Budapest, 2022. január 15.Egy, az OTP Bank által kibocsátott Széchenyi Pihenõkártya, (SZÉP Kártya) egy kártyaformátumú, univerzális, elektronikus utalvány, amelyet a munkavállaló munkáltatójától kaphat béren kívüli juttatásként,
Utazás

Elképesztő, mennyi pénzt vernek el a magyarok nyaraláskor: főleg ebből fedezik

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 12:02

Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.

A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje: 2025 júniusában az előző évit közel 27%-kal túlszárnyalva 44,4 milliárd forint feltöltés került a SZÉP-kártyákra - ez a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közléséből derült ki.

Azt is írják, hogy a költések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, közel 14%-kal felülmúlva a tavalyi felhasználást. A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat: az elfogadóhelyek száma 7,5%-kal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10%-kal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6%-kal nőtt.

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7%-át tette ki.

Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8%-át tették ki a SZÉP-kártyás költések.

2025 első félévében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, ami 8,1%-kal múlta felül az előző év azonos időszakát. A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3%-kal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról. 2025. június végén a SZÉP-kártyákon 142 milliárd forint állt rendelkezésre, a 2024 június végi 127 milliárd forinttal szemben.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
