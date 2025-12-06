Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 6.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 6., szombat.

Névnap

Miklós

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.2 Ft

CHF: 408.15 Ft

GBP: 437.64 Ft

USD: 328.23 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. december 5.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 4, 18, 22, 24



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 2 db

4+1 találat: 20 db

4-es találat: 42 db

3+2 találat: 31 db

3+1 találat: 622 db

2+2 találat: 398 db

3-as találat: 1622 db

1+2 találat: 2164 db

2+1 találat: 8729 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34100 Ft

MOL: 2950 Ft

RICHTER: 9620 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.07: Döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső. Délutánra gyengül, megszűnik a csapadék, nyugat felől a felhőzet is átmenetileg nagyobb területen felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.

2025.12.08: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Nagyobb eséllyel az északi tájakon időszakos eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +5, délután 5 és 12 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.06)

Akciók

