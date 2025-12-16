2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Vágott kezek idősebb férfi markolat kormánykerék vezetés közben autó nézőpontból perspektívából. A kezek szilárd irányítást és magabiztosságot mutatnak az úton.
Autó

Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon

Pénzcentrum
2025. december 16. 15:33

Az M1-es autópályán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy olyan bolgár járművet állítottak meg, amelynek sofőrje Németország és Görögország között „lazázva” fuvarozott – amíg meg nem tudta, hogy könnyelműségének árát 2,5 millió forintban mérik.

A járőrök az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár furgont, amely egy trélert húzott maga után, három személyautóval megpakolva. A sofőr látszólag félvállról vette a szabálytalanságokat.

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a járműszerelvény együttes össztömege meghaladta a 3 500 kilogrammot, ezért kötelező a menetíró készülék beépítése. Kiderült az is, hogy kereskedelmi célú fuvarozást végez, amelyhez kötelező a közösségi árufuvarozói engedély megléte. Amikor az egyenruhások kérdéseket tettek fel, a sofőr elmondta, hogy ő a vállalkozás tulajdonosa. Tudott a készülék beépítésének kötelezettségéről, de erre ezidáig nem került sor, az engedély meglétének kérdéséről nem tudott, mivel a cég könyvelője nem tájékoztatta.

A pénzügyőrök 2,5 millió forint bírságot szabtak ki - a közlekedésben használt menetíró-készülék beépítésére és a nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás miatt - a járművet pedig a bírság megfizetéséig visszatartották. A sofőr néhány nap gondolkodás után fizetett.

A menetíró-készülék használatának elmulasztásával a sofőrök időt akarnak nyerni – csakhogy az idő gyakran a pihenés rovására megy. A fáradt vezető lassabban reagál, könnyebben hibázik, és így nemcsak saját magát, hanem minden közlekedőt veszélybe sodor.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #közlekedés #autó #NAV #bírság #gazdaság #németország #görögország #fuvarozás #m1-es autópálya #bulgária

