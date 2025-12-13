2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Utazás

Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik

Pénzcentrum
2025. december 13. 08:35

Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, de a látási viszonyok a nap folyamán arrafelé is egyre nagyobb területen javulhatnak.

Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, de a látási viszonyok a nap folyamán arrafelé is egyre nagyobb területen javulhatnak - írja a Hungaromat.

A fagyos, ködös részeken ónos szitálás, zúzmara-lerakódás előfordulhat - figyelmeztetnek.

Forrás: HungarometForrás: Hungaromet

A sűrű köd jelen esetben egyébként azt jelenti, hogy a látótávolság alig párszáz méter.

A tartóssági kritérium pedig azt, hogy több mint 6 órán át tartani fog.
#utazás #időjárás #hétvége #figyelmeztetés #ónos eső #köd #szombat #dunántúl #hungaromet

