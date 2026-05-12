Leállt a világ legnagyobb zeneszolgáltatója, a Spotify: ezt tapasztalják a felhasználók

Kedd este világszerte akadozott a Spotify szolgáltatása, a felhasználók nem tudtak zenét hallgatni a platformon. A problémát a vállalat is elismerte.

A világ legnagyobb zenei streaming szolgáltatásánál kedd este komolyabb üzemzavar lépett fel. A felhasználói jelzések alapján nem működött a keresőfunkció, a lejátszás pedig néhány másodperc után rendre megszakadt, függetlenül attól, hogy zenéről vagy podcastről volt szó.

A Spotify az X-en reagált a kialakult helyzetre. Közölték, hogy tudnak a fennakadásról, és már dolgoznak a hiba elhárításán. A leállás pontos okáról azonban egyelőre nem árultak el részleteket.

We’re aware of some issues right now with the app and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) May 12, 2026

Az elérhetőséget leellenőriztük a leállásokra szakosodott portálon, a Downdetectoron is, amely szintén problémát és általános leállást jelzett. Kaptunk képeket felhasználóktól is, a legtöbben már volt, hogy az alkalmazásba se tudtak belépni: