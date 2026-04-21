2026. április 21. kedd Konrád
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tizenéves barátok csoportja a saját okostelefonjukra összpontosítva sms-ezik a közösségi médiában
Tech

Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben

Pénzcentrum
2026. április 21. 13:44

Az Yettel mobilalkalmazásában informatikai karbantartás miatt néhány napig nem lesz elérhető a számlabefizetés. A szolgáltató azt javasolja az ügyfeleknek, hogy még a leállás előtt intézzék el a szükséges ügyeket, vagy válasszanak más fizetési megoldást.

A tervezett karbantartás április 24-én 22 órakor kezdődik, és április 27-én reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az alkalmazáson keresztüli számlakiegyenlítés teljes egészében szünetel. Érdemes ezért a halaszthatatlan befizetéseket előre rendezni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Akik mégis ebben az időszakban fizetnének, továbbra is élhetnek alternatív lehetőségekkel: a számlák banki átutalással, illetve személyesen a Yettel üzleteiben is befizethetők a karbantartás ideje alatt.

Kép forrása: Yettel mobilalkalmazás
Címlapkép: Getty Images
#tech #számla #fizetés #mobilalkalmazás #átutalás #leállás #karbantartás #szolgáltató #alkalmazás #ügyfelek #yettel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:44
14:37
14:14
14:03
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalap
Az adóalap alapján határozzák meg a fizetendő adó összegét. Az adóalapot ha megszorozzuk az adókulccsal már tudjuk is, hogy mennyit kell befizetnünk a NAV-nak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
