Már csak ez hiányzott! Durva szubtrópusi esőzés jön, több hullámban tarolja le Magyarországot

Jelentős csapadékot és erősödő nappali felmelegedést hoz az előttünk álló hét, miközben megszűnnek az éjszakai fagyok. A hét legvégén azonban újabb lehűlésre kell számítani.

A mostani időjárási folyamatok hátterében részben a legyengült poláris örvény áll. Ennek hatására a nagytérségű légköri helyzetek ritkábban, ám sokkal nagyobb intenzitással váltakoznak. "Ez nálunk leginkább a sarkvidéki száraz és a szubtrópusi nedves légtömegek helycseréjében nyilvánul meg, így a többnapos hideg, csapadékmentes periódust hasonló hosszúságú enyhébb és esősebb időszak követi" – ismertették a jelenséget a The Weather on Maps videójában.

A légköri változások következtében a következő napokban több hullámban érkezik nedves levegő a térségünkbe, ami országszerte sokfelé jelentős mennyiségű esőt hoz majd. A csapadékos és egyre enyhébb periódus egészen a hét legvégéig kitart, amikor egy újabb lehűlés érkezik, ami a csapadék gyors megszűnését is eredményezi.