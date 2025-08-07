Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Elképesztő, mennyi pénzt vernek el a magyarok nyaraláskor: főleg ebből fedezik
Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.
A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje: 2025 júniusában az előző évit közel 27%-kal túlszárnyalva 44,4 milliárd forint feltöltés került a SZÉP-kártyákra - ez a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közléséből derült ki.
Azt is írják, hogy a költések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, közel 14%-kal felülmúlva a tavalyi felhasználást. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat: az elfogadóhelyek száma 7,5%-kal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10%-kal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6%-kal nőtt.
A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7%-át tette ki.
Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8%-át tették ki a SZÉP-kártyás költések.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
2025 első félévében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, ami 8,1%-kal múlta felül az előző év azonos időszakát. A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3%-kal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról. 2025. június végén a SZÉP-kártyákon 142 milliárd forint állt rendelkezésre, a 2024 június végi 127 milliárd forinttal szemben.
címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Franciaország déli részén hatalmas erdőtűz pusztít, amely már egy ember életét is követelte és legalább 25 házat elpusztított.
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Mutatjuk, mire kell különösen figyelni, ha nem szeretnél bírsággal vagy eltiltással hazatérni a nyaralásról.
Több mint 300 ezer utasnak fizetett kártérítést a MÁV a nyári időszak késései miatt, összesen mintegy 170 millió forint értékben.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Strandolással, városnézéssel, valamint gyógyfürdőzéssel és wellnessezéssel töltik legszívesebben belföldi nyaralásukat a magyarok
Elképesztő állítások a Szövetség elnökétől: alkoholista, drogos, jogosítvány nélküli emberek is taxiznak Budapesten
Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán éles kritikával illette a budapesti taxis szektorban zajló visszaéléseket
A nyári hőségben érkező Floris ciklon enyhe fordulatot hozhat az időjárásban:
Kedd délelőttre sikeresen befejezték annak a mozdonynak a beemelését, amely hétfőn siklott ki a Rákosrendező közelében. A helyreállítás még pár napig eltart.
Hétvégén forró időre készülhetünk. Délen helyenként a 36-37 fok is elérhetik a csúcsértékek.
Aki 2025 nyarán az utolsó pillanatban döntene a nyaralásról, annak most igazán jó hírekkel szolgálhatunk
Elindult az M1-es metró teljes megújulásának előkészítése – több megállóval is bővül a vonal.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanairrel szemben.
A kormány több mint 1,5 milliárd forintos azonnali forrást biztosít a Balaton vízminőségének javítására.
A 2025-ös Sziget Fesztivál hetében látványosan több lengyel, cseh és dán fiatal érkezik Budapestre, mint tavaly.
Ma, augusztus 5-én nemzeti ünnepet tartanak Horvátországban, ami nemcsak történelmi jelentőségű, hanem a nyaralók mindennapjait is befolyásolja.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.