Osztogatják a brutál bírságokat az utakon: vigyázz, ezért 2,5 milliós csekket is lehet kapni Magyarországon

Az MVM Paksi Atomerőmű 1. blokkján kedden 2 órától terven felüli karbantartást végeznek.
Az M1-es autópályán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy olyan bolgár járművet állítottak meg, amelynek sofőrje Németország és Görögország között „lazázva” fuvarozott – amíg meg nem tudta, hogy könnyelműségének árát 2,5 millió forintban mérik.
A járőrök az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár furgont, amely egy trélert húzott maga után, három személyautóval megpakolva. A sofőr látszólag félvállról vette a szabálytalanságokat.
Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a járműszerelvény együttes össztömege meghaladta a 3 500 kilogrammot, ezért kötelező a menetíró készülék beépítése. Kiderült az is, hogy kereskedelmi célú fuvarozást végez, amelyhez kötelező a közösségi árufuvarozói engedély megléte. Amikor az egyenruhások kérdéseket tettek fel, a sofőr elmondta, hogy ő a vállalkozás tulajdonosa. Tudott a készülék beépítésének kötelezettségéről, de erre ezidáig nem került sor, az engedély meglétének kérdéséről nem tudott, mivel a cég könyvelője nem tájékoztatta.
A pénzügyőrök 2,5 millió forint bírságot szabtak ki - a közlekedésben használt menetíró-készülék beépítésére és a nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás miatt - a járművet pedig a bírság megfizetéséig visszatartották. A sofőr néhány nap gondolkodás után fizetett.
A menetíró-készülék használatának elmulasztásával a sofőrök időt akarnak nyerni – csakhogy az idő gyakran a pihenés rovására megy. A fáradt vezető lassabban reagál, könnyebben hibázik, és így nemcsak saját magát, hanem minden közlekedőt veszélybe sodor.
Bár az EU a hírek szerint eltörli a belső égésű motoros autók 2035-től tervezett tilalmát, Németországban komoly vita kíséri a döntést.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy a Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről.
A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn...
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál.
A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica.
A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.