Kiderült a hazai albán fagyizók sötét titka: tényleg ezt etetik meg a magyar vásárlókkal?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

„Az albán fagylalt igazi fagylaltprostitúció, igazi élvezeti értéke nincs” – mondta el a CashTag legújabb epizódjában Mihályi László mestercukrász. A Pénzcentrum vlogjának legújabb részében Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke is beszélt a jó fagylalt ismérveiről, de arról is, hogy pontosan milyen kinézetű és elnevezésű fagylaltoktól érdemes tartózkodni idén nyáron is. A szakmában ugyanis sok a kókler, akik gyakorlatilag mesterséges, térfogatnövelőkkel megküldött termékeket terítenek, amik a szakértők szerint egyáltalán nem is fagylaltok.

„Az albán fagylalt igazi fagylaltprostitúció, igazi élvezeti értéke nincs” – mondta el a CashTag legújabb epizódjában Mihályi László mestercukrász. A Mihályi Patisserie tulajdonosa 40 éve van a szakmában, és nem rejti véka alá véleményt a pocsék minőségű fagylaltok kapcsán. Mihályi azt mondja, egy jó fagylaltnak 5 fontos elvárásnak kell megfelelnie, ezek a: biztonság, kifinomultság, könnyedség, íz, selymesség. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A szakember a Pénzcentrum vlogjában arról is beszélt, óvva inti a fagyizni vágyókat attól, hogy beugorjanak a „főzött fagylalt” kiírásnak. Mint mondja, ez a kiírás önmagában nem jelenet minőségi kategóriát, semmilyen értelemben nem jelent minőségi javulást sem, ha csak egyfajta hívó szóként használják a vállalkozások. A főzés mint olyan ugyanis hozzá tartozik a fagylaltkészítés, úgymond ez az alap. Attól tehát hogy főznek egy fagyit még lehet rossz is. A fagylalt, és minden más élelmiszer kapcsán a minőség központi kulcskérdés, ezeket mind megesszük, ezáltal fontos döntési pozíció minden ember életében, hogy mi az, amit megeszik - vélekedik Mihályi, aki kitér az albánfagylaltokra is. Mint mondja, az albánfagylalt jelenség nem Albániáról és az albán emberekről szól, hanem egy olyan jelenség leírása, és jelzője ez, amivel szemvényvesztő vállalkozásokat illeti a szakma. Ezek a rossz minőségű fagylaltok ugyanis vélhetően semmilyen beltartalmi értékkel nem rendelkeznek, szintetikus, mesterséges anyagokból, aromapasztákból, színezékkel, térfogatnövelőkkel készülnek. Az árakkal kapcsolatban Mihályi arról is beszél, mindegy hogy egy fagyi 500-900 forint-e, amíg például sok helyen az emberek képesek 800-1200 forintot kiadni egy kanál kristálycukorért, amit úgy hívunk, hogy vattacukor. A szakember szerint nem fair, hogy ha egy gombóc fagyi több mint 800 forintba kerül, az már eretnekség az emberek szerint, merthogy milyen drága, miközben „jó fagylaltot nem tud bárki készíteni, ahhoz nagyon komoly felkészültség kell” – vélekedett. A CashTag legfrissebb részében megszólalt Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke is. A szakember szerint jó hír, hogy idén maximum kb. 10 százalékos áremelkedéssel találkozhatnak a magyar vásárlók fagyifronton, ami szerinte a tavalyi átlagos inflációhoz képest bőven elmarad. A szakmai elnök beszélt arról is, hogy a magyarok szeretik a fagylaltot, de azért kell, hogy beköszöntsön a jó idő ahhoz, hogy az emberek tömegével megrohamozzák a fagylaltozókat. Erdélyi Balázs beszélt arról is, hogy itthon továbbra is a klasszikus ízek hódítanak első sorban, mint például a csoki, vanília, citrom, de az utóbbi időben nagyon előre tört a pisztácia és a mangó is. A szakértő szerint javuló tendencia az is, hogy egyre nagyobb az igény a jó minőségű fagylaltra, és már nem csak az ár a meghatározó. Ha minőségi különbséget nézzünk, akkor az alapanyagokból kell kiindulni, egy hagyományos úton készített fagylaltból sohasem lehet óriási adagokat kimérni, nem lesz egy gombóc 8-10 dkg-s, JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) - vélekedik a cukrászmester, aki szerint 5-6 dkg az, ami egy értelmezhető mennyiség arra, hogy az ember több ízt is kipróbáljon. Erdélyi Balázs is óva intette a vásárlókat az albánfagyiktól, mint mondta, ezek csak vízből, aromákból, állományjavítókból, és festékből készülnek, ezek véleménye szerint egyáltalán nem fagylaltok. Erdélyi éppen ezért óvva int mindenkit a nagyon Sok cukrászda bezárt, mi lesz az árakkal? Erdélyi Balázzsal a Pénzcentrumon idén márciusban is készítettünk interjút, ebben a szakember többek között elmondta, "valóban érezhető már a cukrászdák számának csökkenése, pedig a még a covid alatt is stabilan tartották magukat. Ennek ellenére a tömeges bezárási hullám szerencsére még elkerülte a szakmánkat." Erdélyi az interjúban beszélt arról is, hogy a nagyobb városokban több a kikapcsolódási, szórakozási lehetőség, több cukrászda működik, fajlagosan sokkal több dolog közül tudnak választani a vendégek, több helyen tudnak süteményt vásárolni és a vendégek szelektálnak, a pénztárcájukkal döntenek az üzletek sorsáról. A kisebb településeken egy jó cukrászda egy igazi kincs, több környező településről is odazarándokolnak a vendégek és talán lojálisabbak is a lokálpatrióták a saját településükön működő cukrászmesterhez és cukrászdájukhoz, jobban kitartanak mellettük. Az idei árakról akkor azt mondta a szervezet elnöke, hogy "a frekventáltabb helyeken 600-650 Ft körül várható egy gombóc fagylalt ára, de biztosan sokan fogják 500 és 600 Ft között kínálni idén is a fagylaltjukat. A sütemények ára átlagosan 1000 Ft és 1500 Ft között mozog a legtöbb helyen, de talán ebben nagyobb különbség tapasztalható az elhelyezkedéstől és az üzletpolitikáktól függően." (Címlapkép - Pénzcentrum)

NEKED AJÁNLJUK