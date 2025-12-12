2025. december 12. péntek Gabriella
Nő rózsaszín bőrönddel és útlevéllel, beszállókártyával a repülőgép utaslétráján áll a pálmafás tengerrel szemben. Turizmus koncepció
Utazás

Hihetetlen tempóban szárnyal a turizmus: ilyen évet még nem látott Magyarország

Pénzcentrum/MTI
2025. december 12. 07:34

A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt - közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt.

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható.

A tájékoztatás szerint a vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.

A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva - tájékoztattak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #Balaton #Budapest #turizmus #belföldi turizmus #vendégéjszaka

08:12
08:06
07:45
07:34
05:32
1
2 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
1 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
2 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
4
5 napja
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
3 hete
Botrány a Ryanair egyik járatán: százezreket bukott egy utas - ez a dolog bárkivel előfordulhat
