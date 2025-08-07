Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!
A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a legváltozatosabb témákban. A történelem, földrajz, természet, irodalom is kedvelt témák, de sok kérdéssorunk foglalkozik filmekkel, sorozatokkal, ételekkel-italokkal, híres emberekkel, nyelvészettel is. Most összegyűjtöttük, melyik kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében júliusban. Töltsd ki, lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Szívesen kitöltenél 1-2 kvízt? Volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból!
TOP10 kvíz: ezek voltak a legjobb kvízek júliusban
- Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
- Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
- Kvíz: Neked is az Agymenők a kedvenc sorozatod? Ezen a teszten csak egy igazi rajongó megy át!
- Kvíz: Te ráismersz a világirodalom ikonikus kezdőmondataira? Lássuk, hányat tudsz a 10-ből!
- Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép! Vigyázz, rég volt az a földrajzóra…
- Kvíz: 40 éve mutatták be a Vissza a jövőbe-filmet! Te hány részletre emlékszel pontosan?
- Kvíz: Te vajon átmész a színvak teszten? Hiába éles a szemed, ezek a képek feladják a leckét!
- Kvíz: Berozsdásodott a földrajz tudásod? Tudod-e még, mely országok szomszédosok egymással?
- Kvíz: Te beszélsz közgazdászul? Ha ezt a 10 alapvető pénzügyi fogalmat ismered, már szakértő vagy!
- Kvíz: Jártál már Szombathelyen? Mit tudsz a városról, annak híres látnivalóiról?
Kojak nyalóka, Dianás cukorka, Dunakavics – még most is összefut a szádban a nyál, ha eszedbe jutnak gyermekkorod klasszikus édességei? Töltsd ki mai kvízünket, válaszolj...
Te, tudod milyen éttermek részesültek már ebben az elismerésben? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, mennyire vagy otthon a magyar éttermek világában....
A mai kvíz során a filmes ismereteidre lesz szükséged, a pénzzel és sikerrel foglalkozó filmekből szemezgettünk ugyanis jeleneteket.
Nézzük, melyek a világ valaha volt legfurcsább adói, kik és mikor szedtek pénzt ezekért a dolgokért cserébe. Töltsd ki mai kvízünket, lássuk, hány kérdésre tudod...
A Sör Világnapját minden év augusztus első péntekén ünneplik. Koccintással tisztelegünk a sörfőző mesterek, és természetesen a kiváló sörök előtt. Te, mit tudsz a sörök...
Európa történelmi fővárosai, kulturális központjai és modern nagyvárosai nemcsak a turisták, hanem a nemzetközi rangsorok élén is ott szerepelnek. Te, vajon mennyire ismered őket?
A mai kvíz során a magyar fizetőeszköz bevezetésének évfordulója alkalmából a jelenleg forgalomban lévő magyar forint kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket.
Ha te is szívesen meghallgatsz egy-egy Zámbó Jimmy számot, sőt mi több, ha a Király legnagyobb rajongói közé tartozol, töltsd ki mai kvízünket és mutasd...
Ha téged is elcsábítottak már a Temu szuperolcsó termékei, töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg, mit tudsz a cég történetéről, működéséről, árucikkeiről és marketingfogásairól!
Lássuk, te könnyen felismered-e, melyik mondat melyik regényből való!
Kvíz: 30 éve mutatták be a Waterworld - Vízivilág című filmet! Te is százszor láttad, mire emlékszel még?
Ha 5 pontot sem érsz el, akkor ideje újranézni a posztapokaliptikus klasszikust!
Több mint négy évtized után újra magyar űrhajós lépett az űrbe. Kapu Tibor új fejezetet nyitott a magyar űrkutatás történetében. Te mennyit tudsz róla? Teszteld...
Teszteld tudásod a mai kvíz mérgező növényekkel kapcsolatos kérdéseivel, tanuld meg felismerni képről legalább ezt a néhány fajt! Ez szó szerint életmentő tudás.
Holnap este kezdetét veszi a magyar labdarúgó-bajnokság 2025/2026-os szezonja, ebből az apropóból raktunk össze egy kérdéssort a focirajnogóknak.
Ha nálad sem telhet el a nyár dinnyeevés nélkül, ne maradj le egyszerű, mégis becsapós kérdéssorunkról: lássuk, hány dinnyés kérdésre tudod a helyes választ! Készen...
Kvíz: Mit tudsz a világ legértékesebb ásványáról, a gyémántról? Teszteld tudásod, válaszolj helyesen!
Mit tudsz a legtisztább gyémántokról? Ismered a világ legritkább, legkülönlegesebb, egyben legdrágább gyémántjait? Tedd próbára tudásod vagy gazdagodj hasznos információkkal!
Ha te is a sorozat nagy rajongói közé tartozol, töltsd ki a Pénzcentrum Agymenők-kvízét és mutasd meg nekünk, hogy egy valódi szakértővel van dolgunk! Ismered...
Készen állsz? Lássuk, mennyire mozogsz otthonosan a gazdasági fogalmak világában!
