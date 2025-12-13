A Pénzcentrum 2025. december 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, de a látási viszonyok a nap folyamán arrafelé is egyre nagyobb területen javulhatnak.
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, de a látási viszonyok a nap folyamán arrafelé is egyre nagyobb területen javulhatnak - írja a Hungaromat.
A fagyos, ködös részeken ónos szitálás, zúzmara-lerakódás előfordulhat - figyelmeztetnek.
A sűrű köd jelen esetben egyébként azt jelenti, hogy a látótávolság alig párszáz méter.
A tartóssági kritérium pedig azt, hogy több mint 6 órán át tartani fog.
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
