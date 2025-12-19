A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
Karácsony után egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy hidegebb, téliesebb időjárás éri el Európa nagy részét, benne a Kárpát-medencét is. Az enyhe, hómentes ünnepeket követően fagyos légtömegek érkezhetnek, éjszakai fagyokkal és alacsony nappali hőmérsékletekkel. A lehűlés pontos mértéke és időzítése azonban még bizonytalan.
Az ünnepeket követően Európa nagy részén lehűlés bontakozhat ki. Több prognózis arra utal, hogy a Kárpát-medencét is elérhetik a hideg, fagyos légtömegek, ami az év utolsó napjaiban éjszakai fagyokat és hűvös nappalokat eredményezhet - írja az Időkép.
Egyre több jel mutat arra, hogy karácsony környékén átrendeződik a kontinens időjárási helyzete. Az eddig tartósan uralkodó nyugatias áramlás – amely az átlagosnál enyhébb óceáni levegőt szállította térségünkbe – gyengülhet, miközben Skandinávia és Szibéria felől hidegebb légtömegek kezdhetnek dél felé terjeszkedni.
Magán az ünnepen ebből még alig érzékelhető valami: enyhe, többnyire hómentes idő valószínű. A hangsúly inkább a karácsony utáni időszakra kerül.
Ekkor ugyanis megváltozhat a helyzet, és a hideg levegő a Kárpát-medencébe is benyomulhat. Észak- és Északnyugat-Európa fölött egy erős anticiklon kialakulása valószínű, amely elősegítheti a szibériai eredetű fagyos levegő dél és nyugat felé áramlását.
Az év végi lehűlés esélyét több valószínűségi modell is erősíti, köztük mesterséges intelligencián alapuló előrejelzések. Ismét megjelenhetnek az éjszakai fagyok – helyenként akár erőteljesebbek is –, miközben nappal is legfeljebb 0–3 fok körüli hőmérsékletekre van kilátás.
Ugyanakkor továbbra is jelentős a bizonytalanság. A Földközi-tenger térségébe betörő hideg levegő elősegítheti mediterrán ciklonok kialakulását, amelyek később a Kárpát-medence időjárását is befolyásolhatják. Ezek hatása és időzítése egyelőre még nem meghatározható pontosan.
Összességében karácsony után egyre nagyobb az esély egy markánsabb lehűlésre. Az év vége így változékonyabb, téliesebb időjárást hozhat, ezért érdemes felkészülni a hidegebb napokra és folyamatosan figyelemmel kísérni az aktuális előrejelzéseket.
