagyobb területen felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.
2025.12.08: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Nagyobb eséllyel az északi tájakon időszakos eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +5, délután 5 és 12 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.06)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
-
