2025. augusztus 8. péntek László
26 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 8.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 8.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. augusztus 8., péntek.

Névnap

László

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.83 Ft
CHF: 422.03 Ft
GBP: 457.61 Ft
USD: 340.8 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29970 Ft
MOL: 3010 Ft
RICHTER: 10260 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.09: Napos idő várható kevés felhővel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31, 37 fok valószínű.

2025.08.10: Napos időre számíthatunk kevés felhővel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.08.07)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

