Az adventi–ünnepi időszak megnövekedett utasforgalmára készülve a MÁV-csoport több vonalon és távolsági autóbuszjáraton is
Kiadták a figyelmeztetést, nem semmi, amit az időjárás tartogat: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg
Borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a pénteki és szombati időjárást, több megyében tartós, sűrű ködre figyelmeztet a HungaroMet. Délen és keleten időnként elvékonyodhat a felhőzet, ott rövid napos időszakok és enyhébb hőmérséklet is előfordulhat. Szitálás, helyenként gyenge eső, éjszaka pedig akár ónos szitálás is kialakulhat.
Pénteken általában borult, párás, ködös időre van kilátás, de délen és keleten szakadozottabb marad a felhőzet, illetve napközben fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik a köd, így arrafelé hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. A szitálás mellett északon néhol gyenge eső sem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás, tartósabban ködös tájakon 3 és 8 fok között alakul, míg a kevésbé felhős déli és keleti tájakon ennél több fokkal enyhébb lehet az idő. Késő este 0 és +7 fok közötti értékekre számíthatunk.
Éjszaka tovább terjeszkedik a köd, illetve rétegfelhőzet, így reggelre döntően borult, párás, ködös idő várható, legfeljebb keleten maradhatnak néhol kevésbé felhős körzetek. Szitálás, kevés helyen esetleg ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A HungaroMet több megyére is figyelmeztetést adott ki tartós, sűrű köd miatt.
Szombaton döntően borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, csak keleten, délkeleten kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora délután többnyire 3, 8 fok várható, de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal melegebb is lehet.
Az európai időjárási mintázat jelentős átalakulás előtt áll, ami a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását a következő napokban.
Szerdán is változékony, de télies idő lesz. Több megyére is kiadtak riasztást ónos eső miatt.
A Pénzcentrum 2025. december 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sokan élnek az M1 regionális matrica kedvezményes lehetőségével, közel 23 ezer darab 2026-os e-matrica fogyott az első héten.
Véget értek az idei útfelújítási munkálatok az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utakon.
A hidegpárna miatt napokig marad a szürkeség, a karácsony pedig az átlagosnál melegebb lehet.
A hét közepén rövid napos időszak jöhet, karácsony után viszont a hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet.
A Pénzcentrum 2025. december 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kutatók közösségi bejegyzésekből is azonosítottak albínó siklókat – egy fotó akár tudományos felfedezést is érhet.
A Pénzcentrum 2025. december 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is.
A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.
A Pénzcentrum 2025. december 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat
Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, ide adtak ki figyelmeztetést.
A Pénzcentrum 2025. december 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.