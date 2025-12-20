Az év végi időszakban szűkített nyitvatartással és korlátozott ügyintézési lehetőséggel működnek a kormányablakok és kormányhivatalok.
Itt a friss előrejelzés, kemény fordulat készül az időjárásban: már körvönalaződik, milyen idő is lesz karácsonykor
A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók, síkvidéken pedig nagy valószínűséggel hó nélkül telnek majd az ünnepek - jelentette a Portfolio.
A The Weather on Maps meteorológiai oldal elemzése szerint jelentős átrendeződés zajlik Európa felett. Skandinávia térségében markáns anticiklon alakul ki, miközben a kontinens délnyugati részén több alacsony nyomású légörvény tevékenykedik. Ezek a ciklonok kiterjedt, csapadékos időjárást okoznak.
A két meghatározó légköri rendszer között Közép-Európában ritkán tapasztalható, keleti irányú áramlás jön létre. Ennek következtében hazánk frontzónává válik: Magyarország több napon át a száraz, hűvös északi, valamint a nedves, enyhébb déli légtömegek találkozási pontján helyezkedik majd el.
Ez a helyzet jelentős bizonytalanságot okoz az előrejelzésekben. Egyelőre kérdéses, meddig terjednek a csapadékzónák, illetve mekkora mennyiségű hideg levegő áramlik be a Kárpát-medencébe. Öt-hat napos előrejelzési időtávon már néhány száz kilométeres eltérés is előfordulhat a modellek között, ami gyökeresen eltérő időjárási helyzeteket eredményezhet.
Szenteste kapcsán az előrejelzések már határozottabb képet mutatnak. Az ország területének jelentős részén szakaszos csapadékra van kilátás, amely túlnyomórészt eső formájában érkezik. A középhegységi területeken, valamint az esti órákban az Alpokalja vidékén azonban számottevő az esély havazásra is.
December 25-én és 26-án a meteorológiai modellek szerint "mérsékelten hideg, eleinte vegyes halmazállapotú csapadékra hajló, később egyre szárazabb időnk lesz". Az előrejelzések alapján minimális a valószínűsége annak, hogy országos kiterjedésű havazás alakuljon ki, mivel egyszerre sem elegendő mennyiségű nedves levegő, sem kellően hideg légtömeg jelenléte nem valószínű.
Karácsony után egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy hidegebb, téliesebb időjárás éri el Európa nagy részét, benne a Kárpát-medencét is.
Jövő hét elejétől ugyan jelentősebb átalakulás indulhat Európa időjárásában, karácsony nagy részén még enyhe maradhat az idő.
Az európai időjárási mintázat jelentős átalakulás előtt áll, ami a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását a következő napokban.
A hidegpárna miatt napokig marad a szürkeség, a karácsony pedig az átlagosnál melegebb lehet.
A hét közepén rövid napos időszak jöhet, karácsony után viszont a hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet.
