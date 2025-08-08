Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 8.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. augusztus 8., péntek.

Névnap

László

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.83 Ft

CHF: 422.03 Ft

GBP: 457.61 Ft

USD: 340.8 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 29970 Ft

MOL: 3010 Ft

RICHTER: 10260 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.09: Napos idő várható kevés felhővel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31, 37 fok valószínű.

2025.08.10: Napos időre számíthatunk kevés felhővel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.08.07)

Akciók

