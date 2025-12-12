Hihetetlen tempóban szárnyal a turizmus: ilyen évet még nem látott Magyarország

A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt - közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt.

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható.

A tájékoztatás szerint a vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.

A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal, a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva - tájékoztattak.