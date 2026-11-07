2026. november 7. szombat Rezső
6 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2014. október 2.Az EuroJackpot nevû, október 4-étõl induló sorsolásos játékot reklámozó oszlop Budapesten, a Pólus Centerben lévõ Szerencsejáték Zrt. lottózójánál 2014. október 2-án.MTI Fotó: Máthé Zoltán
Szórakozás

Két magyar is milliomos lett szombatra virradóra: jókora összeget kaszáltak az európai szuperlottón

Pénzcentrum
2026. november 7. 08:07 1 perc

Két magyar is milliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 45. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. A jövő héten, kedden 19,2 milliárd forint lesz a tét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak. Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt. Az Eurojackpot 45. heti, pénteki nyerőszámaiért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai a 45. heti, pénteki sorsoláson a következők:

7; 30; 32; 35; 44.

2; 6.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos az Eurojackpoton. A következő héten (46.), kedden a várható főnyeremény 19,2 milliárd forint lesz.

A magyar játékosok nem panaszkodhatnak, ketten is behúzták a IV. nyerőosztály 4+2 találatáért járó 1 764 985 forintos összeget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Rajtuk kívül még közel 19 ezer magyar játékosnak volt szerencséje, a nyereményük 3 840 Ft és 130 680 Ft között szóródik.

Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:59
08:35
08:07
07:55
07:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 7.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
2026. november 6.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
2026. november 6.
Agyad eldobod: ennyiért vállal egy személyes szeánszt Kiss Kató, Hajdú Péter házi “halottlátója”
2026. november 6.
Így kerülhetik el a nagy bukást a magyar megtakarítók: ezekről a tippekről mindenkinek érdemes tudnia
2026. november 6.
Hiába a milliárdos profit, csapdába estek a magyar és nemzetközi bankok Oroszországban
NAPTÁR
Tovább
2026. november 7. szombat
Rezső
45. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
2 hete
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten
5
2 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 06:58
Húzós árlistát tettek közzé a hazai vízművek: sok magyar háztulaj nem is sejti, mi vár rá a fagyok beköszöntével – ki kell fizetni
Pénzcentrum  |  2026. november 7. 06:04
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
Agrárszektor  |  2026. november 7. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.11.07. szombat