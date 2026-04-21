Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben

Az Yettel mobilalkalmazásában informatikai karbantartás miatt néhány napig nem lesz elérhető a számlabefizetés. A szolgáltató azt javasolja az ügyfeleknek, hogy még a leállás előtt intézzék el a szükséges ügyeket, vagy válasszanak más fizetési megoldást.

A tervezett karbantartás április 24-én 22 órakor kezdődik, és április 27-én reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az alkalmazáson keresztüli számlakiegyenlítés teljes egészében szünetel. Érdemes ezért a halaszthatatlan befizetéseket előre rendezni.

Akik mégis ebben az időszakban fizetnének, továbbra is élhetnek alternatív lehetőségekkel: a számlák banki átutalással, illetve személyesen a Yettel üzleteiben is befizethetők a karbantartás ideje alatt.