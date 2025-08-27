Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek

A BKK 2026-ig felújítja és részben lecseréli elöregedett jegy- és bérletkiadó automatáit, miután egyre gyakoribbá váltak a műszaki problémák a jelenlegi készülékeknél - közölte a közlekedési vállalat.

Az utóbbi időszakban jelentősen megszaporodtak a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai hibák. A problémák elsősorban a nyomtatóegységeknél jelentkeznek, amelyek különösen érzékenyek az időjárási körülményekre - csapadékos, párás időben vagy nagy hőingadozás esetén a papír gyakran elakad, ami átmenetileg használhatatlanná teszi a készülékeket.

Bár a szakemberek folyamatosan javítják a hibákat, a BKK szerint a fő problémát az elöregedett géppark és az elhasználódott hardvereszközök jelentik. Nemcsak a nyomtatók, hanem a bankkártyás fizetést biztosító terminálok, valamint a bankjegy- és érmekezelő egységek is gyakran meghibásodnak.

A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása. A 2025-ben induló projekt során a meglévő készülékek felújítása mellett teljesen új, modern automatákat is telepítenek a legforgalmasabb helyszínekre.

A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok az új generációs, nagy kijelzős automaták, amelyekből összesen 35 darab váltja majd fel a régi gépeket. A teljes hálózat korszerűsítése a tervek szerint 2026-ban fejeződik be.

