Most jelentették be, fizetős lesz a TikTok: rengeteg felhasználó bosszankodhat

Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak - írta a Techcrunch.

A TikTok reklámmentes előfizetési csomagot vezet be az Egyesült Királyságban. A szolgáltatás havi 3,99 fontba (nagyjából 5,44 dollárba) kerül, és kizárólag a 18 éven felüli felhasználók számára lesz elérhető Az elkövetkező hónapokban fokozatosan bevezetett csomag előfizetői egyáltalán nem találkoznak majd hirdetésekkel a platformon. Emellett a személyes adataikat sem használják fel célzott reklámokhoz.

A döntés hátterében valószínűleg a brit általános adatvédelmi rendelet (GDPR) áll. A jogszabály ugyanis szigorúan tiltja a felhasználók adatainak kifejezett hozzájárulás nélküli, hirdetési célú feldolgozását. A vállalat már 2023-ban megkezdte a reklámmentes előfizetési modell tesztelését. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a szolgáltatás bevezetését az Egyesült Államokban is tervezik-e.