A Hold teljes felszínének rendkívül részletes képe a mélyűrben, amely durva, szürke holdfelszínt mutat, kráterekkel, máriákkal és finom árnyékokkal a sötét, csillagokkal teli égbolt előtt.
Világ

Baj nélkül visszaért az Artemis II a Földre: videón a pillanat, ahogy óceánt érnek az űrhajósok

Pénzcentrum
2026. április 11. 08:30

Tíz nap után sikeresen visszatért a Földre az Artemis-2 küldetés Orion űrkapszulája. A legénység megkerülte a Holdat, ezzel végrehajtva az emberiség eddigi legtávolabbi személyzetes űrutazását. A misszió során több rekord is megdőlt, a legénység pedig a Hold túloldaláról készített egyedülálló felvételeket.

Az Integrity névre keresztelt kapszula helyi idő szerint péntek este ért vizet az óceánban. Ezzel lezárult a négy űrhajós – Reid Wiseman küldetésparancsnok, Victor J. Glover pilóta, valamint Christina H. Koch és a kanadai Jeremy Hansen küldetésspecialisták – történelmi útja. A misszió elsődleges célja a rakéta és az űrkapszula tesztelése volt. Ezekkel az eszközökkel kívánja a NASA a jövőben újra eljuttatni az embert a Hold felszínére.

Az indulás időpontja többször is csúszott. A februárra tervezett startot egy üzemanyag-szivárgás hiúsította meg, a márciusi céldátumot pedig a rakéta héliumrendszerében feltárt hiba húzta keresztül. Végül április elsején sikerült az indítás.A sikeres visszaérkezésről itt egy videó:

A tíznapos út során a legénység számos fedélzeti rendszert próbált ki. Tesztelték az ivóvízadagolót, a szén-dioxid-szűrőt és az új űrruhákat, de sor került a kapszula kézi vezérlésére és különböző dokkolási manőverekre is. A fedélzeti toalett hulladéktartályának ürítése ugyanakkor nem működött megfelelően. Ennek okát a NASA az első feladatok között fogja kivizsgálni. 

A Hold túloldaláról készített felvételek alapján két, korábban ismeretlen krátert is elneveztek. Az egyik az űrkapszula után az Integrity, a másik pedig Wiseman néhai felesége tiszteletére a Carroll nevet kapta. A küldetés során több rekord is megdőlt. Glover lett az első afroamerikai, Koch az első női, Hansen pedig az első nem amerikai űrhajós, aki megkerülte a Holdat. Wiseman eközben a legidősebb űrhajósként állított be rekordot ezen a távon. A kapszula légkörbe lépési sebessége szintén új csúcsot jelentett.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A NASA az átdolgozott menetrend szerint nagyjából tízhavonta indítana újabb küldetéseket, az egyes missziók között pedig kevesebb műszaki módosítást hajtana végre. Az űrügynökség szerint ez a megközelítés jelentősen csökkenti a technológiai kockázatokat. Ez a stratégia ugyanakkor éles ellentétben áll az Artemis-1 és az Artemis-2 küldetések között eltelt, több mint hároméves szünettel.
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:30
08:03
07:45
07:30
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
1
2 hete
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
2
1 hete
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
3
2 hete
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
3 napja
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
5
7 napja
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

Pénzcentrum  |  2026. április 11. 06:04
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 19:01
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
Agrárszektor  |  2026. április 11. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.04.11. szombat