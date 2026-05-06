Elképesztő állítás hangzott el a bíróságon: erre költötte volna az OpenAI vagyonát Elon Musk

Az OpenAI és Elon Musk között zajló kaliforniai per második hetében Greg Brockman, az OpenAI elnöke tett tanúvallomást. Elmondása szerint Musk korábban támogatta a mesterséges intelligenciával foglalkozó startup profitorientált vállalattá alakítását. Cserébe azonban teljes irányítást követelt, részben azért, hogy 80 milliárd dollárt gyűjthessen a Mars kolonizálására - írta a Reuters.

Brockman vallomása szerint Elon Musk 2017-ben vetette fel az OpenAI szervezeti felépítésének megváltoztatását. Érvelése szerint egy nonprofit szervezet nehezen tudja előteremteni a fejlett mesterségesintelligencia-modellek fejlesztéséhez szükséges forrásokat. A Tesla és a SpaceX alapítója egyértelművé tette, hogy az átalakulás esetén ő kívánja vezetni a vállalatot és üzleti tapasztalataira hivatkozva többségi tulajdonrészt követelt.

Brockman felidézett egy 2017 augusztusi, különösen feszült megbeszélést is. Ezen Musk kijelentette, hogy 80 milliárd dollárra van szüksége egy önfenntartó Mars-kolónia felépítéséhez. Ehhez teljes kontrollt követelt az OpenAI felett, mondván, majd ő eldönti, mikor mond le a vezetésről. Amikor a számára kedvezőtlen tulajdonosi struktúra került szóba, Musk felpattant, magához vette Ilja Szutszkever volt vezető kutató egyik festményét, és kiviharzott a teremből. Távozásakor közölte, hogy a vitás kérdések rendezéséig visszatartja a további finanszírozást.

A jelenlegi perben Musk azzal vádolja az OpenAI-t és Sam Altman vezérigazgatót, hogy becsapták. Állítása szerint rávették őt 38 millió dollár adományozására, majd a nonprofit célokat feladva, saját meggazdagodásuk érdekében profitorientált céggé alakultak. A világ leggazdagabb embere 150 milliárd dolláros kártérítést követel a nonprofit szervezet javára. Emellett el akarja érni Altman és Brockman eltávolítását a vezetésből. Musk egyébként 2018 februárjában hagyta el az OpenAI igazgatótanácsát.

Musk ügyvédei a tárgyaláson igyekeztek rávilágítani, hogy Brockman is haszonszerzésre törekedett. Az elnök hétfőn elismerte, hogy az OpenAI-részesedésének értéke megközelíti a 30 milliárd dollárt. Emellett két, Altman által támogatott startupban is rendelkezik tulajdonrésszel, valamint 1 százalékos részesedése van Altman családi vagyonkezelőjében. A bizonyítékok között bemutattak egy 2017-es naplóbejegyzést is, amelyben Brockman a következő kérdést tette fel magának: "Anyagilag mi juttatna el 1 milliárd dollárhoz?".

Az OpenAI 2019 márciusában alakult át nonprofit irányítás alatt álló, profitorientált vállalattá. Ez a lépés tette lehetővé a külső tőke bevonását. A cég azóta több mint 100 milliárd dollárt gyűjtött kutatók felvételére, számítási kapacitás bővítésére és terjeszkedésre. Idén pedig akár egy ezermilliárd dolláros tőzsdei bevezetésre is sor kerülhet. Brockman a tárgyaláson azt is elárulta, hogy az OpenAI 2026-ban 50 milliárd dollárt tervez számítási infrastruktúrára költeni.

Az OpenAI álláspontja szerint Musk valójában azért pereskedik, mert még a vállalat áttörő sikerei előtt távozott az igazgatótanácsból. Úgy vélik, a jogi lépésekkel csupán saját mesterségesintelligencia-vállalata, a SpaceX-szel februárban fuzionált xAI pozícióját próbálja erősíteni. A SpaceX idén szintén tőzsdére léphet. Egy tőzsdei beadvány szerint a vállalat igazgatótanácsa januárban jóváhagyta, hogy Musk 200 millió, többszörös szavazati jogot biztosító részvényt kapjon. Ennek feltétele, hogy a cég piaci értéke elérje a 7,5 ezermilliárd dollárt, és legalább egymillió fős állandó kolóniát hozzon létre a Marson.