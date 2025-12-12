Budapesten csak mérsékelt áremelkedés látszik, a vidéki nagyvárosokban ugyanakkor jóval dinamikusabb volt a drágulás.
Hihetetlen tempóban szárnyal a turizmus: ilyen évet még nem látott Magyarország
A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt - közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt.
A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható.
A tájékoztatás szerint a vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.
A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.
A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva - tájékoztattak.
A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
A Pénzcentrum 2025. december 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
A Pénzcentrum 2025. december 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.