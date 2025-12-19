2025. december 19. péntek Viola
Egy légi felvétel egy férfi síelés a hegyi hóban magyarország mátra epleny
Utazás

Brutális drágulás a magyarok kedvenceinél: lélektani határ fölé kacsintottak az árak, ez sokaknak már nem fér bele

Pénzcentrum
2025. december 19. 14:04

Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni. A legdrágább Sölden, ahol 83 euróba kerül egy napijegy, miközben az ágazatban átlagosan 4 százalékos áremelkedést regisztráltak az előző szezonhoz képest.

Jelentős drágulás tapasztalható az osztrák síterepeken a mostani szezonban. A Síelők.hu beszámolója szerint több népszerű síparadicsom napijegyára is átlépte a 80 eurós lélektani határt a felnőtt látogatók számára.

A legmagasabb árat Söldenben kell fizetni, ahol csúcsidőszakban 83 euróba kerül egy napijegy. St. Anton am Arlberg sem sokkal olcsóbb, itt 81,50 eurót kérnek el egy napi belépőért, míg a teljes Ski Arlberg régióban 80-83 euró között alakulnak az árak.

Számos további elit síközpont is megközelíti a 80 eurós határt. Kitzbühel 79,50 eurós napijegyet kínál, míg Ischgl, Mayrhofen-Zillertal-Hintertux, Saalbach-Hinterglemm és Flachau egyaránt 79 eurót kér a napi síelésért. Karintia jelentősebb síterepei éppen 80 euró alatt tartják áraikat.

Az áremelkedés mértéke átlagosan 4 százalékos az előző szezonhoz viszonyítva. A szolgáltatók ezt elsősorban az emelkedő energia- és személyzeti költségekkel indokolják.

A magas árak ellenére továbbra is elérhetők költséghatékonyabb megoldások. Az elővételes jegyvásárlással jelentős kedvezmény érhető el, míg a régiós síbérletek több síterep látogatását teszik lehetővé kedvezőbb áron.

A kisebb, húzóliftekkel működő terepek lényegesen alacsonyabb áron kínálnak síelési lehetőséget. Példaként említhető a kelet-stájerországi St. Jakob im Walde vagy Mönichwald, ahol mindössze 33 euróba kerül egy napijegy, ami kevesebb mint fele a prémium síterepek árainak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #síelés #euró #turizmus #ausztria #drágulás #áremelés #áremelkedés #sípálya #téli olimpia

