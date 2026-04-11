Baj nélkül visszaért az Artemis II a Földre: videón a pillanat, ahogy óceánt érnek az űrhajósok

Tíz nap után sikeresen visszatért a Földre az Artemis-2 küldetés Orion űrkapszulája. A legénység megkerülte a Holdat, ezzel végrehajtva az emberiség eddigi legtávolabbi személyzetes űrutazását. A misszió során több rekord is megdőlt, a legénység pedig a Hold túloldaláról készített egyedülálló felvételeket.

Az Integrity névre keresztelt kapszula helyi idő szerint péntek este ért vizet az óceánban. Ezzel lezárult a négy űrhajós – Reid Wiseman küldetésparancsnok, Victor J. Glover pilóta, valamint Christina H. Koch és a kanadai Jeremy Hansen küldetésspecialisták – történelmi útja. A misszió elsődleges célja a rakéta és az űrkapszula tesztelése volt. Ezekkel az eszközökkel kívánja a NASA a jövőben újra eljuttatni az embert a Hold felszínére.

Az indulás időpontja többször is csúszott. A februárra tervezett startot egy üzemanyag-szivárgás hiúsította meg, a márciusi céldátumot pedig a rakéta héliumrendszerében feltárt hiba húzta keresztül. Végül április elsején sikerült az indítás.A sikeres visszaérkezésről itt egy videó:

A tíznapos út során a legénység számos fedélzeti rendszert próbált ki. Tesztelték az ivóvízadagolót, a szén-dioxid-szűrőt és az új űrruhákat, de sor került a kapszula kézi vezérlésére és különböző dokkolási manőverekre is. A fedélzeti toalett hulladéktartályának ürítése ugyanakkor nem működött megfelelően. Ennek okát a NASA az első feladatok között fogja kivizsgálni.

A Hold túloldaláról készített felvételek alapján két, korábban ismeretlen krátert is elneveztek. Az egyik az űrkapszula után az Integrity, a másik pedig Wiseman néhai felesége tiszteletére a Carroll nevet kapta. A küldetés során több rekord is megdőlt. Glover lett az első afroamerikai, Koch az első női, Hansen pedig az első nem amerikai űrhajós, aki megkerülte a Holdat. Wiseman eközben a legidősebb űrhajósként állított be rekordot ezen a távon. A kapszula légkörbe lépési sebessége szintén új csúcsot jelentett.

A NASA az átdolgozott menetrend szerint nagyjából tízhavonta indítana újabb küldetéseket, az egyes missziók között pedig kevesebb műszaki módosítást hajtana végre. Az űrügynökség szerint ez a megközelítés jelentősen csökkenti a technológiai kockázatokat. Ez a stratégia ugyanakkor éles ellentétben áll az Artemis-1 és az Artemis-2 küldetések között eltelt, több mint hároméves szünettel.