2026. május 12. kedd Pongrác
9 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boy playing videogames at home child kid computer games
Tech

Erről fájdalmasan kevés szó esik: még mindig rengeteg gyermeket hálóznak be ilyen módszerrel, ennyi áldozat még sose volt

Pénzcentrum
2026. május 12. 17:35

Gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélés, engedély nélkül közzétett tartalom és internetes pénzügyi csalás. Ezek vezették tavaly a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline (IH) által kezelt ügyek listáját – derül ki éves beszámolójukból. A megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünneplő szolgálatnak egyre több szülő és gyermek szavaz bizalmat. Az IH fennállásának tizenöt éve alatt több mint 21 ezer bejelentést kezelt, és ezzel hozzájárult az online tér biztonságosabbá tételéhez.

A hotline-hoz 2025-ben beérkezett 2575 bejelentés közel 80 százaléka igényelt érdemi intézkedést. A szolgáltatás iránti bizalom erősödését tükrözi, hogy a jelzések 62 százalékát nem anonim módon tették meg. Az előző évekhez képest kiugró mértékben nőtt a bejelentők között a gyermekek és szülők aránya, ami egyszerre utal a tudatosság erősödésére és a segítségkérés iránti nyitottságra: a tavalyi évben 125 gyermek és 81 szülő fordult a jogsegélyszolgálathoz. A gyermekek bejelentéseinek közel fele, a szülők jelzéseinek harmada gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyermekek online szexuális bántalmazása 2019 óta a legtöbbet jelentett kategória, a jogsegélyszolgálat a 2011-es megalakulásától számítva összesen 9087 ilyen bejelentést kezelt. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is ezzel a kategóriával kapcsolatban érkezett az IH-hoz a legtöbb jelzés, az összes bejelentés 32 százaléka. Az IH szakértői 2025-ben 831 bejelentéshez kapcsolódóan 1193 linket vizsgáltak meg, közel kétszer annyit, mint egy évvel korábban. A jelentett linkek 53 százaléka bizonyult feltételezhetően gyermekpornográf tartalomnak.

Az esetek többsége (61%) 13 év alatti gyermekeket érintett, elsősorban lányokat (78%), de nőtt a fiú áldozatok aránya is. A felvételek jellemzően otthoni környezetben készültek, ami megnehezíti a megelőzést. A bejelentések egyre nagyobb része kapcsolódik közösségimédia-platformokhoz, ezek 75 százaléka 2025-ben a Telegramot érintette. Az IH által vizsgált tartalmak túlnyomóan holland, amerikai, orosz és vietnámi szervereken voltak elérhetők. A magyar tárhelyeket jellemzően továbbra sem használják az elkövetők, tavaly 65 alkalommal azonosítottak hazánkban tárolt tartalmat a világban működő hotline-ok.

A hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriában érkezett jelzések száma 2024-hez képest a duplájára nőtt, ezek az összes bejelentés 18 százalékát teszik ki. Ezeknek az ügyeknek a 82 százaléka igényelt intézkedést. E kategórián belül továbbra is nagy problémát jelent a felnőttek intim képeivel való visszaélés, az IH elemzői 2025-ben 159 ilyen esetet azonosítottak.

Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában (az összes bejelentés 17 százaléka). A jelzések jelentős része (99 bejelentés) hamis webáruházakra vonatkozott, amelyek tevékenysége a felhasználók megtévesztésére és személyes vagy pénzügyi adataik megszerzésére irányult.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az IH 2025-ben 828 alkalommal járt el a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) szerinti megbízható bejelentőként. Az eljárások döntő többsége eredményesen és rövid idő alatt zárult: a szolgáltatók 688 esetben intézkedtek az IH jelzései nyomán, és az esetek 55 százalékában már 1–3 napon belül reagáltak a jogsegélyszolgálat megkeresésére.

A szolgálat tevékenysége túlmutat a bejelentések kezelésén, hiszen az IH kiemelt feladata az online biztonsággal kapcsolatos szemléletformálás is. Az IH munkatásai mintegy 60 előadással, szakmai rendezvénnyel és ismeretterjesztő programmal megközelítőleg 5500 főt értek el közvetlenül 2025-ben.

Az Internet Hotline 15 éves működése során az online visszaélések elleni fellépés stabil és elismert szereplőjévé vált, különösen a digitális gyermekvédelem területén. Az adatok egyértelműen jelzik: egyre többen ismerik a szolgáltatást, és egyre nagyobb bizalommal fordulnak segítségért a jogsegélyszolgálathoz. Ez pedig kulcsfontosságú tényező a biztonságosabb digitális környezet megteremtésében mind a gyermekek, mind a felnőttek számára.
Címlapkép: Getty Images
#NMHH #tech #csalás #internet #kiberbűnözés #szabályozás #gyermekvédelem #beszámoló #adathalászat #gyermekek #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:30
18:20
18:10
17:59
17:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
3
3 hete
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
4
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
5
6 napja
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 17:59
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Lássuk, ismersz-e minden piros-fehér-kék zászlót!
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 17:05
Letették az esküt Magyar Péter kabinetjének tagjai: íme, ők az új miniszterek, felállt a kormány
Agrárszektor  |  2026. május 12. 17:28
Több száz pincészet ugrott rá a nagy lehetőségre itthon: ez izgalmas lesz
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm