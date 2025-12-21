2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Budapesti János-hegy, tetején az Erzsébet-kilátóval. Tél, köd
Utazás

Látszik már, mikor fordul cudarabbra az időjárás: erre készülhetünk a napokban Magyarországon

Pénzcentrum
2025. december 21. 08:59

Lassan javuló látási viszonyok mellett is többnyire borult, párás idő várható vasárnap, helyenként szitálással vagy gyenge esővel, miközben a hőmérséklet napközben 3 és 8 fok között alakul.

A látási viszonyok lassan javulnak, ugyanakkor továbbra is többnyire borult, párás időre kell számítani, sokfelé tartós köddel. A felhőzet csak elszórtan, rövid időre szakadozhat fel.

Helyenként szitálás fordulhat elő, északkeleten kisebb eső sem zárható ki. A szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad, ám Sopron környékén és a Bakonyban időnként élénk lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 3 és 8 Celsius-fok között várható.

Este  borult idő várható. Romlanak a látási viszonyok, helyenként köd kialakulására kell számítani. Szitálás, a fagypont alatti tájakon ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. 

Hétfőn többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható néhol szitálással, éjjel a fagyos tájakon ónos szitálással. Az Alföldön kelet, délkelet felől lehet némi felszakadozás. A keleti, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. Kora délután 3, 8 fok valószínű. 

Kedden is többnyire borult, párás idő lesz, ugyanakkor az ország keleti, délkeleti tájain szakadozottabb lehet a felhőzet. Napközben helyenként fordulhat elő kisebb eső, majd estétől az északi, északkeleti területeken havas eső is eshet. A keleti, délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A minimum -2, +5, a csúcsérték általában 3 és 8 fok között alakul. 

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Dél, délnyugat felől egyre többfelé várható eleinte eső, majd - nagyobb eséllyel - a Dunántúlon havas esőbe, havazásba is válthat a csapadék. Északkeleten kisebb a csapadék esélye. Az északkeleti, északi szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. 
Címlapkép: Getty Images
1
3 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2
1 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
3
2 napja
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
4
2 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
5 napja
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig
