Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót

A Google egyre több mesterséges intelligencián alapuló funkciót épít be a Gmailbe, amelyeket sok esetben automatikusan aktivál a felhasználóknál. A Gemini nevű rendszer képes leveleket írni, válaszolni és összefoglalni az üzeneteket, ám szakértők szerint adatvédelmi kockázatokat is hordozhat, írja a Forbes.

A Google folyamatosan bővíti a Gmail szolgáltatásait mesterséges intelligenciával, és a Gemini nevű rendszer egyre hangsúlyosabb szerepet kap a levelezésben. A fejlesztések ráadásul sok esetben automatikusan aktiválódnak, így a felhasználóknak külön kell dönteniük arról, szeretnék-e használni ezeket a funkciókat.

Blake Barnes, a Gmail termékfejlesztési alelnöke egy videóban úgy fogalmazott: a Geminit érdemes egy személyes, proaktív asszisztensként elképzelni, amely segít a levelek kezelésében. A rendszer képes például e-maileket írni, válaszokat generálni, összefoglalni a beérkező üzeneteket, valamint intelligens keresést biztosítani.

Bár a vállalat állítása szerint a felhasználók leveleit nem használják közvetlenül a rendszer betanítására, kiberbiztonsági szakértők szerint ezek a funkciók adatvédelmi kockázatokat rejthetnek. Éppen ezért sokak számára fontos kérdés lehet, hogy bekapcsolva hagyják-e az intelligens megoldásokat.

Azok, akik nem szeretnék használni a Gemini funkcióit, manuálisan tudják kikapcsolni azokat, azonban ez nem feltétlenül egyszerű. Számítógépen a Beállítások menüben, az „Összes beállítás megtekintése” opció alatt több különböző intelligens funkció is elérhető, például az Okos levélírás, az Intelligens válasz vagy a Google Workspace intelligens szolgáltatásai. Ezek egyenkénti kikapcsolásával csökkenthető a Gmail által alkalmazott mesterséges intelligencia használata.