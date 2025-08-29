2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
31 °C Budapest
Budapest, 2023. október 21.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) autóbuszai állnak az Örs Vezér tere buszvégállomáson.
Utazás

Ne indulj el rutinszerűen hétfőtől, komoly változások jönnek a budapesti tömegközlekedésben

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 15:28

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, szeptember 1-től, hétfőtől ismét a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint közlekednek a BKK járatai. Hétfőtől sűrűbben jár a 81-es trolibusz és kényelmesebb lesz a közösségi közlekedés Zuglóban, az 50-es villamos vonalán pedig ezentúl csak CAF szerelvények közlekednek majd. A BKK azt javasolja, időben induljanak el hétfőn reggel az iskolába, mert a tanévkezdés miatt a szokásosnál is sűrűbb forgalomra, zsúfoltabb utakra számíthatnak a fővárosban a reggeli órákban.

Szeptember 1-től, hétfőtől a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint járnak a BKK járatai. A legfontosabb járatok reggel egészen 9 óráig a csúcsidőszakban érvényes, legsűrűbb követéssel közlekednek.

Szeptembertől több fejlesztés is életbe lép a BKK járatain

A BKK folyamatosan állítja forgalomba az új korszerű, klímatizált és alacsonypadlós CAF szerelvényeket, így az akadálymentességi és hozzáférhetőségi célokat szem előtt tartva az 50-es villamos vonalán szeptember 1-től, hétfőtől hétköznap és hétvégén egyaránt ilyen modern szerelvények fognak közlekedni.

Sűrűbben közlekedik az új, már nyáron is népszerű 81-es trolibusz. A reggeli csúcsforgalomban 10-12 , ezzel segítve az iskolai forgalmat és kényelmesebbé téve a Zuglóban közlekedők utazását.

A megnövekedett utasforgalom kiszolgálására a 160-as autóbusz délután csúcsidőben sűrűbben, 20 perc helyett 15 percenként közlekedik hétfőtől. A Budapesti Közlekedési Központ és a MÁV-Csoport együttműködésének köszönhetően a 218-as autóbusz a dinamikusan fejlődő Üröm és Pilisborosjenő felé közlekedik a solymári áruház helyett, valamint az Aranyvölgy vasútállomásra érkező, illetve onnan induló vonatokhoz hangoltan alakították ki a menetrendet, ezáltal Üröm és Pilisborosjenő elérését. Solymár, Auchan áruházhoz a 800-as, a 820-as, a 821-es és a 830-as buszokkal lehet eljutni, melyek a jelenleginél jóval sűrűbben térnek be az áruházhoz.

A 64-es buszcsalád járatai szintén sűrűbben térnek be a solymári vasútállomáshoz a vonatokhoz csatlakozva, így könnyítve a gyors, közvetlen kötöttpályás eljutást Budapest belvárosába Solymár, Budaliget és Pesthidegkút térségéből.

A kék színű elővárosi autóbuszokat érintő fejlesztést a budapesti közlekedésszervezővel együttműködve az MÁV-VOLÁN vezeti be az ÉKM (Építési és Közlekedési Minisztérium) megrendelésére.  

Elindult a 274-es jelzésű Csobajbusz is, mellyel Csobajbányán található intézményekbe már közösségi közlekedéssel is el lehet jutni, valamint a 31-es buszhoz, a H8-as és a H9-es hévekhez is csatlakozást biztosít megkönnyítve az eljutást a város számos pontjára.

A Keleti pályaudvar felújítása miatt szeptember 20-ig a BKK a 37E vonatpótló expresszvillamos bevezetésével és járatsűrítésekkel segíti a vonattal fővárosba érkezők közlekedését. A pályaudvar lezárása miatt az M2-es metró szeptember 1-től hétköznapokon, a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben közlekedik. A fővárosi pályaudvarok és vasútállomások között a BKK elsősorban a metrók igénybevételét javasolja.

Az új menetrendek már elérhetőek, az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

A biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet a BKK az iskolakezdés kapcsán

Hétfőn reggel érdemes a szokásosnál akár 5-10 perccel korábban elindulni az iskolába. A tanévkezdés miatt zsúfoltságra számíthatnak a népszerűbb útvonalakon és az iskolák környékén a reggeli órákban.

Autóval közlekedve is ajánlott elkerülni a rohanást és időben elindulni otthonról, hogy megelőzhető legyen a stressz és a fölösleges kockázatvállalás az úton. Az iskolák környékén megnövekedett gyalogos- és kerékpáros forgalom miatt több türelemre, éberségre és figyelemre van szüksége az autósoknak is.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #bkk #Budapest #iskola #tömegközlekedés #iskolakezdés #szeptember #budapesti tömegközlekedés

