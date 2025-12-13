Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 13.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 13., szombat.

Névnap

Luca, Otília

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.19 Ft

CHF: 412.1 Ft

GBP: 438.58 Ft

USD: 328.11 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. december 12.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 25, 27, 37, 50



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 13 db

4-es találat: 28 db

3+2 találat: 21 db

3+1 találat: 600 db

2+2 találat: 347 db

3-as találat: 1389 db

1+2 találat: 2002 db

2+1 találat: 8745 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34400 Ft

MOL: 2940 Ft

RICHTER: 9710 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.14: Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő várható, de északkeleten és északnyugaton helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Néhol szitálás, esetleg gyenge eső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban -1, +5, délután 2, 6 fok között alakul.

2025.12.15: Általában borult, párás, foltokban ködös idő valószínű, de helyenként szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Szitálás továbbra is előfordulhat. Csak néhol élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. Hajnalban -1, +5, délután 2, 7 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.13)

Akciók

