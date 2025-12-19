Borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a pénteki és szombati időjárást, több megyében tartós, sűrű ködre figyelmeztet a HungaroMet.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 19.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 19., péntek.
Viola
- Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
- Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
- Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
- Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
- Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
- Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
EUR: 387.56 Ft
CHF: 416.07 Ft
GBP: 442.37 Ft
USD: 330.67 Ft
OTP: 34860 Ft
MOL: 2830 Ft
RICHTER: 9680 Ft
2025.12.20: Döntően borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, csak keleten, délkeleten kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora délután többnyire 3, 8 fok várható, de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal melegebb is lehet.
2025.12.21: Borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő valószínű szitálással, néhol ónos szitálással. Mérsékelt marad a légmozgás. A reggeli 0, +5 fokról kora délutánra 3 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.
Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.19)
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.