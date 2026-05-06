A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát.
Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk
Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetében Greg Brockman, az OpenAI elnöke tett tanúvallomást. Elmondása szerint Musk korábban támogatta a mesterséges intelligenciával foglalkozó startup profitorientált vállalattá alakítását. Cserébe azonban teljes irányítást követelt, részben azért, hogy 80 milliárd dollárt gyűjthessen a Mars kolonizálására - írta a Reuters.
Brockman vallomása szerint Elon Musk 2017-ben vetette fel az OpenAI szervezeti felépítésének megváltoztatását. Érvelése szerint egy nonprofit szervezet nehezen tudja előteremteni a fejlett mesterségesintelligencia-modellek fejlesztéséhez szükséges forrásokat. A Tesla és a SpaceX alapítója egyértelművé tette, hogy az átalakulás esetén ő kívánja vezetni a vállalatot és üzleti tapasztalataira hivatkozva többségi tulajdonrészt követelt.
Brockman felidézett egy 2017 augusztusi, különösen feszült megbeszélést is. Ezen Musk kijelentette, hogy 80 milliárd dollárra van szüksége egy önfenntartó Mars-kolónia felépítéséhez. Ehhez teljes kontrollt követelt az OpenAI felett, mondván, majd ő eldönti, mikor mond le a vezetésről. Amikor a számára kedvezőtlen tulajdonosi struktúra került szóba, Musk felpattant, magához vette Ilja Szutszkever volt vezető kutató egyik festményét, és kiviharzott a teremből. Távozásakor közölte, hogy a vitás kérdések rendezéséig visszatartja a további finanszírozást.
A jelenlegi perben Musk azzal vádolja az OpenAI-t és Sam Altman vezérigazgatót, hogy becsapták. Állítása szerint rávették őt 38 millió dollár adományozására, majd a nonprofit célokat feladva, saját meggazdagodásuk érdekében profitorientált céggé alakultak. A világ leggazdagabb embere 150 milliárd dolláros kártérítést követel a nonprofit szervezet javára. Emellett el akarja érni Altman és Brockman eltávolítását a vezetésből. Musk egyébként 2018 februárjában hagyta el az OpenAI igazgatótanácsát.
Musk ügyvédei a tárgyaláson igyekeztek rávilágítani, hogy Brockman is haszonszerzésre törekedett. Az elnök hétfőn elismerte, hogy az OpenAI-részesedésének értéke megközelíti a 30 milliárd dollárt. Emellett két, Altman által támogatott startupban is rendelkezik tulajdonrésszel, valamint 1 százalékos részesedése van Altman családi vagyonkezelőjében. A bizonyítékok között bemutattak egy 2017-es naplóbejegyzést is, amelyben Brockman a következő kérdést tette fel magának: "Anyagilag mi juttatna el 1 milliárd dollárhoz?".
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az OpenAI 2019 márciusában alakult át nonprofit irányítás alatt álló, profitorientált vállalattá. Ez a lépés tette lehetővé a külső tőke bevonását. A cég azóta több mint 100 milliárd dollárt gyűjtött kutatók felvételére, számítási kapacitás bővítésére és terjeszkedésre. Idén pedig akár egy ezermilliárd dolláros tőzsdei bevezetésre is sor kerülhet. Brockman a tárgyaláson azt is elárulta, hogy az OpenAI 2026-ban 50 milliárd dollárt tervez számítási infrastruktúrára költeni.
Az OpenAI álláspontja szerint Musk valójában azért pereskedik, mert még a vállalat áttörő sikerei előtt távozott az igazgatótanácsból. Úgy vélik, a jogi lépésekkel csupán saját mesterségesintelligencia-vállalata, a SpaceX-szel februárban fuzionált xAI pozícióját próbálja erősíteni. A SpaceX idén szintén tőzsdére léphet. Egy tőzsdei beadvány szerint a vállalat igazgatótanácsa januárban jóváhagyta, hogy Musk 200 millió, többszörös szavazati jogot biztosító részvényt kapjon. Ennek feltétele, hogy a cég piaci értéke elérje a 7,5 ezermilliárd dollárt, és legalább egymillió fős állandó kolóniát hozzon létre a Marson.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése nemcsak a mindennapjainkat alakítja át, hanem egyre súlyosabb, sokszor láthatatlan ökológiai lábnyomot is hagy maga után.
Pillanatok alatt rátalál a legsebezhetőbb pontokra ez az új AI: komoly bajba kerülhetünk, ha rossz kezekbe jut
Nagyon gyorsan és pontosan kiszúrja az informatikai sebezhetőséget a rendszer, amit nem is hoztak kereskedelmi forgalomba.
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések.
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Az elmúlt években a generatív mesterséges intelligencia (MI) berobbanása volt az a téma, ami a legtöbb vitát szította a tudományos közegben.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
A mesterséges intelligencia gyors terjedése nemcsak az energiarendszereket, hanem egyre inkább a vízkészleteket is terheli.
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
Az incidens következményei rendkívül súlyosak voltak.
Történelmi trónfosztás készül a techvilágban: elképesztő vagyonnal taszíthatják le az élről a ChatGPT alkotóit
Az OpenAI-ból 2021-ben kivált szakemberek által alapított cég a ChatGPT megjelenése óta folyamatosan versenyez egykori cégével.
Kínos helyzetbe került Elon Musk a tárgyaláson: maga a bíró tette helyre a milliárdost egy durva megjegyzés miatt
Elon Musk szerdán folytatja tanúvallomását abban a nagy tétű perben, amelyet ő maga indított az OpenAI ellen.
Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez
A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.
Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.
Dragomán György a könyvpiac egyik legnagyobb veszélyéről: megállíthatatlanul terjednek az AI-regények, súlyos kárt okoznak
Dragomán György író szerint a mesterséges intelligencia és a gépi fordítóprogramok használata észrevétlenül, de súlyosan roncsolja a nyelvet.
Hatalmas áttörés az amerikai kutatóktól: a mesterséges intelligencia évekkel hamarabb kiszúrja ezt a gyakori gyermekkori zavart
A mesterséges intelligencia segítségével akár évekkel a hivatalos diagnózis előtt azonosítható a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar(ADHD).
Megkongatták a vészharangot: zárt felületeken terjeszkednek a bűnözők, elképesztő veszélyben a magyar gyerekek
Drasztikusan nőtt az interneten terjedő, gyermekek elleni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak mennyisége – derül ki az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentéséből.
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett
Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve
Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét.
Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés.
Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n