Készpénzes dollárszámlák és tőzsdei mutatók (pénz, üzlet, pénzügy, válság, siker, leértékelés, infláció)
Tech

Az AI lett egy 27 éves fiatal pénzügyi tanácsadója: tényleg rommá keresheti magát vele?

Pénzcentrum
2025. december 16. 14:52

Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait - jelentette a Reuters.

Taki Wong, egy ontariói techcég 27 éves társalapítója, aki napközben mesterséges intelligencia eszközöket fejleszt elfoglalt szakemberek számára, saját pénzügyeinek kezelésére is AI-t használ. A Google Gemini AI modelljét alkalmazza, amit úgy jellemez, mintha "egy mini pénzügyi tanácsadó lenne a oldalán a nap 24 órájában".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Minden hónapban végzek egy egyeztetést, amikor beviszem a hitelkártyás költéseimet és egyéb kiadásaimat" - mondja Wong. "Az AI képes figyelmeztetni, hogy 'Talán túl sokat költesz Chipotléra' vagy 'Talán túl gyakran jársz étterembe', és kiszámítja a megtakarítási rátámat és befektetéseimet." Wong szerint a Gemini segítségével az éttermi kiadásait havi 600 dollárról 200 dollárra, TV-előfizetéseit pedig 300 dollárról mindössze 50 dollárra csökkentette.

Bár Wong hálás az AI eszközökért, óvatos a személyes adatai megosztásával kapcsolatban. "Nem kapcsolom össze a bankszámláimat vagy bármi mást vele, csak a konkrét számokat adom meg, a tényleges kiadásokat" - magyarázza.

Jordan Edwards, a "#Clockedin" személyes fejlődési podcast műsorvezetője szerint bár az AI nagyszerű eszköz, óvatosan kell használni. "Mindenre ad választ, de ellenőrizned kell, hogy az a válasz helyes-e vagy sem" - figyelmeztet. Tanácsa: konzultálj olyan emberekkel, akikben megbízol, "nem csak a szüleiddel, hanem olyan emberekkel, akik valóban képzettek és szerinted jó pénzügyi szokásaik vannak."

Wong szerint az AI segített neki azonosítani azokat a "szivárgásokat", amelyeket érdemes megszüntetni a költségvetésében. A szakértők azt javasolják, hogy ellenőrizzük az AI által javasolt információkat, és csak azokat az adatokat osszuk meg, amelyekkel kényelmesen érezzük magunkat.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #spórolás #megtakarítás #költségvetés #pénzügy #kiadások #technológia #személyes #mesterséges intelligencia #ai

