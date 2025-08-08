Erre sokan vártak: visszatér a nyár, hétvégétől kánikula, hőségriadó várható

Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Pénteken szinte zavartalan napsütés várható, csapadék nem érkezik. A délnyugati szél felélénkül. A térségben reggel 15, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Szombaton folytatódik a napos, száraz időnként fátyolfelhős időjárás. Este észak-északkelet felől felhősáv érkezhet, de csapadék ebből sem várható. A délies szél áljtalában mérsékelt lesz, legfeljebb néhol élénkülhet fel. Kora reggel 10-17, délután már 30-37 fok várható.

Vasárnapra tovább fokozódik a meleg, 31-39 fok közötti csúcshőmérsékletekre van kilátás. Délen, délkeleten lesz a legmelegebb. Emellett sok napsütésre készülhetünk, kevés gomolyfelhő lesz felettünk. Az északi, középső tájakon élénk lesz az északnyugati, nyugati szél, néhol erős lökések kísérhetik.

Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, egy gyenge hidegfront ugyan értinthet bennünket, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, keleten erős lesz az északi, északkeleti szél, ami csak kissé mérsékli a hőséget. Délután 27-33 fok ígérkezik.