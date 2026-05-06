Észak-Koreában bemutatták a legújabb Jindallae okostelefont, ami szakértők szerint az állami megfigyelés eszközeiként is funkcionálnak.
Óriási változás a DÁP-alkalmazásban: minden felhasználót érint, erre érdemes figyelni
Tovább egyszerűsíti az állampolgárok ügyintézési teendőit a Digitális Állampolgárság Program: már jövedelemigazolást és nemleges (nullás) adóigazolást is lehet igényelni a hivatalos honlapon.
Már jövedelemigazolás és nullás adóigazolás is egyszerűen, néhány kattintással igényelhető a Digitális Állampolgár weboldalon. Ezzel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés.
Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, az oldalon megjelenő QR-kód beolvasásával. Az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani, a felhasználó mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje hat naptári nap.
A jövedelemigazolás az állampolgár adott adóévre vonatkozó bevételeit és adatait tartalmazza. Az igénylést a Jövedelemigazolás igénylése aloldalon lehet elindítani. A nullás (hivatalos nevén nemleges) adóigazolás azt igazolja, hogy a felhasználónak nincs nyilvántartott adótartozása. Az igénylés a Nemleges adóigazolás aloldalon indítható el, előtte azonban fontos ellenőrizni, hogy az állampolgár már benyújtotta-e a tavalyi adóbevallását.
A tb-jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a honlapon, március óta pedig a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban is elérhető ez a funkció.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése nemcsak a mindennapjainkat alakítja át, hanem egyre súlyosabb, sokszor láthatatlan ökológiai lábnyomot is hagy maga után.
Pillanatok alatt rátalál a legsebezhetőbb pontokra ez az új AI: komoly bajba kerülhetünk, ha rossz kezekbe jut
Nagyon gyorsan és pontosan kiszúrja az informatikai sebezhetőséget a rendszer, amit nem is hoztak kereskedelmi forgalomba.
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések.
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Az elmúlt években a generatív mesterséges intelligencia (MI) berobbanása volt az a téma, ami a legtöbb vitát szította a tudományos közegben.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
A mesterséges intelligencia gyors terjedése nemcsak az energiarendszereket, hanem egyre inkább a vízkészleteket is terheli.
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
Az incidens következményei rendkívül súlyosak voltak.
Történelmi trónfosztás készül a techvilágban: elképesztő vagyonnal taszíthatják le az élről a ChatGPT alkotóit
Az OpenAI-ból 2021-ben kivált szakemberek által alapított cég a ChatGPT megjelenése óta folyamatosan versenyez egykori cégével.
Kínos helyzetbe került Elon Musk a tárgyaláson: maga a bíró tette helyre a milliárdost egy durva megjegyzés miatt
Elon Musk szerdán folytatja tanúvallomását abban a nagy tétű perben, amelyet ő maga indított az OpenAI ellen.
Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez
A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.
Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.
Dragomán György a könyvpiac egyik legnagyobb veszélyéről: megállíthatatlanul terjednek az AI-regények, súlyos kárt okoznak
Dragomán György író szerint a mesterséges intelligencia és a gépi fordítóprogramok használata észrevétlenül, de súlyosan roncsolja a nyelvet.
Hatalmas áttörés az amerikai kutatóktól: a mesterséges intelligencia évekkel hamarabb kiszúrja ezt a gyakori gyermekkori zavart
A mesterséges intelligencia segítségével akár évekkel a hivatalos diagnózis előtt azonosítható a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar(ADHD).
Megkongatták a vészharangot: zárt felületeken terjeszkednek a bűnözők, elképesztő veszélyben a magyar gyerekek
Drasztikusan nőtt az interneten terjedő, gyermekek elleni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak mennyisége – derül ki az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentéséből.
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett
Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve
Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét.
Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés.
Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n