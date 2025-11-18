2025. november 18. kedd Jenő
Hagyományos magyar karácsonyi tekercs - bejgli
Szórakozás

Kihirdették a győztest: ez lett 2025-ben az Év Bejglije, nem hiszed el, mivel van töltve

Pénzcentrum
2025. november 18. 17:10

A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.

Az Ipartestület már jól ismert, népszerű versenyei, mint az Év Fagylaltja és a Magyarország Tortája versenyek sikerét követve az Év Bejglije megmérettetés arra fókuszál, hogy kiemelje a minőségi alapanyagokból készülő ünnepi süteményeket, és közelebb hozza a fogyasztókhoz a kézműves bejgli valódi értékeit.

A versenyre olyan termékekkel nevezhettek cukrászdák, melyek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírásában foglaltaknak, hiszen a bejgli a Magyar Élelmiszerkönyvben „védett” termék, melyet szintén az Ipartestület kezdeményezett.

„Hagyományos diós”, „Hagyományos mákos” és „Ínyenc” kategóriában lehetett nevezni a versenyre. Az Ínyenc kategóriában különleges vagy vegyes töltelékű bejglikkel lehetett nevezni, de fontos szempont volt itt is, hogy a jelleget meghatározó alapanyagok szerepeljenek az Élelmiszerkönyv irányelvében felsorolt felhasználható anyagok között. Ilyenek pl. a gesztenye, a dió, a mák, a gyümölcs és gyümölcskészítmények, a kakaó- és csokoládétermékek, fűszerek, citromhéj, mazsola, méz, különféle olajos magvak, tej és tejtermékek.

Kategóriánként három fős zsűri értékelte a versenymunkákat. A három kategóriában idén rekordszámú, összesen 59 bejglit kóstolt és értékelt a neves szaktekintélyekből álló zsűri, akik mellé „műkedvelő” zsűritagok is csatlakoztak. Az Ínyenc kategóriában több különleges ízkombinációval neveztek a kreatív szakemberek.

Az olajos magvak közül a pekándió még mindig sláger, emellett a különböző fűszerekkel ízesített mogyorós töltelékek voltak a legkedveltebbek a versenyzők között. A gyümölcsök közül az alma, körte, málna, eper, meggy, sárgabarack, füge, narancs és a mandarin képviseltették magukat. Idén újdonság volt az ízesítők között a rózsavíz, az Earl Grey tea, a fenyőrügy szörp, a whisky és a gin.

Az Év Bejglije 2025 versenyeredmények

Hagyományos diós kategóriában:

  • Aranyérmes, az Év Diós Bejglije díj nyertese: Jókai Zsuzsanna – Prim Cukrászda & Café, Szekszárd
  • Ezüstérmes: Balogh László – Kézműves Cukrászda, Gyula
  • Bronzérmes: Kiss Károlyné – Major Cukrászda, Budapest

Hagyományos mákos kategóriában:

  • Aranyérmes, az Év Mákos Bejglije díj nyertese: Márkus Beáta – Bejó Cukrászda, Békéscsaba
  • Ezüstérmes: Novák Ádám – Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged
  • Bronzérmes: Végh József – Krém Cukrászda, Székesfehérvár

Ínyenc kategóriában:

  • Aranyérmes, az Év Ínyenc Bejglije díj nyertese: Sütőtökvarázs – Kimberger Lili Ágnes – Mák Kézműves Cukrászda, Piliscsaba
  • Ezüstérmes: Csodalámpás bejgli – Szikszai Krisztián – Ildikó Cukrászda, Szarvas
  • Bronzérmes: Mokka dió – Kiss Károlyné – Major Cukrászda, Budapest

A több kategóriában is dobogós helyezést és ezzel a legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőnek járó Év Bejglije Kézműves Nívódíj nyertese: Kiss Károlyné – Major Cukrászda, Budapest.

Az Év Ínyenc Bejglije, a Sütőtökvarázs darált pirított tökmaggal, gyömbérrel, narancshéjjal és fahéjjal ízesített sütőtök töltelékkel készült bejgli különlegesség.

A zsűri tagjai voltak:

  • Babik Edit – főtitkár, Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
  • Pass Szilvia cukrászmester – Aranyalma Cukrászda, Székesfehérvár
  • Sulyánné Benkó Katalin cukrászmester – Sulyán Cukrászdák, Gödöllő, Veresegyház
  • Andrész Zoltán cukrászmester – Andrész Cukrászda, Biatorbágy
  • Geleta Balázs cukrászmester – Geleta Cukrászda, Balatonlelle
  • Harsányi Levente rádiós, televíziós műsorvezető
  • Karl Zsolt cukrászmester – Karl Cukrászda, Dunaharaszti
  • Knezsik István – elnök, Autós Nagykoalíció
  • Pintér Zsolt cukrászmester – Kokó Cukrászda, Veszprém
Címlapkép: Getty Images
