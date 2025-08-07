2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hihetetlen, mi lett az Év Strandétele 2025-ben: ennyiért lehet megkóstolni a Balatonnál
Utazás

Hihetetlen, mi lett az Év Strandétele 2025-ben: ennyiért lehet megkóstolni a Balatonnál

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 15:41

A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat. A verseny célja a balatoni strandgasztronómia megújítása és a helyi alapanyagok népszerűsítése- írta meg a Telex.

A 2025-ös Év Balatoni Strandétele versenyen kilenc vendéglátóhely jutott a döntőbe, miután a Balatoni Kör tagjai júliusban körbejárták a tavat és értékelték a pályázó helyek ételeit. A szakmai zsűri, amelyben a Telex munkatársa is helyet kapott, egy nap alatt látogatta végig a döntősöket, majd a fövenyesi Kalóz Strandbisztróban hirdette ki az eredményt csütörtökön.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az abszolút győztes a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró lett a bivalytatár velőscsont csónakban elnevezésű kreációjával. Az étel zalaköveskúti bivalyhúsból készül, amelyet késsel aprítanak, majd szardellával, kapribogyóval és kovászos uborka házi majonézzel tesznek különlegessé. A tatárt velőscsont "csónakban" tálalják, burgonya gratinnel, zellerropogóssal és tormahabbal kiegészítve. A fogás ára 5890 forint.

A verseny szervezői az elmúlt években különválasztották a büfé és bisztró kategóriákat, elismerve a különböző konyhatechnológiai szinteket. Így a Kicsi Csóka az Év Bisztróétele díjat is elnyerte, míg az Év Strandbüféétele címet a balatonmáriafürdői A Pizza Sztori harcsasuplíja kapta. Ez az innovatív étel harcsapaprikást és túrós csuszát ötvöz, kirántva, favillával tálalva, kápiakrémmel és füstös-kapros túróval kiegészítve, 3990 forintért.

A harmadik díjazott a gyenesdiási Mónisüti cukrászda granola optimist nevű desszertje lett, amely egy képviselőfánkba töltött házi granolából, joghurtos-mézes mascarpone-krémből és erdei gyümölcsös öntetből áll. A sütemény részben az optimist vitorláshajó-osztályról kapta nevét, ára 1290 forint.

A döntőbe további hat vendéglátóhely jutott be: az alsóörsi Fogas Bisztró, a siófoki Julcsi Kalácsoda, a balatonszárszói Szevasztok Bisztró, a balatonlellei BL Yachtclub, a balatonmáriafürdői Lángos World és a tihanyi Club Tihany.

Kardos Gábor, a verseny ötletgazdája kiemelte: "Európa egyetlen strandételversenye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a balatoni beachfoodhelyek ma már a külföldiek számára is kiemelt régiós vonzerőt jelenthetnek". Véleménye szerint a siker kulcsa, hogy a versenyzők nem világtrendeket másolnak, hanem sajátosan balatoni verziókat alkotnak.

A szervező az árakkal kapcsolatos kritikákra is reagált, hangsúlyozva, hogy a balatoni vendéglátóhelyek ma jobb ételeket kínálnak jobb ár-érték aránnyal, mint 5-10 évvel ezelőtt. Szerinte a strandételes helyeken nincs túlárazás, sőt, a fővárosi és európai átlagos árakon lehet kreatív, magas hozzáadott értékű ételeket fogyasztani a Balatonnál.

Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke bejelentette, hogy a zamárdi Strand Fesztivállal együttműködve legalább egy napon keresztül kóstolhatják majd a látogatók az Év Strandételét a rendezvényen. A versenyre olyan ételekkel lehetett nevezni, amelyek egészségesek, jó minőségű, lehetőleg helyi alapanyagokból készülnek, kreatívak, nyáriasak, gyorsan elkészíthetők és akár elvitelre is alkalmasak. A cél a strandgasztronómia megújítása, túllépve a hagyományos lángos-hekk-kolbász kínálaton.

Az előző években is rangos ételek nyertek: 2024-ben a balatonlellei Mesés nyári töltött káposztája, 2023-ban pedig a balatonalmádi Terasz balatoni nyelves fantázianevű, helyi marhanyelvből készült étele vitte el a fődíjat.

Kapcsolódó cikkeink:

Balatoni árak 2025 nyarán: mennyi az annyi a strandbüfékben?

Bár a magyar gazdaság jelenleg bizonytalan, az idei nyár első teljes hétvégéjén tömegek indultak meg a Balaton felé. Az északi parton, például Örvényesen, Fövenyesen és Balatonfüreden végigjárt strandok és büfék árai ugyan magasnak tűnnek sokak számára, de a legtöbben mégis hajlandók fizetni az élményért – még ha utána egy hétig pestós tésztát is esznek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az árak a vendégek beszámolói szerint jelentősen megemelkedtek az utóbbi évekhez képest, bár a szolgáltatók szerint ezek a fővárosi árszínvonallal vetekszenek. Többen kiemelték: míg Budapesten is tízezer forint alatt nehéz egy nagybevásárlást megúszni, addig a Balatonon való étkezés sem olcsó, főleg, ha valaki nem készíti el előre otthon az elemózsiát. Konkrét árak a balatoni strandokon:

Sajtos-tejfölös lángos:

  • Örvényesen: 2500 Ft, csúcsszezonban akár 3000 Ft is lehet.
  • Kisfaludy strandon (Gabi büfé): 2300 Ft (30–32 cm-es méret)

Sima lángos:

  • Balatonfüred: 1400 Ft (idősebb pár szerint ez irreálisan sok)

Komplett strandétkezés (pl. sült krumpli, hamburger, palacsinta):

  • Kisfaludy strand: 5000+ Ft/fő

Étkezés étteremben (Balatonfüreden, egy családra):

  • Körülbelül 13 000 Ft

Strandbelépő (diákjegy):

  • Balatonfüred: 1300 Ft

A vendéglátósok túlélő módban működnek

A büfések egy része már nem tud tovább spórolni: megemelkedtek az alapanyagárak, a napi bejelentés költsége is több mint kétszeresére nőtt (1700-ról 4400 Ft/fő). A fövenyesi Kalóz strandbisztró és a Krokofánt büfé is nehéz szezont jósol, az önkormányzati bérleti díjak pedig további terheket rónak a vállalkozókra.

Ennek ellenére sok helyen igyekeznek tartani az árakat – például a legnépszerűbb lángos árát – hogy ne veszítsenek vendégeket. De ahogy a büfétulajdonosok mondják: a 2025-ös szezon vízválasztó lehet, és aki ezt túléli, az talán még évekig működhet.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #strand #gasztronómia #étel #strandbüfé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:31
16:25
16:11
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 7.
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 7.
Komoly bajban a BMW, Mercedes, Audi: ez Magyarországnak is csúnya mélyütés lehet
2025. augusztus 7.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
2025. augusztus 7.
Iszonyú hőség csap le a magyarokra a hétvégén: 38 fok is lehet, ez nem vicc
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 7. csütörtök
Ibolya
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tényleg üres idén nyáron a Balaton, vagy csak megy a pánikkeltés? Megnéztük, mi az igazság
2
2 hete
Már szórják a gigabírságokat a horvát tengerparton: kevesen tudják, ezt tilos!
3
2 hete
Hivatalos: ez a világ legjobb országa, csak kevés magyar jut el ide
4
2 hete
Alig ismert szabály miatt büntetik a magyar turistákat az Adriánál: 1,6 millió is lehet a bírság
5
6 napja
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 16:03
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 7. 15:30
Iszonyú hőség csap le a magyarokra a hétvégén: 38 fok is lehet, ez nem vicc
Agrárszektor  |  2025. augusztus 7. 15:29
Olyan kánikula jön, amit nehéz lesz elviselni: visszatér a gyilkos hőség