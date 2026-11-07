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Budapest, 2023. december 18.Drónnal készített kép - a Magyar Állami Operaház épülete 2023. december 18-án.MTI/Máthé Zoltán
Szórakozás

Ókovács Szilveszter után repült a helyettese is az Operaházból: dühöng az egykori igazgató, "köszönet helyett fillér nélkül kukázták"

Pénzcentrum
2026. november 7. 10:29 1 perc

Azonnali hatállyal megszüntette pénteken Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát a Magyar Állami Operaház.

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Az intézmény a Telex pénteki megkeresésére azt közölte, Főző Virág munkaviszonyát az átvilágítás során feltárt szabálytalan folyamatokban való érintettsége miatt szünették meg. Főző Virág 2002 márciusa óta dolgozott az Operaházban, mint jogtanácsásos, 2014-ben nevezték ki főigazgató-helyettesnek.

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Az intézmény éléről hétfőn menesztett Ókovács Szilveszter a Facebookon írt posztjában úgy reagált: "sikerült kidobni az Operából azt az embert is, aki egyedül képes lett volna a lefejezett Háznak valamiféle koordinált munkáját megvalósítani".

Hozzátette, Főző Virág "kinyírásával nagyot vágott maga alatt a fán a null kilométeres, egyszemélyes új vezetés" és "köszönet helyett fillér nélkül kukáztak ki egy igazi profit". A volt főigazgató közölte, perelni fognak.

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Részletes Facebook-bejegyzésben reagált a Magyar Állami Operaházat ért kritikákra Ókovács Szilveszter.

A bejegyzésre reagált Főző Virág is, aki azt írta, szerencsésnek érzi magát, hogy 24 éven át dolgozhatott az Operában, és nézőként továbbra is jelen lesz az intézményben.

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Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
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