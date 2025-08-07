2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-Up of Question mark symbol on wooden sign, Concept, Symbols that require an answer
Kvíz

TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 19:03

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a legváltozatosabb témákban. A történelem, földrajz, természet, irodalom is kedvelt témák, de sok kérdéssorunk foglalkozik filmekkel, sorozatokkal, ételekkel-italokkal, híres emberekkel, nyelvészettel is. Most összegyűjtöttük, melyik kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében júliusban. Töltsd ki, lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

Szívesen kitöltenél 1-2 kvízt? Volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

TOP10 kvíz: ezek voltak a legjobb kvízek júliusban

  1. Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
  2. Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
  3. Kvíz: Neked is az Agymenők a kedvenc sorozatod? Ezen a teszten csak egy igazi rajongó megy át!
  4. Kvíz: Te ráismersz a világirodalom ikonikus kezdőmondataira? Lássuk, hányat tudsz a 10-ből!
  5. Kvíz: A kisujjadban van a Balaton? Tedd próbára magad, menne-e a vaktérkép! Vigyázz, rég volt az a földrajzóra…
  6. Kvíz: 40 éve mutatták be a Vissza a jövőbe-filmet! Te hány részletre emlékszel pontosan?
  7. Kvíz: Te vajon átmész a színvak teszten? Hiába éles a szemed, ezek a képek feladják a leckét!
  8. Kvíz: Berozsdásodott a földrajz tudásod? Tudod-e még, mely országok szomszédosok egymással?
  9. Kvíz: Te beszélsz közgazdászul? Ha ezt a 10 alapvető pénzügyi fogalmat ismered, már szakértő vagy!
  10. Kvíz: Jártál már Szombathelyen? Mit tudsz a városról, annak híres látnivalóiról?
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #magyarország #teszt #város #legjobb #top10 #történelem #kérdések #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:34
19:03
18:51
18:42
18:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
2 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered az ország városait, falvait, földrajzát? Ez a 10 kérdés sok magyaron kifog!
3
1 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
4
4 hete
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
5
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezen a teszten a született fővárosiak is könnyen elhasalnak!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 17:56
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 16:03
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 19:33
Kíméletlen hőségre számíthatunk hétvégén, ez elől nincs menekvés