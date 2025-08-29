2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Parents holding children while walking on footpath against houses. Family is spending leisure time. They are in casuals.
Utazás

Nagycsaládos utazási kedvezmény: így lehet ingyen utazni 2025-ben

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 21:03

2024. március 1-jén átalakult a belföldi személyszállítási kedvezmények rendszere, ami több társadalmi csoport, köztük a nagycsaládosok utazását is érinti. Nézzük, hogyan vehető igénybe a nagycsaládosok utazási kedvezménye, pontosan mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke és milyen esetben jár ingyenes utazás a nagycsaládosoknak a tavalyi változások eredményeképp!

Cikkünkben annak jártunk utána, hogyan vehető igénybe a nagycsaládos utazási kedvezmény a MÁV és a Volán járatain Magyarországon. Amellett, hogy eláruljuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke és kinek jár ingyenes utazás Magyarországon, azt is kifejtjük, milyen formában érvényesíthető a kedvezmény, hány családtagnak kell együtt utaznia távolsági buszon, vonaton.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Átalakult a személyszállítási kedvezményrendszer Magyarországon

A Magyar Közlöny 2024. évi 23. számában megjelent 38/2024. (II.29.) számú Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről kimondja, hogy 2024. március 1-jétől több olyan magyar társadalmi csoport is ingyen utazhat a belföldi vasúti forgalomban és a távolsági buszokon, akik korábban 90%-os kedvezményre voltak jogosultak. Korábban több különböző bérlettípust lehetett kiváltani belföldi közlekedésre, amelyekből kettő maradt: ezek a vármegyebérlet és az országbérlet.

A menetjegyek esetében megszűnt a korábbi 90%-os, a 33%-os és a 20%-os kedvezménykulcs, azonban a teljes árú és a díjmentes utazás mellett megmaradtak az 50%-os kedvezményt adó menetjegyek. A régi 90%-os kedvezményt kiváltó új ingyenes utazási lehetőség a belföldi MÁV és a távolsági Volán járatokon vehető igénybe a következő társadalmi csoportoknak:

  • 65 év felettiek;
  • ellátottak (ellátottak utazási igazolványával);
  • szociális intézményben gondozottak;
  • tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültek;
  • hadirokkantak és hadigondozottak;
  • tartós betegek, fogyatékkal élő személyek + kísérőjük;
  • 14 éves kor alatti gyermekek;
  • sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók + legfeljebb két kísérőjük;
  • nagycsaládosok.

Mindemellett utazási kedvezmény jár a közalkalmazottak (munkáltatójuk által kiállított utazási utalvánnyal) és a diákigazolvánnyal rendelkező 14 és 25 év közötti fiataloknak is, 50%-os díjkedvezményű menetjegy formájában.

Kinek jár a nagycsaládos utazási kedvezmény 2025-ben?

Az ingyenes utazást biztosító nagycsaládosok utazási kedvezménye, köznyelven csak nagycsaládos kedvezmény a korábbi 90%-os kedvezmény helyett ingyenes utazást biztosít a nagycsaládosoknak a MÁV és a Volán járatain (a BKK nem biztosít ilyen kedvezményt), belföldi utazások igénybevételét illetőleg. Az ingyenes utazás akkor jár, ha legalább az egyik szülő együtt utazik legalább három gyermekével. A nagycsaládosok utazási kedvezménye a kísérő szülőn/szülőkön kívül azokra a gyermekekre érvényesíthető, akik:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • 18 év alattiak;
  • 26 év alattiak és nappali tagozatos képzésen vesznek részt (érvényes diákigazolvánnyal);
  • és akikre emelt összegű családi pótlék folyósítható (ennek tényét a kifizetőhely igazolja), életkortól függetlenül.
Rossz hírt kaptak a nagycsaládosok: sokan kimaradhatnak ebből a támogatásból
EZ IS ÉRDEKELHET
Rossz hírt kaptak a nagycsaládosok: sokan kimaradhatnak ebből a támogatásból
Az elektromosautó-támogatás bővítéséről egyre több hír kering, különösen egy, a nagycsaládosok kisegítésére.

Hogyan igazolhatjuk, hogy jogosultak vagyunk a nagycsaládosok utazási kedvezményére?

A nagycsaládos kedvezmény igénybevételéhez nincs szükség külön igazolványra: elegendő egy személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és a lakcímkártya felmutatása, diákoknak az érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges, emelt összegű családi pótlék alapján történő igénybevétel esetén pedig a kifizetőhely igazolását kérhetik az utazó családtól.

A kedvezmény mértéke kapcsán jó, ha tudjuk, hogy a menetjegy árát a szolgáltató a nagycsaládosoknak 100%-ban elengedi – azonban helyjegyköteles vonatok esetében (ilyen például az InterCity és a railjet) a helyjegyek megváltása továbbra is szükséges (helyjegyre nem érvényesíthető a nagycsaládos kedvezmény). Az érintettek a helyi közlekedést korábban is díjmentesen használhatták, a jelképes összeg elhagyásával azonban számukra egységessé válik a helyi és a helyközi díjszabás.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #MÁV #ingyenes #vonat #busz #tömegközlekedés #volán #kedvezmény #nagycsaládosok #kedvezmények #nagycsaládos #belföldi utazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:03
20:29
20:02
19:27
19:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
1 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
2 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
1 napja
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
1 hete
Nesze neked "albán" fagylalt: súlyos dolog derült ki a magyar fagyizókról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 19:16
Újabb durva drágulás élesedik Trump vámjai miatt: milliók fizethetnek többet a kedvencükért
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 17:57
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 19:29
Súlyos milliárdokat osztanak szét: ezek a magyar gazdák járhatnak jól vele