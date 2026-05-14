Komoly kibertámadás után nyilatkozott az OpenAI: kiderült az igazság a felhasználói adatok ügyében

Az OpenAI szerdán közölte: nem találtak bizonyítékot arra, hogy felhasználói adatokhoz fértek volna hozzá illetéktelenek. A bejelentés azután érkezett, hogy ellátásilánc-támadás érte a TanStack nevű, széles körben használt nyílt forráskódú programkönyvtárat - számolt be a Reuters.

A ChatGPT fejlesztője szerint az incidens két munkavállalói eszközt érintett a céges informatikai környezetben, miután a hét elején kompromittálták a TanStack npm-csomagot. Az OpenAI hangsúlyozta, hogy az éles rendszereik és a szellemi tulajdonuk nem sérült, a szoftvereiket pedig nem módosították illetéktelenül.

A cég tájékoztatása alapján csupán korlátozott mennyiségű hitelesítő adat szivárgott ki az érintett kódtárakból. Más információt vagy forráskódot azonban nem érintett az incidens.

Az OpenAI a támadás észlelése után azonnal elszigetelte az érintett rendszereket, a károk megfékezése érdekében pedig ideiglenesen korlátozta a kódtelepítési folyamatokat.

A vállalat emellett megkezdte a kódaláíró tanúsítványok cseréjét, ami miatt a macOS operációs rendszert használóknak frissíteniük kell az alkalmazásaikat. Az OpenAI a Reuters további kérdéseire egyelőre nem válaszolt.