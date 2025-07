Ez nem vicc! Te fizetnél 3 600 forintot egy lángosért? Ilyen árak várnak a Balaton partján

A Balatonnál nyaralók idén sem számíthatnak olcsó étkezésre, különösen nem Balatonfüreden, ahol egy street food jellegű étterem árait vizsgáltuk meg: egy sima hamburger már 1900 forint, a sajtos-tejfölös lángos 2400, míg a tonhalas verzió 3600 forintba kerül. A klasszikus magyar ételek sem olcsóbbak – a babgulyás 2900, a lecsó 2800 forint, míg a hekk és sült kolbász 800 Ft/10 dkg áron kapható. A Pénzcentrum korábbi cikkeiben már többször beszámoltunk a balatoni árak alakulásáról, most pedig Balatonfüredre fókuszáltunk, ahol a kilátás szép, de az árak annál borsosabbak.

Balatoni árak 2025-ben: újabb street food helyen néztünk körül – nem lesz olcsó a nyaralás

A Pénzcentrumon az idei nyár folyamán már többször is beszámoltunk arról, hogy milyen árakkal találkozhatnak a Balatonnál pihenők. A strandételek ára évről évre emelkedik, és úgy tűnik, 2025-ben sem tört meg ez a trend. Korábbi cikkeinkben már górcső alá vettük a siófoki strandbüfék árait, illetve beszámoltunk arról is, mennyibe kerül egy lángosos menü a déli parton. Most pedig Balatonfüreden jártunk utána, mennyibe kerül egy ebéd vagy vacsora egy street food jellegű vendéglátóhelyen.

Mint közismert, Balatonfüred nemcsak a Tihanyi-félsziget közelsége, hanem szépen kiépített sétányai, vitorláskikötői és kulturális programjai miatt is az egyik legkedveltebb és legszebb balatoni város. A reformkori városrész hangulata, valamint a Tagore sétány nyüzsgő forgataga számos éttermet és büfét vonz ide. Ugyanakkor a szépségnek és a lokációnak ára van – ez a street food árakon is jól látszik.

Egy alap hamburger ára 1900 forint, ám ha valaki dupla hússal kérné, annak 2500 forintot kell fizetnie. Ha egy adag húshoz még sajtot és bacont is kérünk, már 2800 forintnál járunk. A görög gyros rajongóinak sem lesz olcsó mulatság az étkezés: a gyros pitában 2300, míg a gyros tál 2500 forintba kerül. A hot-dogoknál is hasonló a helyzet: a legegyszerűbb változat 1500 forint, de ha pirított hagymát vagy jalapenót is kérünk, akkor 2000 forintig szökik az ára.

Az általunk vizsgált vendéglátóhely nem csak gyorsételeket kínál: helyet kaptak az étlapon a klasszikus magyar ételek is. Egy adag babgulyás 2900 forint, míg a nyári időszakban népszerű lecsó 2800 forintba kerül. Aki inkább húsra vágyik, választhat sült kolbászt vagy hekket, amelyek egységesen 800 Ft/10 dkg áron kaphatók. Az adagok súlyától függően így egy főfogás akár 2000-3000 forintig is elérhet.

És persze nem maradhat ki a kínálatból a nyár ikonikus strandétele, a lángos sem. Egy sima lángos 1200 forint, fokhagymásan 1300, míg a legnépszerűbb, sajtos-tejfölös verzió már 2400 forintba kerül. Aki különlegességre vágyik, az választhat például tonhalas lángost is, amiért 3600 forintot kell fizetni. Az édesszájúak sem maradnak hoppon: az édes lángosok ára 1300 és 2300 forint között mozog, feltéttől függően.

Összességében elmondható, hogy a balatoni nyaralás nem csak a szállásárak, hanem az étkezés szempontjából is komoly anyagi ráfordítást igényel. Aki Balatonfüreden szeretne egy jót enni a part menti büfék egyikében, annak érdemes alaposan átgondolni a választást – az árak ugyanis már régóta nem „strandbüfés” szinten mozognak. A szép környezet és a minőség persze sok esetben indokolhatja az árakat, de egy biztos: a balatoni nyár ma már nem a filléres lángosokról szól.