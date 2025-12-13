2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 13.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 13.)

Pénzcentrum
2025. december 13. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. december 13., szombat.

Névnap

Luca, Otília

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.19 Ft
CHF: 412.1 Ft
GBP: 438.58 Ft
USD: 328.11 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. december 12.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 25, 27, 37, 50

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 13 db
4-es találat: 28 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 600 db
2+2 találat: 347 db
3-as találat: 1389 db
1+2 találat: 2002 db
2+1 találat: 8745 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34400 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9710 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.14: Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő várható, de északkeleten és északnyugaton helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Néhol szitálás, esetleg gyenge eső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban -1, +5, délután 2, 6 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2025.12.15: Általában borult, párás, foltokban ködös idő valószínű, de helyenként szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Szitálás továbbra is előfordulhat. Csak néhol élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. Hajnalban -1, +5, délután 2, 7 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:29
06:02
22:02
21:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
2025. december 12.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2025. december 12.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 13. szombat
Luca, Otília
50. hét
December 13.
A hegedű nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
1 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
4
6 napja
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
22 órája
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 06:29
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 06:02
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
Agrárszektor  |  2025. december 13. 06:02
Hihetetlen, de igaz: ennyivel drágább idén az ezüst- és nordmann fenyő