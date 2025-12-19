2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 19.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 19.)

Pénzcentrum
2025. december 19. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 19., péntek.

Névnap

Viola

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 387.56 Ft
CHF: 416.07 Ft
GBP: 442.37 Ft
USD: 330.67 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34860 Ft
MOL: 2830 Ft
RICHTER: 9680 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.20: Döntően borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, csak keleten, délkeleten kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora délután többnyire 3, 8 fok várható, de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal melegebb is lehet.

2025.12.21: Borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű szitálással, néhol ónos szitálással. Mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 0, +5 fokról kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.19)

