Tech

Óriási változás a DÁP-alkalmazásban: minden felhasználót érint, erre érdemes figyelni

Pénzcentrum
2026. május 6. 19:12

Tovább egyszerűsíti az állampolgárok ügyintézési teendőit a Digitális Állampolgárság Program: már jövedelemigazolást és nemleges (nullás) adóigazolást is lehet igényelni a hivatalos honlapon. 

Már jövedelemigazolás és nullás adóigazolás is egyszerűen, néhány kattintással igényelhető a Digitális Állampolgár weboldalon. Ezzel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés.

Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, az oldalon megjelenő QR-kód beolvasásával. Az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani, a felhasználó mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje hat naptári nap.

A jövedelemigazolás az állampolgár adott adóévre vonatkozó bevételeit és adatait tartalmazza. Az igénylést a Jövedelemigazolás igénylése aloldalon lehet elindítani. A nullás (hivatalos nevén nemleges) adóigazolás azt igazolja, hogy a felhasználónak nincs nyilvántartott adótartozása. Az igénylés a Nemleges adóigazolás aloldalon indítható el, előtte azonban fontos ellenőrizni, hogy az állampolgár már benyújtotta-e a tavalyi adóbevallását.

A tb-jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a honlapon, március óta pedig a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban is elérhető ez a funkció.
