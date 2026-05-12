2026. május 12. kedd Pongrác
9 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Különböző közösségi alkalmazások mobiltelefonokon Tiktok Instagram Facebook Xiaohongshu Youtube Wechat Instagram
Tech

Most jelentették be, fizetős lesz a TikTok: rengeteg felhasználó bosszankodhat

Pénzcentrum
2026. május 12. 16:45

Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak - írta a Techcrunch.

A TikTok reklámmentes előfizetési csomagot vezet be az Egyesült Királyságban. A szolgáltatás havi 3,99 fontba (nagyjából 5,44 dollárba) kerül, és kizárólag a 18 éven felüli felhasználók számára lesz elérhető Az elkövetkező hónapokban fokozatosan bevezetett csomag előfizetői egyáltalán nem találkoznak majd hirdetésekkel a platformon. Emellett a személyes adataikat sem használják fel célzott reklámokhoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés hátterében valószínűleg a brit általános adatvédelmi rendelet (GDPR) áll. A jogszabály ugyanis szigorúan tiltja a felhasználók adatainak kifejezett hozzájárulás nélküli, hirdetési célú feldolgozását. A vállalat már 2023-ban megkezdte a reklámmentes előfizetési modell tesztelését. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a szolgáltatás bevezetését az Egyesült Államokban is tervezik-e.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#tech #internet #adatvédelem #dollár #előfizetés #technológia #font #alkalmazás #egyesült királyság #tiktok #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
14 perce
Akkor se nézném ha nekem fizetnének érte.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:05
17:03
16:52
16:45
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
3
3 hete
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
4
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
3 hete
Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvosolható a probléma
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 16:52
Hatalmas baj van Magyarországon, benzinkutak állhatnak le: kifogyhat a dízeltartalék
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 16:11
Pont kerülhet a találgatás végére: végre kiderül Trumpról egy nagyon fontos dolog
Agrárszektor  |  2026. május 12. 16:29
Hihetetlen, de igaz: itt milliókat kapnak havonta a gazdálkodók
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm