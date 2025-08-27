2025. augusztus 27. szerda Gáspár
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. május 14.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átal üzemeltetett menetjegykiadó automatából vásárolnak utasok jegyet a Szent Gellért tér-Mûegyetem metróállomás aluljárószintjén.MTVA/Bizományosi: Róka László
Utazás

Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 17:03

A BKK 2026-ig felújítja és részben lecseréli elöregedett jegy- és bérletkiadó automatáit, miután egyre gyakoribbá váltak a műszaki problémák a jelenlegi készülékeknél - közölte a közlekedési vállalat.

Az utóbbi időszakban jelentősen megszaporodtak a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai hibák. A problémák elsősorban a nyomtatóegységeknél jelentkeznek, amelyek különösen érzékenyek az időjárási körülményekre - csapadékos, párás időben vagy nagy hőingadozás esetén a papír gyakran elakad, ami átmenetileg használhatatlanná teszi a készülékeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a szakemberek folyamatosan javítják a hibákat, a BKK szerint a fő problémát az elöregedett géppark és az elhasználódott hardvereszközök jelentik. Nemcsak a nyomtatók, hanem a bankkártyás fizetést biztosító terminálok, valamint a bankjegy- és érmekezelő egységek is gyakran meghibásodnak.

A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása. A 2025-ben induló projekt során a meglévő készülékek felújítása mellett teljesen új, modern automatákat is telepítenek a legforgalmasabb helyszínekre.

A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok az új generációs, nagy kijelzős automaták, amelyekből összesen 35 darab váltja majd fel a régi gépeket. A teljes hálózat korszerűsítése a tervek szerint 2026-ban fejeződik be.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

(Fotó: Róka László, MTI/MTVA)
#utazás #közlekedés #bkk #bkv #Budapest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:29
17:17
17:03
16:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
1 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
1 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
2 hete
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
5
2 hete
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bruttó árfolyam
A nettó árfolyam és a kamatok összege. A bruttó árfolyam az értékpapír tényleges ellenértéke, amelyet a vevő megfizet az eladónak. Kötvények kamatfizetésekor csak annak a tulajdonosa kap pénz, attól függetlenül, hogy mikor történt az adásvétel. Ezért minden értékpapír vásárlásnál el kell számolni az utolsó kamatfizetés óta eltelt időre eső kamatokkal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 16:02
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 15:15
Roston sült kacsamáj tízezerért: megéri? Teszten a balatonmáriafürdői Port Étterem
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 17:37
Szeptemberben lejár a határidő: ezt sok gazdának el kell intézni addig