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Egy hangulatos felvétel Budapestről egy heves esőzések közben. A képen a Duna mentén húzódó városi sziluett látható, beleértve olyan jellegzetes nevezetességeket is, mint a Lánchíd és az Országgyűlés épülete, sötét, felhős és drámai ég
Szórakozás

Már csak ez hiányzott! Durva szubtrópusi esőzés jön, több hullámban tarolja le Magyarországot

Pénzcentrum
2026. november 8. 13:29 1 perc

Jelentős csapadékot és erősödő nappali felmelegedést hoz az előttünk álló hét, miközben megszűnnek az éjszakai fagyok. A hét legvégén azonban újabb lehűlésre kell számítani.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A mostani időjárási folyamatok hátterében részben a legyengült poláris örvény áll. Ennek hatására a nagytérségű légköri helyzetek ritkábban, ám sokkal nagyobb intenzitással váltakoznak. "Ez nálunk leginkább a sarkvidéki száraz és a szubtrópusi nedves légtömegek helycseréjében nyilvánul meg, így a többnapos hideg, csapadékmentes periódust hasonló hosszúságú enyhébb és esősebb időszak követi" – ismertették a jelenséget a The Weather on Maps videójában.

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A légköri változások következtében a következő napokban több hullámban érkezik nedves levegő a térségünkbe, ami országszerte sokfelé jelentős mennyiségű esőt hoz majd. A csapadékos és egyre enyhébb periódus egészen a hét legvégéig kitart, amikor egy újabb lehűlés érkezik, ami a csapadék gyors megszűnését is eredményezi.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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