Az Egyesült Államok és Irán kölcsönös nyomásgyakorlása komoly veszélybe sodorta a fegyvernyugvást, így az eszkaláció réme ismét fenyeget.
Pillanatok alatt rátalál a legsebezhetőbb pontokra ez az új AI: komoly bajba kerülhetünk, ha rossz kezekbe jut
A politikusok amiatt is sürgetik a cselekvést, mert az európai hatóságok – az amerikai és brit szervekkel ellentétben – teljesen kiszorultak az olyan rendkívül fejlett, sebezhetőségeket kihasználó rendszerek vizsgálatából, mint az Anthropic vállalat Mythos nevű modellje - írta a Portfolio.
Harminc európai parlamenti képviselő követeli az Európai Unió kiberbiztonsági szabályainak azonnali átalakítását. Úgy vélik, a jelenlegi rendszer alkalmatlan a mesterséges intelligencián alapuló új kibertámadási technikák kezelésére. A sürgős cselekvési terv oka egy olyan AI-alapú modell, mely szoftveres sebezhetőségeket képes az emberi tudásnál sokkal jobban és hamarabb felismerni.
Az Anthropic még tavasszal jelentette be, hogy a Mythos az embereknél jóval hatékonyabban képes azonosítani és kihasználni a szoftveres sebezhetőségeket. A vállalat nem hozta kereskedelmi forgalomba a rendszert: a hozzáférést első körben az amerikai kormánnyal, illetve olyan tengerentúli technológiai óriásvállalatokkal osztotta meg, mint az Apple, a Microsoft és az Amazon.
Míg az Egyesült Királyság illetékes hatósága már megvizsgálta a modellt, és megtette a szükséges lépéseket, az európai szervek lépéshátrányba kerültek. A tagállami hatóságok közül egyedül a német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) kezdett egyeztetéseket a fejlesztővel, de magát a szoftvert ők sem tudták tesztelni. Az Európai Bizottság vezetésének címzett levélben a képviselők ezért azt követelik, hogy az uniós kiberbiztonsági ügynökség (ENISA) azonnal kapjon hozzáférést a hasonló rendszerekhez. Erre a kockázatok érdemi felmérése érdekében van szükség.
A politikusok a kritikus infrastruktúrák fokozottabb védelmét is sürgetik. Ezt az uniós kiberbiztonsági rendelet éppen zajló felülvizsgálatán keresztül valósítanának meg. Az ügy tisztázása érdekében az Európai Parlament egy nyilvános meghallgatásra is meghívta az Anthropicot, azonban a cég időhiányra hivatkozva elutasította a részvételt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az eset egy súlyos jogszabályi hiányosságra is rávilágít. Mivel a modellt nem hozták kereskedelmi forgalomba, a fejlesztőkre nem vonatkoznak a szigorú európai mesterséges intelligenciáról szóló, illetve kiberbiztonsági jogszabályok. Globális ellenőrzési mechanizmus hiányában a technológia feletti kontroll és a kockázatkezelés jelenleg kizárólag a magáncégek kezében van. Szakértők szerint ez az ellenőrizetlenség komoly nemzetbiztonsági és szuverenitási aggályokat vet fel. Különösen aggasztó a kérdés, ha belegondolunk, mi történne, ha egy ilyen erejű, zárt technológiát nem egy amerikai, hanem például egy kínai vállalat fejlesztene.
Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt
Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések.
Tömegesen lepi el az internetet a mesterséges szemét: sokan rettegnek, mit hoz a jövő – küszöbön az AI-disztópia?
Az elmúlt években a generatív mesterséges intelligencia (MI) berobbanása volt az a téma, ami a legtöbb vitát szította a tudományos közegben.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
A mesterséges intelligencia gyors terjedése nemcsak az energiarendszereket, hanem egyre inkább a vízkészleteket is terheli.
Katasztrofális pusztítást végzett a mesterséges intelligencia: önálló életre kelt és másodpercek alatt leradírozta egy vállalat teljes adatbázisát
Az incidens következményei rendkívül súlyosak voltak.
Történelmi trónfosztás készül a techvilágban: elképesztő vagyonnal taszíthatják le az élről a ChatGPT alkotóit
Az OpenAI-ból 2021-ben kivált szakemberek által alapított cég a ChatGPT megjelenése óta folyamatosan versenyez egykori cégével.
Kínos helyzetbe került Elon Musk a tárgyaláson: maga a bíró tette helyre a milliárdost egy durva megjegyzés miatt
Elon Musk szerdán folytatja tanúvallomását abban a nagy tétű perben, amelyet ő maga indított az OpenAI ellen.
Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez
A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.
Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.
Dragomán György a könyvpiac egyik legnagyobb veszélyéről: megállíthatatlanul terjednek az AI-regények, súlyos kárt okoznak
Dragomán György író szerint a mesterséges intelligencia és a gépi fordítóprogramok használata észrevétlenül, de súlyosan roncsolja a nyelvet.
Hatalmas áttörés az amerikai kutatóktól: a mesterséges intelligencia évekkel hamarabb kiszúrja ezt a gyakori gyermekkori zavart
A mesterséges intelligencia segítségével akár évekkel a hivatalos diagnózis előtt azonosítható a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar(ADHD).
Megkongatták a vészharangot: zárt felületeken terjeszkednek a bűnözők, elképesztő veszélyben a magyar gyerekek
Drasztikusan nőtt az interneten terjedő, gyermekek elleni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak mennyisége – derül ki az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentéséből.
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett
Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve
Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét.
Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés.
Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
A La Niña lezárultával a világ egy átmeneti nyugalmi állapotba lépett, ám a kutatók szerint ez csupán a vihar előtti csend: 2026-ban egy rendkívül erős...
Váratlan veszélyre figyelmeztetnek a kutatók: trágár fenyegetésekre vált a mesterséges intelligencia, ha elszakad a cérna
A mesterségesintelligencia-rendszerek képesek sértő, sőt fenyegető nyelvezetbe váltani, ha heves vitákban kell válaszolniuk.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n