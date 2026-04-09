2026. április 9. csütörtök Erhard
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Artemis II hold NASA űrmisszió
Tech

Váratlan dolgot talált az űrben az Artemis II holdmisszió: erre még az űrhajósok sem számítottak

Pénzcentrum
2026. április 9. 09:52

Az Artemis II misszió során az Orion űrhajó megdöntötte az Apollo-13 távolsági rekordját. Eközben a legénység váratlanul sok mikrometeorit-becsapódást figyelt meg a Hold túloldalán. A jövőbeli holdbázisok szempontjából is fontos megfigyeléseket egy teljesen hétköznapi technikai baki is színesítette, az űrhajósok Outlook levelezőrendszere ugyanis váratlanul leállt - közölte a raketa.hu.

A Hold megkerülését és az Orion űrhajó tesztelését célzó küldetés során az űrhajósoknak sikerült történelmi rekordot felállítaniuk. Az űrkapszula 406 778 kilométerre távolodott el a Földtől. Ezzel túlszárnyalta az Apollo-13 által 1970-ben felállított korábbi távolsági csúcsot. Úttörők lettek abban is, hogy elsőként vittek iPhone-t a Hold közelébe, az onnan készített szelfijeik pedig pillanatok alatt bejárták az internetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Hold melletti elhaladás során a legénység részletes felvételeket készített a felszínről. A fotók alapján új krátereket is azonosítottak. A Hold túlsó felén járva egy váratlanul intenzív jelenségre lettek figyelmesek. Az űrhajósok számára 53 percig tartó teljes napfogyatkozás sötétjében jól láthatóvá vált a felszínbe csapódó mikrometeoritok felvillanása. Bár a tudományos csapat felkészült az eseményre, a becsapódások kiugróan magas száma még a szakembereket is meglepte.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezek az apró, sokszor csupán milliméteres kőzetdarabok rendkívül látványosak. Ugyanakkor komoly kockázatot jelentenek a jövőbeli holdprogramokra és a tervezett holdbázisokra nézve. A becslések szerint a Hold déli sarkvidékének közelében évente mintegy 15 ezer hasonló becsapódásra kell számítani. Egy friss tanulmány szerint azonban a meteoroidok többsége annyira apró, hogy a becsapódásokat könnyedén kivédik az űreszközöknél már jól bevált védőrétegek, az úgynevezett Whipple-pajzsok.

A mélyűr kihívásai mellett ugyanakkor egy egészen hétköznapi probléma is megzavarta a küldetést. Bármilyen képzettek is az űrhajósok, a technika ördöge utolérte őket a mérnöki csúcsteljesítményt jelentő Orion kapszulában is. Az Outlook levelezőrendszer ugyanis egyszerűen megadta magát, és nem volt hajlandó betölteni az e-maileket az űrben.

Címlapkép: NASA
#tech #űrutazás #kutatás #technológia #tudomány #űrhajó #hold #űr #űrkutatás #artemis

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:31
11:06
10:34
10:15
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
2026. április 8.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
2026. április 8.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
1 hónapja
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
3
2 hete
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
4
2 hete
Vacsora közben csapott le a váratlan baj: azonnal a Földre kellett hozni a rutinos asztronautát
5
6 napja
Kettészakadt a legjobban fizető álomszakma: ők a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 10:15
Fontos villanyszámla érkezik még áprilisban: ezt hónap végéig intézd el, ha nem akarsz lemaradni a kedvezményről
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 10:03
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
Agrárszektor  |  2026. április 9. 10:31
Ritkaság közelít Magyarország felé: csak pár napig lehet elcsípni