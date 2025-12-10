Itt a végső számadás: súlyos pénzbe kerül, ha a szurkolók kedvenceiket néznék az amerikai vébén

Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet, ami a repülőjegyeket, szállást, jegyeket és egyéb költségeket is tartalmazza - tudósított a Daily Mail.

A 2026-os labdarúgó világbajnokság különleges élményt ígér a szurkolóknak: hatalmas, telt házas stadionok, sportos hangulatú városok várják a látogatókat. Egy angol szurkoló számára azonban a három csoportmérkőzés megtekintése jelentős anyagi terhet jelent.

A számítások szerint Anglia Horvátország, Ghána és Panama elleni mérkőzéseinek megtekintése, a szükséges utazással és szállással együtt körülbelül 10.078 fontba kerül. Ez az összeg 13 napra vonatkozik, és ha valaki a döntőig követné a csapatot, akár 25.000 fontra is emelkedhet a költség.

A repülőjegyek jelentős tételt képviselnek, hiszen négy járatra van szükség: London-Dallas, Dallas-Boston, Boston-Newark, valamint a hazaút New York-London útvonalon. A jegyek ára csökkenthető, ha az utas lemond a feladott poggyászról.

A szállás jelenti a legnagyobb kiadást. A hotelszobák árai már most átlagosan 300 százalékkal emelkedtek a világbajnokság miatt. A kalkuláció középkategóriás szállodákkal számol: hat éjszaka Dallasban (1.301 font), négy éjszaka Bostonban (1.750 font) és két éjszaka New Yorkban (819 font).

A mérkőzésjegyek szintén jelentős összeget tesznek ki: az Anglia-Horvátország meccsre 788 font, a Ghána elleni találkozóra 705 font, míg a Panama elleni mérkőzésre 580 font a belépő, összesen tehát több mint 2 ezer font. A napi költségekre a számítás napi 150 dollárt irányoz elő, ami étkezésre és szuvenírekre fordítható. Ezen felül körülbelül 244 fontot érdemes számolni a repülőterek, szállodák és stadionok közötti közlekedésre.

A költségek csökkenthetők olcsóbb szállásokkal, kevesebb mérkőzésjeggyel, így akár 7.500 fontra is leszorítható az összeg. Ugyanakkor a luxuskategóriás utazás ennél jóval többe kerülhet, például egy éjszaka a New York-i Michelangelo Hotel privát lakosztályában 14.218 fontba kerül.