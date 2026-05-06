Senki sem gondolná, mit csinál a háttérben ez a vadiúj okostelefon: ijesztő módszerrel figyelik meg a lakosságot
Észak-Korea a héten rendezte meg legnagyobb kereskedelmi vásárát Phenjanban. Az eseményen bemutatták a legújabb Jindallae okostelefont is. Szakértők szerint azonban az eszközök valójában kínai gyártásúak, és az ország zárt hálózatán belül az állami megfigyelés eszközeiként is funkcionálnak - közölte a France24.
A diplomáciailag elszigetelt, nukleáris programja miatt súlyos szankciókkal sújtott Észak-Korea a phenjani tavaszi nemzetközi kereskedelmi vásáron mutatta be hazai gyártásúként reklámozott termékeit. Az AFP hírügynökség felvételein a látogatók a standok között nézelődtek, ahol az állami média beszámolója szerint több mint 290 észak-koreai, orosz, kínai, mongol, svájci és thaiföldi vállalat képviseltette magát. A látogatók számáról és összetételéről nem közöltek hivatalos adatokat.
A kiállítás egyik fő látványossága a Jindallae (a csindalle, vagyis azálea virág koreaiul) okostelefon legújabb modellje volt. A készülék többféle színben kapható, és egy nagy, kör alakú, több lencsés kameramodullal rendelkezik. A dél-koreai Jonhap hírügynökség szerint a legújabb változat alig különbözik a tavaly bemutatott modelltől. A Jindallae márkanevet először 2017-ben vezették be a piacon.
Az ország 25 milliós lakosságának túlnyomó többsége nem fér hozzá a globális internethez. A mobiltelefonok csupán egy szigorúan korlátozott belföldi intranetre tudnak csatlakozni. A BBC korábbi tudósításai szerint az okoseszközök rendszeres időközönként képernyőképeket készítenek, amelyeket rejtett mappákban tárolnak. Ezek a fájlok a hatóságok számára bármikor hozzáférhetők. Így a telefonok a világ egyik legszigorúbban ellenőrzött társadalmában egyben megfigyelési eszközként is szolgálnak.
Phenjan kevés részletet árult el az eszközök gyártásáról. Martyn Williams, egy Észak-Koreával foglalkozó kutató 2024-es jelentése szerint a telefonokat valójában kínai cégek állítják elő, az észak-koreai piacon történő értékesítéshez csupán átmárkázzák azokat. Az ENSZ szankciói hivatalosan tiltják a mobiltelefon-alkatrészek importját Észak-Koreába. A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) legfrissebb adatai szerint 2022 végén az országban 6,35 millió mobiltelefonos előfizetést tartottak nyilván.
Dél-Korea hatóságai tavaly jelezték, hogy megítélésük szerint Észak-Korea hosszú ideje stagnáló gazdasága kezd talpra állni. Ez részben az Oroszországgal erősödő kapcsolatoknak köszönhető: Phenjan ugyanis csapatokat és lőszert küldött Moszkva ukrajnai inváziójának támogatására. Elemzők szerint cserébe jelentős gazdasági, katonai és technológiai segítséget kapnak az oroszoktól.
