Döbbenetes árak a Balatonnál: már az egynapos mininyaralás is egy vagyonba kerül 2025-ben

Siófok vagy Keszthely, strand vagy gyrostál, fagylalt vagy vonatjegy — egy négytagú családnak ma már nem kis költség egy balatoni egynapos kiruccanás. Bár a szállás megspórolható, az étkezés, utazás, belépők és apró élmények könnyen összeadódnak. Mutatjuk, mennyit kell ma kiadni egy „mininyaralásért” a magyar tenger partján — 40 ezer forint alatt szinte lehetetlen megúszni.

Mint ahogy arról egy múlt heti cikkünkben beszámoltunk, egyre többen döntenek az egynapos utazások mellett – ezt a KSH adatai is alátámasztják, A KSH adatai szerint 2024-ben a magyarok 37 millió egynapos belföldi turisztikai utazáson vettek részt, és 287 milliárd forintot költöttek – ez 17%-os utazásszám-növekedést és 33%-os költésnövekedést jelent 2023-hoz képest.

Sokan a Balatonra is úgy ruccannak le, hogy reggel mennek, este jönnek, így megspórolják a szállás árát, ami idén a tavalyi árszínvonalhoz képest emelkedett. És habár az időjárás jelenleg nem épp a strandoláshoz a legideálisabb, hétvégére visszatér a meleg, vasárnap már akár 32 fok is lehet, szóval nem kell még temetni az idei nyarat.

De milyen költségekkel kell számolnia annak a négytagú családnak, amelyik idén egy mininyaralás mellett dönt?

Utazás költségei a Balatonra 2025

Nézzük a fővároshoz legközelebbi és legtávolabbi településeket, Siófokot és Keszthelyt. Ha autóval vág neki a család, 104 km az út Budapesttől, ami egy átlagos fogyasztású autóval (8,6l/100km) 8,94 liter benzint jelent, de mivel haza is kell jönni, 17,88 liter üzemanyagra van szükségük. Ez mai árakon számolva 10 495 forintnyi benzint, vagy 10 817 forintnyi gázolajat jelent. Ha azonban Keszthelyen vagy a kedvenc strandjuk, akkor 187 km-t tesznek meg a fővárostól, ami kétszer 16,08 litert, vagyis 32,16 litert jelent. Forintosítva ez 18 877 forint, vagy dízelautó esetén 19 456 forint. Útdíj: ha van éves országos autópálya-matrica az autón, melynek ára 59 210 forint, akkor megúszták ez alkalommal az útdíjat, ha nincs, a napidíj 5320 forint lesz még pluszban.

Ha azonban úgy döntenek, hogy inkább vonatra szállnak, és a gyerekek még nincsenek 14 évesek, ők nem fizetnek, a szülők jegye 7 ezer forint, oda-vissza 14 ezer forint amennyiben Intercity járattal mennének, ha nem olcsóbban is megúszhatják, kétszer 4400 forintért, ez esetben azonban sem légkondi, sem pedig helybiztosításuk nem lesz.

Balatoni strandbelépő 2025

A Siófok keleti részén található Aranyparti szabadstrand a város és egyben a Balaton legnagyobb ingyenes strandja, cserébe szinte biztos, hogy tömve lesz. A Nagystrandra a felnőtt belépő 2500 forint, a gyerekjegy 1000 forint, tehát 7 000 forint összesen.

Keszthelyen a Városi strandra a felnőtt belépő valamivel kedvezőbb, 1700 forint, hétvégén viszont 1900 forint, a gyerekjegy 1200 forint, van viszont családi jegy, ami 4600 forint hétvégén.

Étkezés a Balatonon 2025

Hogy ki mennyit költ a strandon, az vérmérséklettől függ, lehet vinni otthonról egész napnyi ellátmányt, bár két kisgyerekkel egy-egy fagyit biztos, hogy nem úszunk meg.

A minőségi fagylaltok ára gombóconként 500-800 forint között mozog. Ez az elmúlt évhez képest maximum 10 %-os áremelkedés. Ami - tekintetbe véve az inflációt - nem számít kimagaslónak – ezt Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke mondta el a Pénzcentrumnak.

Fejenként két gombócért tehát 4 000 – 6400 forintot fizetünk egy körben. Ha enni is szeretnénk helyben, idén mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni: a Balatonnál idén 10–15 százalékkal magasabbak az árak, mint tavaly. A büfék üzemeltetői szerint az áremelkedés elsősorban a megnövekedett rezsiköltségeknek tudható be. Két palacsinta 1500 forint, egy sima lángos 1800, fél liter üdítő pedig majdnem ezer forint- számolt be az Index cikke.

Aki viszont ennél tartalmasabbat enne, annak ajánljuk lenti galériánkat, ami a siófoki árakat mutatja be:

2 személyes gyrostál + 2 limonádé: 7990 forint

gulyásleves 2790 forint

tésztaételek: 3990-5190 forint

pizzák: 4190 – 4990 forint

menük: (leves+főétel): 2990 forint

sertésmájjal töltött karaj: 3700 forint

limonádé 1500 forint

Aperol Spitz: 2300 forint

kávé: 550-750 forint

csapolt sör: 1200 – 1500 forint

Tehát ha egy család menüt eszik (4x2990 forint) vásárolnak 2 üdítőt (2x1000 forint), 2 korsó sört (2x1500 forint), mellé egy-egy fagyit, akkor 22 ezer forintot hagynak ott csak az ebédre.

Egy nap sem olcsó a Balatonnál

Ha az összes költséget összeadjuk, az útiköltség autóval nagyjából 15 ezer forint ( Siófok és Keszthely közötti átlag), a belépő hozzá családi jeggyel 4600 forint, egy étkezés pedig 22 ezer forint, akkor minimum 40 ezer forintot költenek el egyetlen nap alatt.