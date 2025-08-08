Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.
Erre sokan vártak: visszatér a nyár, hétvégétől kánikula, hőségriadó várható
Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
Pénteken szinte zavartalan napsütés várható, csapadék nem érkezik. A délnyugati szél felélénkül. A térségben reggel 15, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
Szombaton folytatódik a napos, száraz időnként fátyolfelhős időjárás. Este észak-északkelet felől felhősáv érkezhet, de csapadék ebből sem várható. A délies szél áljtalában mérsékelt lesz, legfeljebb néhol élénkülhet fel. Kora reggel 10-17, délután már 30-37 fok várható.
Vasárnapra tovább fokozódik a meleg, 31-39 fok közötti csúcshőmérsékletekre van kilátás. Délen, délkeleten lesz a legmelegebb. Emellett sok napsütésre készülhetünk, kevés gomolyfelhő lesz felettünk. Az északi, középső tájakon élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, néhol erős lökések kísérhetik.
Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, egy gyenge hidegfront ugyan értinthet bennünket, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, keleten erős lesz az északi, északkeleti szél, ami csak kissé mérsékli a hőséget. Délután 27-33 fok ígérkezik.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
Franciaország déli részén hatalmas erdőtűz pusztít, amely már egy ember életét is követelte és legalább 25 házat elpusztított.
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Mutatjuk, mire kell különösen figyelni, ha nem szeretnél bírsággal vagy eltiltással hazatérni a nyaralásról.
Több mint 300 ezer utasnak fizetett kártérítést a MÁV a nyári időszak késései miatt, összesen mintegy 170 millió forint értékben.
Strandolással, városnézéssel, valamint gyógyfürdőzéssel és wellnessezéssel töltik legszívesebben belföldi nyaralásukat a magyarok
Elképesztő állítások a Szövetség elnökétől: alkoholista, drogos, jogosítvány nélküli emberek is taxiznak Budapesten
Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán éles kritikával illette a budapesti taxis szektorban zajló visszaéléseket
A nyári hőségben érkező Floris ciklon enyhe fordulatot hozhat az időjárásban:
Kedd délelőttre sikeresen befejezték annak a mozdonynak a beemelését, amely hétfőn siklott ki a Rákosrendező közelében. A helyreállítás még pár napig eltart.
Hétvégén forró időre készülhetünk. Délen helyenként a 36-37 fok is elérhetik a csúcsértékek.
Aki 2025 nyarán az utolsó pillanatban döntene a nyaralásról, annak most igazán jó hírekkel szolgálhatunk
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
