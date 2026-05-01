Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése új helyzet elé állítja a vízgazdálkodást: a növekvő igények kezelése elkerülhetetlenné válik, és ezzel együtt felértékelődik minden hatékonyabb megoldás. A Global Water Intelligence 2026-os tanulmánya szerint a következő évtizedekben jelentősen bővül a szektor vízigénye, ami kényszert és egyben lehetőséget is teremt arra, hogy a vízhez való viszonyunk tudatosabbá és fenntarthatóbbá váljon.

A mesterséges intelligencia gyors terjedése nemcsak az energiarendszereket, hanem egyre inkább a vízkészleteket is terheli, miközben ez a hatás sokáig háttérben maradt a szakpolitikai és gazdasági gondolkodásban.

A Global Water Intelligence 2026-os tanulmánya szerint az ágazat vízigénye az adatközpontok működése, a félvezetőgyártás és az energiatermelés együttes hatásaként 2050-re több mint kétszeresére nőhet, ami éves szinten több tízezer milliárd liter többletvíz-igényt jelent. Bár egy-egy mesterséges intelligencia alapú művelet vízfelhasználása önmagában mérsékeltnek tűnhet, a globális felhasználás léptéke miatt ezek az igények összeadódva már jelentős terhelést rónak a vízkészletekre.

A vízfelhasználás szerkezete ráadásul nem ott koncentrálódik, ahol a legtöbben feltételezik, mivel a legnagyobb igény nem közvetlenül az adatközpontok hűtéséből, hanem elsősorban az energiatermelésből, valamint a chipgyártásból fakad, így a mesterséges intelligencia vízlábnyoma sokszor rejtve marad.

Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a világ adatközpontjainak jelentős része már ma is vízszűkös térségekben működik, miközben a bővítések is gyakran ilyen területeket érintenek. Mindez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése nemcsak globális erőforrás-kihívást jelent, hanem egyre inkább helyi vízgazdálkodási feszültségeket is előidéz, amelyekre a jövőben tudatosabb és összehangoltabb válaszokra lesz szükség.

Lássuk a számokat: pontosan mekkora a baj?

Mint fentebb már írtuk, a mesterséges intelligencia működésének minden eleme, beleértve a grafikus feldolgozó egységeket, az adatközpontokat és az ezek működtetéséhez szükséges energiaellátást, megbízható vízforrásokra támaszkodik, ezért elegendő víz hiányában a technológiai fejlődés nem fenntartható. Ebből következik, hogy a vízellátás újragondolása nem csupán kényszerű alkalmazkodás, hanem egyben stratégiai lehetőség is.

A Világbank becslései szerint jelenleg mintegy négymilliárd ember él vízhiányos térségekben, és 2030-ra a globális vízigény akár negyven százalékkal is meghaladhatja a fenntartható kínálatot, miközben körülbelül 1,6 milliárd ember nem jut majd biztonságos ivóvízhez. Ebben az összefüggésben a mesterséges intelligencia gyorsan növekvő vízigénye tovább növeli a versenyt az ipari szereplők és a helyi közösségek között, amelyek már most is korlátozott erőforrásokkal gazdálkodnak.

Gyakran hangzik el az a megállapítás, hogy a történelem ismétli önmagát, és ez a vízgazdálkodás területén óvatos optimizmusra adhat okot, mivel minden ipari forradalom – a 19. századi textilipartól kezdve a modern villamosításig – komoly kihívások elé állította a vízellátó és szennyvízkezelő rendszereket. A korábbi generációk ezekre a kihívásokra válaszul olyan megoldásokat dolgoztak ki, amelyek végül a mai infrastruktúra alapjait képezik, beleértve a szennyvíztisztító rendszereket és a vízerőműveket, így ezek az úgynevezett vízügyi átmenetek sikeresen hangolták össze a gazdasági növekedést az emberi fejlődés igényeivel.

A mesterséges intelligencia forradalma napjainkban ismét arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk a víz szerepét és kezelését, mivel nem megfelelő irányítás esetén a vízért folytatott verseny könnyen olyan helyzetté válhat, ahol a társadalmi érdekek és a gazdasági fejlődés egymással szemben állnak. Ezzel szemben tudatos döntésekkel a mesterséges intelligencia fejlődése egy szélesebb körű, fenntarthatóbb vízgazdálkodási rendszer kialakítását is elősegítheti.

A mesterséges intelligencia gazdaság teljes értéklánca jelentős vízigénnyel működik, amelynek egyik leglátványosabb elemei az adatközpontok, amelyek még hatékony hűtési rendszerek alkalmazása mellett is rendkívül nagy mennyiségű vizet használnak fel. Egyetlen nagyméretű, körülbelül 130 megawatt teljesítményű adatközpont évente mintegy 171 millió liter vizet igényel, ugyanakkor kevésbé látható, hogy a félvezetőgyártás és az energiatermelés ennél is jelentősebb vízfogyasztással jár. E három terület együtt alkotja azt a mesterséges intelligencia gazdaságot, amelynek vízigénye gyors ütemben növekszik.

Jelenleg ez a gazdasági szektor évente mintegy 23 köbkilométer vizet használ fel, és a kutatások szerint ez az érték 2050-re több mint 129 százalékkal növekedve meghaladhatja az 54 köbkilométert, ami azt jelenti, hogy évente további 31 köbkilométer víz biztosítására lesz szükség.

Ez az extra mennyiség elegendő lenne ahhoz, hogy a Föld minden lakosa évente több ezer literrel több édesvízhez jusson.

A probléma azonban nem kizárólag a vízigény nagyságában rejlik, hanem annak térbeli és időbeli eloszlásában is, mivel a világ adatközpontjainak mintegy negyven százaléka olyan régiókban található, ahol már most is jelentős vízhiány tapasztalható, és a legnagyobb vízigény gyakran a nyári időszakra esik, amikor a mezőgazdaság és a lakosság vízfogyasztása is tetőzik. Hasonló kihívásokkal szembesül a félvezetőgyártás is, ahol az ultrapure víz előállítása jelentős mennyiségű édesvíz felhasználásával jár, ráadásul a technológiai fejlődés következtében az ágazat vízigénye 2050-re több mint hatszorosára növekedhet.

Bár a mesterséges intelligencia gazdaság vízfelhasználása összességében kevésbé intenzív, mint a múlt nehézipari ágazataié, új tényezők teszik összetettebbé a helyzetet, mivel a kereslet gyakran eleve vízszűkös térségekben jelentkezik, az éghajlati szélsőségek miatt egyre kiszámíthatatlanabbá válik a vízkörforgás, miközben a vízügyi infrastruktúra sok helyen már most is jelentős beruházási hiányokkal küzd.

Amennyiben a mesterséges intelligencia fejlődése meghaladja a helyi vízellátási rendszerek kapacitását, fennáll a veszélye annak, hogy úgynevezett digitális elsivatagosodás alakul ki.

Nemcsak teher, hanem esély is

Ugyanakkor, ha a folyamatot megfelelően irányítjuk, akkor a mesterséges intelligencia vízigényére adott válaszok katalizátorként is szolgálhatnak egy átfogóbb, nagyobb vízbiztonságot eredményező átmenethez.

Megfelelő döntésekkel hosszú távon stabil vízbiztonság is elérhető. Ehhez hozzájárulhat a megújuló energiaforrások további térnyerése, amelyek jóval kevesebb vizet igényelnek, valamint a fejlett hűtési technológiák alkalmazása, amelyek jelentősen javítják a vízfelhasználás hatékonyságát. A mesterséges intelligencia gazdaság valódi „vízállóvá” tételéhez azonban egy átfogó vízügyi átmenetre van szükség, amely három kulcsfontosságú változást foglal magában.

Az első ilyen lépés a vízveszteség csökkentése az elöregedett infrastruktúrában, mivel a jelenlegi rendszerekben hatalmas mennyiségű víz vész el a kezelés és a felhasználás között, amely korszerű digitális érzékelők, mesterséges intelligencia alapú monitorozás és előrejelző karbantartás segítségével jelentősen mérsékelhető. Ez nemcsak gazdasági szempontból előnyös, hanem környezeti szempontból is, mivel csökkenti az energia- és vegyszerfelhasználást. A második fontos irány a víz újrahasznosítása, mivel jelenleg az édesvíz jelentős részét egyszer használjuk fel, majd elvezetjük, miközben a rendelkezésre álló technológiák – például fejlett szűrési rendszerek, membrántechnológiák és biológiai tisztítási eljárások – lehetővé teszik a víz biztonságos és széles körű újrafelhasználását. A mesterséges intelligencia értékláncában különösen fontos, hogy az adatközpontok és a félvezetőgyárak zárt vízkörforgású rendszerekké váljanak, és a tisztított szennyvizet stratégiai erőforrásként kezeljék. A harmadik kulcselem az új típusú együttműködések kialakítása, mivel a víz alapvetően helyi erőforrás, és az érintettek eltérő szempontok szerint közelítenek a kezeléséhez. Az együttműködés ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az egyik szereplő által keletkező szennyvíz megfelelő kezelés után egy másik szereplő számára alapvető vízforrássá váljon, miközben a mesterséges intelligencia gazdaság beruházásai hozzájárulhatnak a helyi vízinfrastruktúra fejlesztéséhez is.

A választás lényegében egyszerű: vagy verseny alakul ki a véges vízkészletekért, vagy együttműködés révén sikerül fenntartható módon kezelni azokat.

Ha sikerül a megfelelő irányba terelni ezt az átalakulást, akkor a mesterséges intelligencia korszaka nemcsak technológiai áttöréseiről lesz ismert, hanem arról is, hogy hozzájárult egy biztonságosabb és fenntarthatóbb vízgazdálkodási rendszer kialakításához.