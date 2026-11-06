Három új tévécsatorna érkezik Magyarországra: a One előfizetői is új tartalmakhoz jutnak

A One Magyarország és a Network4 Media Group kétéves együttműködést kötött, amelynek keretében 2027 első negyedévében három új televíziós csatorna indul Magyarországon. A megállapodás részeként a TV Family csomag előfizetői már 2026. december 1-jétől külön díj nélkül érhetik el a Network4 Go válogatott tartalmait.

Az új csatornák különböző érdeklődési köröket céloznak meg. A Viasat True Crime valós bűneseteket és nyomozásokat mutat be. A Moonbug elsősorban a kisgyermekeknek kínál műsorokat. A Marquee TV pedig a kulturális tartalmak kedvelőinek szól. A kínálatban balettelőadások, operák, színházi produkciók és komolyzenei műsorok is helyet kapnak - írta a Blikk.

A streamingkínálat is bővül. December 1-jétől a One TV Family csomag előfizetői további plusz költségek nélkül használhatják a Network4 Go szolgáltatást. Itt többek között az Arena4, a Match4 és a Max4 műsorai is elérhetők lesznek. A sportközvetítések mellett filmek és sorozatok közül is választhatnak az előfizetők. A szolgáltatás több mint 600 órányi tartalmat kínál.

A megállapodás összesen 14 televíziós csatornát érint. A Network4 saját adói mellett a Viasat World négy csatornája is bekerül az együttműködésbe. A vállalatok a jövőben a Network4 Go alkalmazást közvetlenül a OneTV felületébe is integrálnák. Ennek köszönhetően az előfizetők egy helyen érhetik el a hagyományos televíziós és az online tartalmakat.