AI intelligens alkalmazások mobil eszközökön
Tech

Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Pénzcentrum
2026. május 6. 22:01

Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetében Greg Brockman, az OpenAI elnöke tett tanúvallomást. Elmondása szerint Musk korábban támogatta a mesterséges intelligenciával foglalkozó startup profitorientált vállalattá alakítását. Cserébe azonban teljes irányítást követelt, részben azért, hogy 80 milliárd dollárt gyűjthessen a Mars kolonizálására - írta a Reuters.

Brockman vallomása szerint Elon Musk 2017-ben vetette fel az OpenAI szervezeti felépítésének megváltoztatását. Érvelése szerint egy nonprofit szervezet nehezen tudja előteremteni a fejlett mesterségesintelligencia-modellek fejlesztéséhez szükséges forrásokat. A Tesla és a SpaceX alapítója egyértelművé tette, hogy az átalakulás esetén ő kívánja vezetni a vállalatot és üzleti tapasztalataira hivatkozva többségi tulajdonrészt követelt.

Brockman felidézett egy 2017 augusztusi, különösen feszült megbeszélést is. Ezen Musk kijelentette, hogy 80 milliárd dollárra van szüksége egy önfenntartó Mars-kolónia felépítéséhez. Ehhez teljes kontrollt követelt az OpenAI felett, mondván, majd ő eldönti, mikor mond le a vezetésről. Amikor a számára kedvezőtlen tulajdonosi struktúra került szóba, Musk felpattant, magához vette Ilja Szutszkever volt vezető kutató egyik festményét, és kiviharzott a teremből. Távozásakor közölte, hogy a vitás kérdések rendezéséig visszatartja a további finanszírozást.

A jelenlegi perben Musk azzal vádolja az OpenAI-t és Sam Altman vezérigazgatót, hogy becsapták. Állítása szerint rávették őt 38 millió dollár adományozására, majd a nonprofit célokat feladva, saját meggazdagodásuk érdekében profitorientált céggé alakultak. A világ leggazdagabb embere 150 milliárd dolláros kártérítést követel a nonprofit szervezet javára. Emellett el akarja érni Altman és Brockman eltávolítását a vezetésből. Musk egyébként 2018 februárjában hagyta el az OpenAI igazgatótanácsát.

Musk ügyvédei a tárgyaláson igyekeztek rávilágítani, hogy Brockman is haszonszerzésre törekedett. Az elnök hétfőn elismerte, hogy az OpenAI-részesedésének értéke megközelíti a 30 milliárd dollárt. Emellett két, Altman által támogatott startupban is rendelkezik tulajdonrésszel, valamint 1 százalékos részesedése van Altman családi vagyonkezelőjében. A bizonyítékok között bemutattak egy 2017-es naplóbejegyzést is, amelyben Brockman a következő kérdést tette fel magának: "Anyagilag mi juttatna el 1 milliárd dollárhoz?".

Az OpenAI 2019 márciusában alakult át nonprofit irányítás alatt álló, profitorientált vállalattá. Ez a lépés tette lehetővé a külső tőke bevonását. A cég azóta több mint 100 milliárd dollárt gyűjtött kutatók felvételére, számítási kapacitás bővítésére és terjeszkedésre. Idén pedig akár egy ezermilliárd dolláros tőzsdei bevezetésre is sor kerülhet. Brockman a tárgyaláson azt is elárulta, hogy az OpenAI 2026-ban 50 milliárd dollárt tervez számítási infrastruktúrára költeni.

Az OpenAI álláspontja szerint Musk valójában azért pereskedik, mert még a vállalat áttörő sikerei előtt távozott az igazgatótanácsból. Úgy vélik, a jogi lépésekkel csupán saját mesterségesintelligencia-vállalata, a SpaceX-szel februárban fuzionált xAI pozícióját próbálja erősíteni. A SpaceX idén szintén tőzsdére léphet. Egy tőzsdei beadvány szerint a vállalat igazgatótanácsa januárban jóváhagyta, hogy Musk 200 millió, többszörös szavazati jogot biztosító részvényt kapjon. Ennek feltétele, hogy a cég piaci értéke elérje a 7,5 ezermilliárd dollárt, és legalább egymillió fős állandó kolóniát hozzon létre a Marson.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #per #tőzsde #vállalat #technológia #startup #mesterséges intelligencia #elon musk #űrkutatás #openai

