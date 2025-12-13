Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 13.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 13., szombat.
Névnap
Luca, Otília
Friss hírek
- Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
- Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
- Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
- Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
- A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
- Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
Deviza árfolyam
EUR: 385.19 Ft
CHF: 412.1 Ft
GBP: 438.58 Ft
USD: 328.11 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. december 12.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 25, 27, 37, 50
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 13 db
4-es találat: 28 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 600 db
2+2 találat: 347 db
3-as találat: 1389 db
1+2 találat: 2002 db
2+1 találat: 8745 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34400 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9710 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.14: Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő várható, de északkeleten és északnyugaton helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Néhol szitálás, esetleg gyenge eső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban -1, +5, délután 2, 6 fok között alakul.
2025.12.15: Általában borult, párás, foltokban ködös idő valószínű, de helyenként szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Szitálás továbbra is előfordulhat. Csak néhol élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. Hajnalban -1, +5, délután 2, 7 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.13)
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
-
