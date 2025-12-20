2025. december 20. szombat Teofil
Esős nap Rossz időjárásRainy Weather
Utazás

Itt a friss előrejelzés, kemény fordulat készül az időjárásban: már körvönalaződik, milyen idő is lesz karácsonykor

Pénzcentrum
2025. december 20. 14:32

A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók, síkvidéken pedig nagy valószínűséggel hó nélkül telnek majd az ünnepek - jelentette a Portfolio.

A The Weather on Maps meteorológiai oldal elemzése szerint jelentős átrendeződés zajlik Európa felett. Skandinávia térségében markáns anticiklon alakul ki, miközben a kontinens délnyugati részén több alacsony nyomású légörvény tevékenykedik. Ezek a ciklonok kiterjedt, csapadékos időjárást okoznak.

A két meghatározó légköri rendszer között Közép-Európában ritkán tapasztalható, keleti irányú áramlás jön létre. Ennek következtében hazánk frontzónává válik: Magyarország több napon át a száraz, hűvös északi, valamint a nedves, enyhébb déli légtömegek találkozási pontján helyezkedik majd el.

Ez a helyzet jelentős bizonytalanságot okoz az előrejelzésekben. Egyelőre kérdéses, meddig terjednek a csapadékzónák, illetve mekkora mennyiségű hideg levegő áramlik be a Kárpát-medencébe. Öt-hat napos előrejelzési időtávon már néhány száz kilométeres eltérés is előfordulhat a modellek között, ami gyökeresen eltérő időjárási helyzeteket eredményezhet.

Kapcsolódó cikkeink:

Szenteste kapcsán az előrejelzések már határozottabb képet mutatnak. Az ország területének jelentős részén szakaszos csapadékra van kilátás, amely túlnyomórészt eső formájában érkezik. A középhegységi területeken, valamint az esti órákban az Alpokalja vidékén azonban számottevő az esély havazásra is.

December 25-én és 26-án a meteorológiai modellek szerint "mérsékelten hideg, eleinte vegyes halmazállapotú csapadékra hajló, később egyre szárazabb időnk lesz". Az előrejelzések alapján minimális a valószínűsége annak, hogy országos kiterjedésű havazás alakuljon ki, mivel egyszerre sem elegendő mennyiségű nedves levegő, sem kellően hideg légtömeg jelenléte nem valószínű.
Címlapkép: Getty Images
