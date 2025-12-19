2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Egy titokzatos hangulatos csuklyás alak sziluettje az utcai fényekkel szemben egy folyó mellett egy ködös, hangulatos téli éjszakán.
Utazás

Kiadták a figyelmeztetést, nem semmi, amit az időjárás tartogat: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg

Pénzcentrum
2025. december 19. 07:39

Borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a pénteki és szombati időjárást, több megyében tartós, sűrű ködre figyelmeztet a HungaroMet. Délen és keleten időnként elvékonyodhat a felhőzet, ott rövid napos időszakok és enyhébb hőmérséklet is előfordulhat. Szitálás, helyenként gyenge eső, éjszaka pedig akár ónos szitálás is kialakulhat.

Pénteken  általában borult, párás, ködös időre van kilátás, de délen és keleten szakadozottabb marad a felhőzet, illetve napközben fokozatosan ritkul, egyes részeken fel is oszlik a köd, így arrafelé hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. A szitálás mellett északon néhol gyenge eső sem kizárt. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás, tartósabban ködös tájakon 3 és 8 fok között alakul, míg a kevésbé felhős déli és keleti tájakon ennél több fokkal enyhébb lehet az idő. Késő este 0 és +7 fok közötti értékekre számíthatunk. 

Éjszaka tovább terjeszkedik a köd, illetve rétegfelhőzet, így reggelre döntően borult, párás, ködös idő várható, legfeljebb keleten maradhatnak néhol kevésbé felhős körzetek. Szitálás, kevés helyen esetleg ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A HungaroMet több megyére is figyelmeztetést adott ki tartós, sűrű köd miatt.

Szombaton  döntően borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, csak keleten, délkeleten kis területen lehetnek szakadozások a felhőzetben. Szitálás, gyenge eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora délután többnyire 3, 8 fok várható, de ahol kiszakad a felhőzet, ott ennél pár fokkal melegebb is lehet. 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #figyelmeztetés #köd #megyék #időjárás előrejelzés #hungaromet

