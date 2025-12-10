Itt a végső számadás: súlyos pénzbe kerül, ha a szurkolók kedvenceiket néznék az amerikai vébén

Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet, ami a repülőjegyeket, szállást, jegyeket és egyéb költségeket is tartalmazza - tudósított a Daily Mail.
A 2026-os labdarúgó világbajnokság különleges élményt ígér a szurkolóknak: hatalmas, telt házas stadionok, sportos hangulatú városok várják a látogatókat. Egy angol szurkoló számára azonban a három csoportmérkőzés megtekintése jelentős anyagi terhet jelent.
A számítások szerint Anglia Horvátország, Ghána és Panama elleni mérkőzéseinek megtekintése, a szükséges utazással és szállással együtt körülbelül 10.078 fontba kerül. Ez az összeg 13 napra vonatkozik, és ha valaki a döntőig követné a csapatot, akár 25.000 fontra is emelkedhet a költség.
A repülőjegyek jelentős tételt képviselnek, hiszen négy járatra van szükség: London-Dallas, Dallas-Boston, Boston-Newark, valamint a hazaút New York-London útvonalon. A jegyek ára csökkenthető, ha az utas lemond a feladott poggyászról.
A szállás jelenti a legnagyobb kiadást. A hotelszobák árai már most átlagosan 300 százalékkal emelkedtek a világbajnokság miatt. A kalkuláció középkategóriás szállodákkal számol: hat éjszaka Dallasban (1.301 font), négy éjszaka Bostonban (1.750 font) és két éjszaka New Yorkban (819 font).
A mérkőzésjegyek szintén jelentős összeget tesznek ki: az Anglia-Horvátország meccsre 788 font, a Ghána elleni találkozóra 705 font, míg a Panama elleni mérkőzésre 580 font a belépő, összesen tehát több mint 2 ezer font. A napi költségekre a számítás napi 150 dollárt irányoz elő, ami étkezésre és szuvenírekre fordítható. Ezen felül körülbelül 244 fontot érdemes számolni a repülőterek, szállodák és stadionok közötti közlekedésre.
A költségek csökkenthetők olcsóbb szállásokkal, kevesebb mérkőzésjeggyel, így akár 7.500 fontra is leszorítható az összeg. Ugyanakkor a luxuskategóriás utazás ennél jóval többe kerülhet, például egy éjszaka a New York-i Michelangelo Hotel privát lakosztályában 14.218 fontba kerül.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
