Hihetetlen, mi lett az Év Strandétele 2025-ben: ennyiért lehet megkóstolni a Balatonnál

A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat. A verseny célja a balatoni strandgasztronómia megújítása és a helyi alapanyagok népszerűsítése- írta meg a Telex.

A 2025-ös Év Balatoni Strandétele versenyen kilenc vendéglátóhely jutott a döntőbe, miután a Balatoni Kör tagjai júliusban körbejárták a tavat és értékelték a pályázó helyek ételeit. A szakmai zsűri, amelyben a Telex munkatársa is helyet kapott, egy nap alatt látogatta végig a döntősöket, majd a fövenyesi Kalóz Strandbisztróban hirdette ki az eredményt csütörtökön.

Az abszolút győztes a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró lett a bivalytatár velőscsont csónakban elnevezésű kreációjával. Az étel zalaköveskúti bivalyhúsból készül, amelyet késsel aprítanak, majd szardellával, kapribogyóval és kovászos uborka házi majonézzel tesznek különlegessé. A tatárt velőscsont "csónakban" tálalják, burgonya gratinnel, zellerropogóssal és tormahabbal kiegészítve. A fogás ára 5890 forint.

A verseny szervezői az elmúlt években különválasztották a büfé és bisztró kategóriákat, elismerve a különböző konyhatechnológiai szinteket. Így a Kicsi Csóka az Év Bisztróétele díjat is elnyerte, míg az Év Strandbüféétele címet a balatonmáriafürdői A Pizza Sztori harcsasuplíja kapta. Ez az innovatív étel harcsapaprikást és túrós csuszát ötvöz, kirántva, favillával tálalva, kápiakrémmel és füstös-kapros túróval kiegészítve, 3990 forintért.

A harmadik díjazott a gyenesdiási Mónisüti cukrászda granola optimist nevű desszertje lett, amely egy képviselőfánkba töltött házi granolából, joghurtos-mézes mascarpone-krémből és erdei gyümölcsös öntetből áll. A sütemény részben az optimist vitorláshajó-osztályról kapta nevét, ára 1290 forint.

A döntőbe további hat vendéglátóhely jutott be: az alsóörsi Fogas Bisztró, a siófoki Julcsi Kalácsoda, a balatonszárszói Szevasztok Bisztró, a balatonlellei BL Yachtclub, a balatonmáriafürdői Lángos World és a tihanyi Club Tihany.

Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája kiemelte: "Európa egyetlen strandételversenye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a balatoni beachfoodhelyek ma már a külföldiek számára is kiemelt régiós vonzerőt jelenthetnek". Véleménye szerint a siker kulcsa, hogy a versenyzők nem világtrendeket másolnak, hanem sajátosan balatoni verziókat alkotnak.

A szervező az árakkal kapcsolatos kritikákra is reagált, hangsúlyozva, hogy a balatoni vendéglátóhelyek ma jobb ételeket kínálnak jobb ár-érték aránnyal, mint 5-10 évvel ezelőtt. Szerinte a strandételes helyeken nincs túlárazás, sőt, a fővárosi és európai átlagos árakon lehet kreatív, magas hozzáadott értékű ételeket fogyasztani a Balatonnál.

Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke bejelentette, hogy a zamárdi Strand Fesztivállal együttműködve legalább egy napon keresztül kóstolhatják majd a látogatók az Év Strandételét a rendezvényen. A versenyre olyan ételekkel lehetett nevezni, amelyek egészségesek, jó minőségű, lehetőleg helyi alapanyagokból készülnek, kreatívak, nyáriasak, gyorsan elkészíthetők és akár elvitelre is alkalmasak. A cél a strandgasztronómia megújítása, túllépve a hagyományos lángos-hekk-kolbász kínálaton.

Az előző években is rangos ételek nyertek: 2024-ben a balatonlellei Mesés nyári töltött káposztája, 2023-ban pedig a balatonalmádi Terasz balatoni nyelves fantázianevű, helyi marhanyelvből készült étele vitte el a fődíjat.

Balatoni árak 2025 nyarán: mennyi az annyi a strandbüfékben?

Bár a magyar gazdaság jelenleg bizonytalan, az idei nyár első teljes hétvégéjén tömegek indultak meg a Balaton felé. Az északi parton, például Örvényesen, Fövenyesen és Balatonfüreden végigjárt strandok és büfék árai ugyan magasnak tűnnek sokak számára, de a legtöbben mégis hajlandók fizetni az élményért – még ha utána egy hétig pestós tésztát is esznek.

Az árak a vendégek beszámolói szerint jelentősen megemelkedtek az utóbbi évekhez képest, bár a szolgáltatók szerint ezek a fővárosi árszínvonallal vetekszenek. Többen kiemelték: míg Budapesten is tízezer forint alatt nehéz egy nagybevásárlást megúszni, addig a Balatonon való étkezés sem olcsó, főleg, ha valaki nem készíti el előre otthon az elemózsiát. Konkrét árak a balatoni strandokon:

Sajtos-tejfölös lángos:

Örvényesen: 2500 Ft, csúcsszezonban akár 3000 Ft is lehet.

Kisfaludy strandon (Gabi büfé): 2300 Ft (30–32 cm-es méret)

Sima lángos:

Balatonfüred: 1400 Ft (idősebb pár szerint ez irreálisan sok)

Komplett strandétkezés (pl. sült krumpli, hamburger, palacsinta):

Kisfaludy strand: 5000+ Ft/fő

Étkezés étteremben (Balatonfüreden, egy családra):

Körülbelül 13 000 Ft

Strandbelépő (diákjegy):

Balatonfüred: 1300 Ft

A vendéglátósok túlélő módban működnek

A büfések egy része már nem tud tovább spórolni: megemelkedtek az alapanyagárak, a napi bejelentés költsége is több mint kétszeresére nőtt (1700-ról 4400 Ft/fő). A fövenyesi Kalóz strandbisztró és a Krokofánt büfé is nehéz szezont jósol, az önkormányzati bérleti díjak pedig további terheket rónak a vállalkozókra.

Ennek ellenére sok helyen igyekeznek tartani az árakat – például a legnépszerűbb lángos árát – hogy ne veszítsenek vendégeket. De ahogy a büfétulajdonosok mondják: a 2025-ös szezon vízválasztó lehet, és aki ezt túléli, az talán még évekig működhet.