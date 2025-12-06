2025. december 6. szombat Miklós
6 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 6.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 6.)

Pénzcentrum
2025. december 6. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 6., szombat.

Névnap

Miklós

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.2 Ft
CHF: 408.15 Ft
GBP: 437.64 Ft
USD: 328.23 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. december 5.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 4, 18, 22, 24

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 20 db
4-es találat: 42 db
3+2 találat: 31 db
3+1 találat: 622 db
2+2 találat: 398 db
3-as találat: 1622 db
1+2 találat: 2164 db
2+1 találat: 8729 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34100 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 9620 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.07: Döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső. Délutánra gyengül, megszűnik a csapadék, nyugat felől a felhőzet is átmenetileg nagyobb területen felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.

2025.12.08: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Nagyobb eséllyel az északi tájakon időszakos eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +5, délután 5 és 12 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.12.06)

Akciók

