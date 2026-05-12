UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Istanbul, Törökország - 2023. november 9: Spotify, Apple Music, YouTube, X, instagram, Shazam, Facebook az okostelefon képernyőjén.
Tech

Leállt a világ legnagyobb zeneszolgáltatója, a Spotify: ezt tapasztalják a felhasználók

Pénzcentrum
2026. május 12. 19:53

Kedd este világszerte akadozott a Spotify szolgáltatása, a felhasználók nem tudtak zenét hallgatni a platformon. A problémát a vállalat is elismerte.

A világ legnagyobb zenei streaming szolgáltatásánál kedd este komolyabb üzemzavar lépett fel. A felhasználói jelzések alapján nem működött a keresőfunkció, a lejátszás pedig néhány másodperc után rendre megszakadt, függetlenül attól, hogy zenéről vagy podcastről volt szó.

A Spotify az X-en reagált a kialakult helyzetre. Közölték, hogy tudnak a fennakadásról, és már dolgoznak a hiba elhárításán. A leállás pontos okáról azonban egyelőre nem árultak el részleteket.

Az elérhetőséget leellenőriztük a leállásokra szakosodott portálon, a Downdetectoron is, amely szintén problémát és általános leállást jelzett. Kaptunk képeket felhasználóktól is, a legtöbben már volt, hogy az alkalmazásba se tudtak belépni:

fotó: olvasói kép - Pénzcentrumfotó: olvasói kép - Pénzcentrum
Címlapkép: Getty Images
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

