Erről fájdalmasan kevés szó esik: még mindig rengeteg gyermeket hálóznak be ilyen módszerrel, ennyi áldozat még sose volt

Gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélés, engedély nélkül közzétett tartalom és internetes pénzügyi csalás. Ezek vezették tavaly a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline (IH) által kezelt ügyek listáját – derül ki éves beszámolójukból. A megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünneplő szolgálatnak egyre több szülő és gyermek szavaz bizalmat. Az IH fennállásának tizenöt éve alatt több mint 21 ezer bejelentést kezelt, és ezzel hozzájárult az online tér biztonságosabbá tételéhez.

A hotline-hoz 2025-ben beérkezett 2575 bejelentés közel 80 százaléka igényelt érdemi intézkedést. A szolgáltatás iránti bizalom erősödését tükrözi, hogy a jelzések 62 százalékát nem anonim módon tették meg. Az előző évekhez képest kiugró mértékben nőtt a bejelentők között a gyermekek és szülők aránya, ami egyszerre utal a tudatosság erősödésére és a segítségkérés iránti nyitottságra: a tavalyi évben 125 gyermek és 81 szülő fordult a jogsegélyszolgálathoz. A gyermekek bejelentéseinek közel fele, a szülők jelzéseinek harmada gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezett.

A gyermekek online szexuális bántalmazása 2019 óta a legtöbbet jelentett kategória, a jogsegélyszolgálat a 2011-es megalakulásától számítva összesen 9087 ilyen bejelentést kezelt. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is ezzel a kategóriával kapcsolatban érkezett az IH-hoz a legtöbb jelzés, az összes bejelentés 32 százaléka. Az IH szakértői 2025-ben 831 bejelentéshez kapcsolódóan 1193 linket vizsgáltak meg, közel kétszer annyit, mint egy évvel korábban. A jelentett linkek 53 százaléka bizonyult feltételezhetően gyermekpornográf tartalomnak.

Az esetek többsége (61%) 13 év alatti gyermekeket érintett, elsősorban lányokat (78%), de nőtt a fiú áldozatok aránya is. A felvételek jellemzően otthoni környezetben készültek, ami megnehezíti a megelőzést. A bejelentések egyre nagyobb része kapcsolódik közösségimédia-platformokhoz, ezek 75 százaléka 2025-ben a Telegramot érintette. Az IH által vizsgált tartalmak túlnyomóan holland, amerikai, orosz és vietnámi szervereken voltak elérhetők. A magyar tárhelyeket jellemzően továbbra sem használják az elkövetők, tavaly 65 alkalommal azonosítottak hazánkban tárolt tartalmat a világban működő hotline-ok.

A hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriában érkezett jelzések száma 2024-hez képest a duplájára nőtt, ezek az összes bejelentés 18 százalékát teszik ki. Ezeknek az ügyeknek a 82 százaléka igényelt intézkedést. E kategórián belül továbbra is nagy problémát jelent a felnőttek intim képeivel való visszaélés, az IH elemzői 2025-ben 159 ilyen esetet azonosítottak.

Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában (az összes bejelentés 17 százaléka). A jelzések jelentős része (99 bejelentés) hamis webáruházakra vonatkozott, amelyek tevékenysége a felhasználók megtévesztésére és személyes vagy pénzügyi adataik megszerzésére irányult.

Az IH 2025-ben 828 alkalommal járt el a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) szerinti megbízható bejelentőként. Az eljárások döntő többsége eredményesen és rövid idő alatt zárult: a szolgáltatók 688 esetben intézkedtek az IH jelzései nyomán, és az esetek 55 százalékában már 1–3 napon belül reagáltak a jogsegélyszolgálat megkeresésére.

A szolgálat tevékenysége túlmutat a bejelentések kezelésén, hiszen az IH kiemelt feladata az online biztonsággal kapcsolatos szemléletformálás is. Az IH munkatásai mintegy 60 előadással, szakmai rendezvénnyel és ismeretterjesztő programmal megközelítőleg 5500 főt értek el közvetlenül 2025-ben.

Az Internet Hotline 15 éves működése során az online visszaélések elleni fellépés stabil és elismert szereplőjévé vált, különösen a digitális gyermekvédelem területén. Az adatok egyértelműen jelzik: egyre többen ismerik a szolgáltatást, és egyre nagyobb bizalommal fordulnak segítségért a jogsegélyszolgálathoz. Ez pedig kulcsfontosságú tényező a biztonságosabb digitális környezet megteremtésében mind a gyermekek, mind a felnőttek számára.