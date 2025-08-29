Nagycsaládos utazási kedvezmény: így lehet ingyen utazni 2025-ben

2024. március 1-jén átalakult a belföldi személyszállítási kedvezmények rendszere, ami több társadalmi csoport, köztük a nagycsaládosok utazását is érinti. Nézzük, hogyan vehető igénybe a nagycsaládosok utazási kedvezménye, pontosan mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke és milyen esetben jár ingyenes utazás a nagycsaládosoknak a tavalyi változások eredményeképp!

Cikkünkben annak jártunk utána, hogyan vehető igénybe a nagycsaládos utazási kedvezmény a MÁV és a Volán járatain Magyarországon. Amellett, hogy eláruljuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke és kinek jár ingyenes utazás Magyarországon, azt is kifejtjük, milyen formában érvényesíthető a kedvezmény, hány családtagnak kell együtt utaznia távolsági buszon, vonaton.

Átalakult a személyszállítási kedvezményrendszer Magyarországon

A Magyar Közlöny 2024. évi 23. számában megjelent 38/2024. (II.29.) számú Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről kimondja, hogy 2024. március 1-jétől több olyan magyar társadalmi csoport is ingyen utazhat a belföldi vasúti forgalomban és a távolsági buszokon, akik korábban 90%-os kedvezményre voltak jogosultak. Korábban több különböző bérlettípust lehetett kiváltani belföldi közlekedésre, amelyekből kettő maradt: ezek a vármegyebérlet és az országbérlet.

A menetjegyek esetében megszűnt a korábbi 90%-os, a 33%-os és a 20%-os kedvezménykulcs, azonban a teljes árú és a díjmentes utazás mellett megmaradtak az 50%-os kedvezményt adó menetjegyek. A régi 90%-os kedvezményt kiváltó új ingyenes utazási lehetőség a belföldi MÁV és a távolsági Volán járatokon vehető igénybe a következő társadalmi csoportoknak:

65 év felettiek;

ellátottak (ellátottak utazási igazolványával);

szociális intézményben gondozottak;

tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültek;

hadirokkantak és hadigondozottak;

tartós betegek, fogyatékkal élő személyek + kísérőjük;

14 éves kor alatti gyermekek;

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók + legfeljebb két kísérőjük;

nagycsaládosok.

Mindemellett utazási kedvezmény jár a közalkalmazottak (munkáltatójuk által kiállított utazási utalvánnyal) és a diákigazolvánnyal rendelkező 14 és 25 év közötti fiataloknak is, 50%-os díjkedvezményű menetjegy formájában.

Kinek jár a nagycsaládos utazási kedvezmény 2025-ben?

Az ingyenes utazást biztosító nagycsaládosok utazási kedvezménye, köznyelven csak nagycsaládos kedvezmény a korábbi 90%-os kedvezmény helyett ingyenes utazást biztosít a nagycsaládosoknak a MÁV és a Volán járatain (a BKK nem biztosít ilyen kedvezményt), belföldi utazások igénybevételét illetőleg. Az ingyenes utazás akkor jár, ha legalább az egyik szülő együtt utazik legalább három gyermekével. A nagycsaládosok utazási kedvezménye a kísérő szülőn/szülőkön kívül azokra a gyermekekre érvényesíthető, akik:

18 év alattiak;

26 év alattiak és nappali tagozatos képzésen vesznek részt (érvényes diákigazolvánnyal);

és akikre emelt összegű családi pótlék folyósítható (ennek tényét a kifizetőhely igazolja), életkortól függetlenül.

Hogyan igazolhatjuk, hogy jogosultak vagyunk a nagycsaládosok utazási kedvezményére?

A nagycsaládos kedvezmény igénybevételéhez nincs szükség külön igazolványra: elegendő egy személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és a lakcímkártya felmutatása, diákoknak az érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges, emelt összegű családi pótlék alapján történő igénybevétel esetén pedig a kifizetőhely igazolását kérhetik az utazó családtól.

A kedvezmény mértéke kapcsán jó, ha tudjuk, hogy a menetjegy árát a szolgáltató a nagycsaládosoknak 100%-ban elengedi – azonban helyjegyköteles vonatok esetében (ilyen például az InterCity és a railjet) a helyjegyek megváltása továbbra is szükséges (helyjegyre nem érvényesíthető a nagycsaládos kedvezmény). Az érintettek a helyi közlekedést korábban is díjmentesen használhatták, a jelképes összeg elhagyásával azonban számukra egységessé válik a helyi és a helyközi díjszabás.