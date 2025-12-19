Brutális drágulás a magyarok kedvenceinél: lélektani határ fölé kacsintottak az árak, ez sokaknak már nem fér bele

Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni. A legdrágább Sölden, ahol 83 euróba kerül egy napijegy, miközben az ágazatban átlagosan 4 százalékos áremelkedést regisztráltak az előző szezonhoz képest.

Jelentős drágulás tapasztalható az osztrák síterepeken a mostani szezonban. A Síelők.hu beszámolója szerint több népszerű síparadicsom napijegyára is átlépte a 80 eurós lélektani határt a felnőtt látogatók számára.

A legmagasabb árat Söldenben kell fizetni, ahol csúcsidőszakban 83 euróba kerül egy napijegy. St. Anton am Arlberg sem sokkal olcsóbb, itt 81,50 eurót kérnek el egy napi belépőért, míg a teljes Ski Arlberg régióban 80-83 euró között alakulnak az árak.

Számos további elit síközpont is megközelíti a 80 eurós határt. Kitzbühel 79,50 eurós napijegyet kínál, míg Ischgl, Mayrhofen-Zillertal-Hintertux, Saalbach-Hinterglemm és Flachau egyaránt 79 eurót kér a napi síelésért. Karintia jelentősebb síterepei éppen 80 euró alatt tartják áraikat.

Az áremelkedés mértéke átlagosan 4 százalékos az előző szezonhoz viszonyítva. A szolgáltatók ezt elsősorban az emelkedő energia- és személyzeti költségekkel indokolják.

A magas árak ellenére továbbra is elérhetők költséghatékonyabb megoldások. Az elővételes jegyvásárlással jelentős kedvezmény érhető el, míg a régiós síbérletek több síterep látogatását teszik lehetővé kedvezőbb áron.

A kisebb, húzóliftekkel működő terepek lényegesen alacsonyabb áron kínálnak síelési lehetőséget. Példaként említhető a kelet-stájerországi St. Jakob im Walde vagy Mönichwald, ahol mindössze 33 euróba kerül egy napijegy, ami kevesebb mint fele a prémium síterepek árainak.