A CBRE legfrissebb globális riportja szerint a világ nagyvárosai között éleződik a verseny a technológiai tehetségekért.
Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek
A BKK 2026-ig felújítja és részben lecseréli elöregedett jegy- és bérletkiadó automatáit, miután egyre gyakoribbá váltak a műszaki problémák a jelenlegi készülékeknél - közölte a közlekedési vállalat.
Az utóbbi időszakban jelentősen megszaporodtak a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai hibák. A problémák elsősorban a nyomtatóegységeknél jelentkeznek, amelyek különösen érzékenyek az időjárási körülményekre - csapadékos, párás időben vagy nagy hőingadozás esetén a papír gyakran elakad, ami átmenetileg használhatatlanná teszi a készülékeket.
Bár a szakemberek folyamatosan javítják a hibákat, a BKK szerint a fő problémát az elöregedett géppark és az elhasználódott hardvereszközök jelentik. Nemcsak a nyomtatók, hanem a bankkártyás fizetést biztosító terminálok, valamint a bankjegy- és érmekezelő egységek is gyakran meghibásodnak.
A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása. A 2025-ben induló projekt során a meglévő készülékek felújítása mellett teljesen új, modern automatákat is telepítenek a legforgalmasabb helyszínekre.
A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok az új generációs, nagy kijelzős automaták, amelyekből összesen 35 darab váltja majd fel a régi gépeket. A teljes hálózat korszerűsítése a tervek szerint 2026-ban fejeződik be.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
(Fotó: Róka László, MTI/MTVA)
A Pénzcentrum 2025. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok.
Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
A Pénzcentrum 2025. augusztus 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.
Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni
Az ősz tökéletes időszak azokhoz az utazásokhoz, ahol a természetjáráson és a gasztronómiai kalandokon van a hangsúly.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.