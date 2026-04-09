Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Tech

Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót

Pénzcentrum
2026. április 9. 19:29

A Google egyre több mesterséges intelligencián alapuló funkciót épít be a Gmailbe, amelyeket sok esetben automatikusan aktivál a felhasználóknál. A Gemini nevű rendszer képes leveleket írni, válaszolni és összefoglalni az üzeneteket, ám szakértők szerint adatvédelmi kockázatokat is hordozhat, írja a Forbes.

A Google folyamatosan bővíti a Gmail szolgáltatásait mesterséges intelligenciával, és a Gemini nevű rendszer egyre hangsúlyosabb szerepet kap a levelezésben. A fejlesztések ráadásul sok esetben automatikusan aktiválódnak, így a felhasználóknak külön kell dönteniük arról, szeretnék-e használni ezeket a funkciókat.

Blake Barnes, a Gmail termékfejlesztési alelnöke egy videóban úgy fogalmazott: a Geminit érdemes egy személyes, proaktív asszisztensként elképzelni, amely segít a levelek kezelésében. A rendszer képes például e-maileket írni, válaszokat generálni, összefoglalni a beérkező üzeneteket, valamint intelligens keresést biztosítani.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a vállalat állítása szerint a felhasználók leveleit nem használják közvetlenül a rendszer betanítására, kiberbiztonsági szakértők szerint ezek a funkciók adatvédelmi kockázatokat rejthetnek. Éppen ezért sokak számára fontos kérdés lehet, hogy bekapcsolva hagyják-e az intelligens megoldásokat.

Azok, akik nem szeretnék használni a Gemini funkcióit, manuálisan tudják kikapcsolni azokat, azonban ez nem feltétlenül egyszerű. Számítógépen a Beállítások menüben, az „Összes beállítás megtekintése” opció alatt több különböző intelligens funkció is elérhető, például az Okos levélírás, az Intelligens válasz vagy a Google Workspace intelligens szolgáltatásai. Ezek egyenkénti kikapcsolásával csökkenthető a Gmail által alkalmazott mesterséges intelligencia használata.
#tech #adatvédelem #google #technológia #alkalmazás #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság #gmail

NEKED AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
1
1 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
1 hónapja
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
3
2 hete
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
4
2 hete
Vacsora közben csapott le a váratlan baj: azonnal a Földre kellett hozni a rutinos asztronautát
5
6 napja
Kettészakadt a legjobban fizető álomszakma: ők a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 20:58
A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 20:04
Újabb ország szállt bele a súlyos adok-kapokba: tényleg elkerülhetetlen a világégés?
Agrárszektor  |  2026. április 9. 20:33
Milliárdos beruházást hajtott végre a nagy baromfis cég Nyírbátorban